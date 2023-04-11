«Локомотив» интересуется Тюкавиным. Клуб связывался с форвардом «Динамо» зимой

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин может перейти в «Локомотив».

Железнодорожники проявляют интерес к нападающему «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

Зимой «Локо» уже связывался с футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Форвард не был доволен количеством игрового времени в «Динамо» и не отказал «Локомотиву».

В 21 матче текущего сезона Мир РПЛ Тюкавин забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Статистику 20-летнего игрока можно найти здесь

«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом

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28 комментариев

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Dinamik1
Кокой может быть Локо паровоз давно на запасном пути.Только если уйдет то заграницу.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Павел Гребнев
Так скорее всего Дзюбы в "Локо" с нового сезона и не будет. Брали его под конкретные задачи, а в новом сезоне задачи и цели будут уже другие, под которые Дзюба не подходит.
А под какие цели не подходит Дзюба?
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Чётко_как_чечётка
Ответ Наталья Ларионова
Полистай ленту вниз, там уже куча новостей о летних трансферах Зенита.
У меня сплошные новости про Локомотив, я не каждой бочке затычка, чтобы ещё новости о Зените читать. Максимум на чемпионате подписан на Торино, чтобы за Миранчуком "следить". Это местные " бабки у подъезда" читают и комментируют всё подряд.
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Игорь Чернецов
Ответ Наталья Ларионова
Фигассе забыли. Уже кого только не сосватали в Зенит сегодня.
Я о том, под каким заголовком пишем про Зенит))
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Наталья Ларионова
Ответ Игорь Чернецов
Глазам своим верю.Локомотив, Динамо... Чё та про Зенит забыли))
Фигассе забыли. Уже кого только не сосватали в Зенит сегодня.
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Павел Гребнев
Ответ Поцелуй Оздоева
Да. У Локомотива Дзюба, который не будет на лавке, а также Глушенков. У Зенита только Сергеев, Кассьерру за форварда не считаю.
Так скорее всего Дзюбы в "Локо" с нового сезона и не будет. Брали его под конкретные задачи, а в новом сезоне задачи и цели будут уже другие, под которые Дзюба не подходит.
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Наталья Ларионова
Ответ Чётко_как_чечётка
Может Спартак? Или ты про конкретный день?
Полистай ленту вниз, там уже куча новостей о летних трансферах Зенита.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Поцелуй Оздоева
Тот случай, когда переход в Зенит логичнее с точки зрения игрового времени.
Кроме Дзюбы только Изидор, которого могут и на фланг поставить, да Раков.
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Игорь Чернецов
Ответ Наталья Ларионова
Глазам своим не верю. Сплетня не про Зенит.
Глазам своим верю.Локомотив, Динамо...
Чё та про Зенит забыли))
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Чётко_как_чечётка
Ответ Наталья Ларионова
Глазам своим не верю. Сплетня не про Зенит.
Может Спартак? Или ты про конкретный день?
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justbored
Неутомимая рука Лёшеньки Сафонова прямо изо всех щелей торчит. Надеюсь, это не более чем попытка выторговать более выгодный контракт с Динамо (который Константин, конечно, заслуживает).
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Дима Климочкин
Делаем ставки господа.. кто следующий ??!! Краснодар???
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Zenith forever
Тюкавин из 22 матчей сыграл в 21-м. А после зимнего перерыва постоянно играет в основе. Получается, что он недоволен количеством игрового времени, потому что много приходится играть?
+1
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Vasilii Naymov
кто следующий будет интересоваться Тюкавиным ? статья ради статьи
+3
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Виталии Пархоменко
Огласите весь список кто интерессуется Константином!)
+5
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Hong Kil
Куда агент резюме отправил, про тех и пишут ,что интересуются. Дно мертвый проект, такому не место в РПЛ.
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Zenith forever
Ответ error505
Сегодня, как я понял, день слухов, а завтра - опровержений?
Ну что ты? Здесь так не работают. Сначала 3 дня слухов, а потом целая неделя опровержений.
+5
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Иван Егурнов
Не рано ли начались трансферные утки и слухи?)

Ещё играть восемь туров
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Поцелуй Оздоева
Ответ trick00
Серьёзно?
Да. У Локомотива Дзюба, который не будет на лавке, а также Глушенков. У Зенита только Сергеев, Кассьерру за форварда не считаю.
+3
-7
-4
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Наталья Ларионова
Глазам своим не верю. Сплетня не про Зенит.
+13
-3
+10
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Kvakin
Пускай интересуются. Константин-динамовец, о чем он и его агент неоднократно заявляли.
+3
0
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error505
Сегодня, как я понял, день слухов, а завтра - опровержений?
+33
0
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Тиджани Бабангида
В Европу надо,в Европу.
Но для этого надо прибавлять. А прибавлять можно и в «Динамо»
+1
0
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Artem Piatkov
"Золотая молодёжь" Динамы уже пошла по рукам :))
0
-3
-3
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trick00
Ответ Поцелуй Оздоева
Тот случай, когда переход в Зенит логичнее с точки зрения игрового времени.
Серьёзно?
+18
-1
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