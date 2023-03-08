Мюллер, Коман, Мусиала, де Лигт, Станишич и Шупо-Мотинг – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»

«Бавария» представила состав на ответный матч против «ПСЖ» в чемпионов.

Главный тренер мюнхенцев с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:

Вратарь: ;

Защитники: Дайо Упамекано, Маттейс де , , Йосип Станишич;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Кингсли Коман;

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00