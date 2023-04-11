У «Барселоны» 21 сухой матч в этой Ла Лиге. Клубный рекорд – 24 в сезоне-1986/87

Теги Барселона Клаудио Браво Ла Лига Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Жирона Футбол

«Барселоне» осталось провести три сухих матча в чемпионате, чтобы повторить клубный рекорд.

Сегодня команда Хави не пропустила от «Жироны» в 28-м туре – 0:0.

Всего у «блауграны» 21 сухой матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Всякий раз ворота защищал Марк-Андре тер Стеген.

Рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).

Еще раз каталонцам удалось провести 23 игры без пропущенных голов – в сезоне-2014/15 при вратаре Клаудио Браво.

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23 комментария

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Мовсар Германия
Ответ Burel
польское дерево уже даже хуже Роналду играет, прости господи
сравнивать это польское полено и одного из 5 лучших игроков истории? вы серьезно?
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Dishka
С такой отвратной игрой как сегодня и рекордов не надо
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Loral Length
Ответ Игорь Климов
Нет, Левандовски превосходит намного того Пенсионера7.
старик обиделся, ответил и в чс добавил, но все же напишу свой коммент))) Ну судя по твоей одержимости Роном, Ты хочешь быть с ним в этой теме)) У меня теория, может он тебе отказал и после это ты стал его хейтером)) Ну не обижайся найдёшь себе ровного в грязи...
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Игорь Климов
Ответ Universal1000
Если старпер Нойер еще хоть раз появится в основе сборной Германии на крупном турнире - пусть пеняют на себя очередным уже 4-ым подряд позорным провалом.
Нойер уже больше не появится в сборной как основной вратарь.
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Игорь Климов
Ответ John nesh
А Тер стеген типо не радужный?) Но время Нойера прошло давно
Твой кумир7 из Португалии в этой теме, а ты тоже?)
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Flavius
Атака Барселоны тоже не отстаёт - второй подряд сухой матч!
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John nesh
Ответ Burel
как его убрать.. он же радужный
А Тер стеген типо не радужный?) Но время Нойера прошло давно
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Александр Киричев
видно, насколько устала команда. мотивации у игроков 0, а шаве видит это и не выпускает молодую кровь, которая уж точно захочет себя показать и будет пахать за место условного бездаря Фати или мертвого Левы. если он настолько прагматик, что даже при таком отрыве, боится заменять основу, то пусть играет в футбол Аллегри, который был в 1 матче кубка против Ряла! я думаю все поняли насколько этот тренер сырой.
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Футбол_это_жизнь
Ну в этом матче и без Матса сплавились! У Жироны 5 ударов всего и 0 ударов в створ (хотя очень опасные подходы были)
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Alejandro_27
Это что Хави с Барсы делает Атлетико))
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Iamliam
Еще бы за эти рекорды очки начисляли, вот был бы праздник)
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Анвар Масимов
Ответ Alik Husenov
Ну лучше пропускать в каждом но, играть в атаку, автобус нам и в атлетико хватает
так новость не про дырявый автобус Мадрида ведь . а он будущем чемпионе Ла лиги и лучшей защите в топ -5
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bel01
Лучший сезон Тер Стегена в карьере.
Раньше в одном матче героически спасал, во втором - пропускал бабочки.
В этом сезоне умение спасать осталось, а ошибки снизились почти до нуля.
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Goofts
Тер Штегент скорее всего побьет рекорд на века. Надо бы 28 матчей)
0
-1
-1
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ДЖИН
Не пойму чеза паника, были шансы 99% на победу в ЛаЛиге, теперь 98,%🤣🤣
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Burel
Ответ Universal1000
Если старпер Нойер еще хоть раз появится в основе сборной Германии на крупном турнире - пусть пеняют на себя очередным уже 4-ым подряд позорным провалом.
как его убрать.. он же радужный
+1
-3
-2
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Игорь Климов
Ответ Burel
польское дерево уже даже хуже Роналду играет, прости господи
Нет, Левандовски превосходит намного того Пенсионера7.
+1
-8
-7
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Alik Husenov
Ну лучше пропускать в каждом но, играть в атаку, автобус нам и в атлетико хватает
0
-2
-2
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Universal1000
Если старпер Нойер еще хоть раз появится в основе сборной Германии на крупном турнире - пусть пеняют на себя очередным уже 4-ым подряд позорным провалом.
+24
-4
+20
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Игорь Климов
Хоть эта новость радует после сегодняшнего матча.
+1
-2
-1
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Burel
польское дерево уже даже хуже Роналду играет, прости господи
+21
-4
+17
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Ya Tolik
С таким фартом, как сегодня, рекорд падет уже в ближайшее время:)
+4
-1
+3
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Пако
Особое спасибо Марк-Андре тер Стегену. Он безоговорочно заслужил приз Рикардо Самора.
+12
-1
+11
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