«Локомотив» интересуется Тюкавиным. Клуб связывался с форвардом «Динамо» зимой
Константин Тюкавин может перейти в «Локомотив».
Железнодорожники проявляют интерес к нападающему «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
Зимой «Локо» уже связывался с футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Форвард не был доволен количеством игрового времени в «Динамо» и не отказал «Локомотиву».
В 21 матче текущего сезона Мир РПЛ Тюкавин забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом
Чё та про Зенит забыли))
Ещё играть восемь туров
Но для этого надо прибавлять. А прибавлять можно и в «Динамо»