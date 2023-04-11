ФИФА обязала «Лидс» выплатить 24,5 млн фунтов Огюстену – за нарушение контракта

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Базель высшая лига Швейцария ФИФА Лидс РБ Лейпциг Жан-Кевин Огюстен деньги Футбол

Жан-Кевин Огюстен может получить от «Лидса» 24,5 млн фунтов по решению ФИФА.

Француз был арендован «Лидсом» у «Лейпцига» в январе 2020 года. Он провел за команду 3 матча и в начале июля вернулся в немецкий клуб.

Позднее стало известно, что «Лидс» был обязан выкупить футболиста в случае перехода из Чемпионшипа в АПЛ – по результатам сезона-2019/20 именно это и произошло. Английский клуб настаивал на том, что контракт был рассчитан до 30 июня 2020 года, в то время как из-за пандемии коронавируса сезон продолжился после этого срока, а фактически повышение в классе было достигнуто лишь 17 июля.

Жалоба «Лейпцига» в ФИФА была удовлетворена, Спортивный арбитражный суд тоже занял сторону немецкой команды и обязал «Лидс» выплатить 21 млн евро (18,4 млн фунтов). В конечном счете стороны договорились об урегулировании конфликта, и «белые» выплатили 15,5 млн фунтов.

Сам Огюстен тоже решил подать иск в Палату ФИФА по разрешению споров, и он был частично удовлетворен. Вероятно, размер компенсации, которую «Лидс» обязан выплатить, соответствует зарплате футболиста за пять лет (около 90 тысяч фунтов в неделю).

«Лидс» подал апелляцию, но ход разбирательства в ответ на запрос The Athletic комментировать отказался.

Сейчас Огюстен выступает за «Базель» и забил 3 гола за 12 игр в чемпионате Швейцарии. С его статистикой подробно можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Пепси пеналдувич
Обеспечил себя на всю жизнь. А Лидс сам виноват, если по условию надо было выкупить, так бы и сделали.
А так придеться в 2 раза переплатить.
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Мечта всех юзеров спортса. Осталось стать футболистом. Но в новости самой огромные расхождения по цифрам и заглавная вообще выдуманная
Про заглавную беру свои слова обратно. А вот вопрос: с чего бы это? Остаётся открытым
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LaffyTaffy
Ппц с этими контрактами клубы в заведомо проигрышной ситуации, такие суммы за ноунеймов это с ума сойти…
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Ответ BZB
Стечение обстоятельств позволило ноунейму стать миллионером.
Мечта всех юзеров спортса. Осталось стать футболистом.
Но в новости самой огромные расхождения по цифрам и заглавная вообще выдуманная
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Schiaff1no
В новости частично удовлетворили, вероятно составил. В заголовки уже составил.
Впрочем ничего нового
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BZB
Стечение обстоятельств позволило ноунейму стать миллионером.
+2
-2
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OldRedWhite
Он - Богат !!!
И это в 25 , определенно жизнь удалась
+2
-3
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Даня Кашеваров
Неплохо так наварится)
+9
-3
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