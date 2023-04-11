У «Барселоны» 21 сухой матч в этой Ла Лиге. Клубный рекорд – 24 в сезоне-1986/87

«Барселоне» осталось провести три сухих матча в чемпионате, чтобы повторить клубный рекорд.

Сегодня команда Хави не пропустила от «Жироны» в 28-м туре – 0:0.

Всего у «блауграны» 21 сухой матч в текущем розыгрыше . Всякий раз ворота защищал Марк-Андре тер Стеген.

Рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был ).

Еще раз каталонцам удалось провести 23 игры без пропущенных голов – в сезоне-2014/15 при вратаре Клаудио Браво.