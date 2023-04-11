ФИФА обязала «Лидс» выплатить 24,5 млн фунтов Огюстену – за нарушение контракта
Жан-Кевин Огюстен может получить от «Лидса» 24,5 млн фунтов по решению ФИФА.
Француз был арендован «Лидсом» у «Лейпцига» в январе 2020 года. Он провел за команду 3 матча и в начале июля вернулся в немецкий клуб.
Позднее стало известно, что «Лидс» был обязан выкупить футболиста в случае перехода из Чемпионшипа в АПЛ – по результатам сезона-2019/20 именно это и произошло. Английский клуб настаивал на том, что контракт был рассчитан до 30 июня 2020 года, в то время как из-за пандемии коронавируса сезон продолжился после этого срока, а фактически повышение в классе было достигнуто лишь 17 июля.
Жалоба «Лейпцига» в ФИФА была удовлетворена, Спортивный арбитражный суд тоже занял сторону немецкой команды и обязал «Лидс» выплатить 21 млн евро (18,4 млн фунтов). В конечном счете стороны договорились об урегулировании конфликта, и «белые» выплатили 15,5 млн фунтов.
Сам Огюстен тоже решил подать иск в Палату ФИФА по разрешению споров, и он был частично удовлетворен. Вероятно, размер компенсации, которую «Лидс» обязан выплатить, соответствует зарплате футболиста за пять лет (около 90 тысяч фунтов в неделю).
«Лидс» подал апелляцию, но ход разбирательства в ответ на запрос The Athletic комментировать отказался.
Сейчас Огюстен выступает за «Базель» и забил 3 гола за 12 игр в чемпионате Швейцарии. С его статистикой подробно можно ознакомиться здесь.
А так придеться в 2 раза переплатить.
Но в новости самой огромные расхождения по цифрам и заглавная вообще выдуманная
Впрочем ничего нового
И это в 25 , определенно жизнь удалась