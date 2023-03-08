Мюллер, Коман, Мусиала, де Лигт, Станишич и Шупо-Мотинг – в старте «Баварии» на игру с «ПСЖ»

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«Бавария» представила состав на ответный матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн с первой минуты матча 1/8 финала выпустит следующих футболистов:

Вратарь: Ян Зоммер;

Защитники: Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йосип Станишич;

Полузащитники: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Кингсли Коман;

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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19 комментариев

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FC BAYERN 1900
Ответ ЧерчесовСтас
Наоборот очень большие сюрпризы - почему нет в старте Мане и Сане интересно, абсолютно незаменимые игроки, легенды АПЛ до перехода в Баварию
На пресс-конференции Нагельсманн сказал,что Мане не готов на 100 процентов играть в старте,а Сане сам на себя не похож в последний в матчах,в про Гнабри вообще молчу. Он потерял как атакующие навыки,так и оборонительные
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ɔculpa
Ответ ЧерчесовСтас
Наоборот очень большие сюрпризы - почему нет в старте Мане и Сане интересно, абсолютно незаменимые игроки, легенды АПЛ до перехода в Баварию
Вопросов больше нет, Станислав Саламович.
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Юрий Балышев
У Баварии в нападении 4 человека Эрик Максим Шуппо Мотинг
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ɔculpa
Ответ Light Yagami
Очевидный наигранный выбор на фланг
Не сказать, что прям на фланг, хотя при позиционке растягиваться тройка, конечно, будет. Но всё-таки это тройка цз, в первую очередь они будут выполнять оборонительные функции, иначе вместо Станишича скорее всего играл бы Канселу в четвёрке защитников, но Нагель прямым текстом говорил в интервью, что Канселу сидит на банке, так как не очень знаком с игрой в тройке, он всё же более атакующий игрок и его козыри в другом.
Как бы то ни было, за Станишича, конечно, сильно боязно. За любого против Мбаппе было бы боязно, а за Станишича в полтора раза больше. Надеюсь, сегодня он сыграет свой лучший матч.
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Александр Кузичкин
Станишич ? ПСЖ с проходом
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ɔculpa
Ответ Кирилл Голивец
зато против него может выйти Мбаппе) вообще тренеры, часто меняющие схемы, как Нагельсманн, вполне под синдром Пепа подходят в плане шансов в ЛЧ
Да не, Нагель эту схему наигрывал и в первом круге частично, а в этому году уже вполне однозначно дал понять, что Париж попытается пройти именно с такой формацией. Новой для команды она уже не является.
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ЧерчесовСтас
Ответ ɔculpa
Без сюрпризов. По "Баварии" точно.
Наоборот очень большие сюрпризы - почему нет в старте Мане и Сане интересно, абсолютно незаменимые игроки, легенды АПЛ до перехода в Баварию
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Магомед Саид Амирханов
Удачи Баварии!!!
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Дмитрий Калашников
Ответ Владислав
По-факту,единственное реально слабое звено-Станишич.
Я так понимаю он его бросает под Мбаппе!
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Light Yagami
Ответ Кирилл Голивец
зато против него может выйти Мбаппе) вообще тренеры, часто меняющие схемы, как Нагельсманн, вполне под синдром Пепа подходят в плане шансов в ЛЧ
Станишич играет третью игру подряд, о какой частой смене схемы вообще идёт речь? Это был очевидный выбор после дисквы Павара
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Анатолий Плисак
Тук, тук Байер!!!
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ɔculpa
Ответ cr8psnrqyk
Станишич? Очень непонятно все
Да всё понятно. Нагель уже давно его наигрывает третьим в тройке цз. Канселу в этой роли он не видит. Павар на дискве, Блинд свой шанс в Гладбахе упустил, иначе Де Лигт был бы в самом центре, а Упа правым центральным. Но Дейли провалил игру, в итоге предпочтение отдано Станишичу, последние игры он и выходит в старте, даже там, где Павар мог играть, то есть этот состав Нагель наигрывал заранее.
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Владислав
Ответ Кирилл Голивец
зато против него может выйти Мбаппе) вообще тренеры, часто меняющие схемы, как Нагельсманн, вполне под синдром Пепа подходят в плане шансов в ЛЧ
Ну...Если смотреть правде в глаза,лучше него никого и нет,учитывая,что ни Эрнандес,ни Павар недоступны.
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Кирилл Голивец
Ответ Владислав
По-факту,единственное реально слабое звено-Станишич.
зато против него может выйти Мбаппе)

вообще тренеры, часто меняющие схемы, как Нагельсманн, вполне под синдром Пепа подходят в плане шансов в ЛЧ
+1
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Light Yagami
Ответ cr8psnrqyk
Станишич? Очень непонятно все
Очевидный наигранный выбор на фланг
+9
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Рамиль Карин
все верим в Баварию!
+17
-1
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Владислав
По-факту,единственное реально слабое звено-Станишич.
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cr8psnrqyk
Станишич? Очень непонятно все
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ɔculpa
Без сюрпризов. По "Баварии" точно.
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