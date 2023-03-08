Мюллер, Коман, Мусиала, де Лигт, Станишич и Шупо-Мотинг – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»
«Бавария» представила состав на ответный матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:
Вратарь: Ян Зоммер;
Защитники: Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йосип Станишич;
Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Кингсли Коман;
Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Как бы то ни было, за Станишича, конечно, сильно боязно. За любого против Мбаппе было бы боязно, а за Станишича в полтора раза больше. Надеюсь, сегодня он сыграет свой лучший матч.
вообще тренеры, часто меняющие схемы, как Нагельсманн, вполне под синдром Пепа подходят в плане шансов в ЛЧ