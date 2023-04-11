У «Барселоны» 21 сухой матч в этой Ла Лиге. Клубный рекорд – 24 в сезоне-1986/87
«Барселоне» осталось провести три сухих матча в чемпионате, чтобы повторить клубный рекорд.
Сегодня команда Хави не пропустила от «Жироны» в 28-м туре – 0:0.
Всего у «блауграны» 21 сухой матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Всякий раз ворота защищал Марк-Андре тер Стеген.
Рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).
Еще раз каталонцам удалось провести 23 игры без пропущенных голов – в сезоне-2014/15 при вратаре Клаудио Браво.
Раньше в одном матче героически спасал, во втором - пропускал бабочки.
В этом сезоне умение спасать осталось, а ошибки снизились почти до нуля.