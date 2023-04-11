«Локомотив» интересуется Тюкавиным. Клуб связывался с форвардом «Динамо» зимой

Константин Тюкавин может перейти в «Локомотив».

Железнодорожники проявляют интерес к нападающему «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

Зимой « » уже связывался с футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Форвард не был доволен количеством игрового времени в « » и не отказал «Локомотиву».

В 21 матче текущего сезона Мир РПЛ Тюкавин забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом