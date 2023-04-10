Тухель перед «Ман Сити»: «Бавария» выйдет в статусе андердога, будут моменты, когда придется страдать. Но мы хотим помешать им доминировать слишком сильно»
Томас Тухель считает, что лишь командная игра поможет «Баварии» сдержать Эрлинга Холанда.
«Стиль у «Манчестер Сити» все тот же [что и до перехода форварда], видны те же шаблоны.
Конечно, стиль Холанда уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было.
Мы должны будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.
Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.
Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», – сказал главный тренер «Баварии» накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
Таким приемом пользовался Хэмилтон с Ф-1 и ничего , 7(?) кратный))
Такого в Баварии не должно быть
Так откуда вы взяли вывод о "Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала?"
МС вполне может доминировать, но проиграть матч. И какой смысл будет в доминировании в таком случае?
А решится всё во втором матче, 19 апреля. Тогда же узнаем, кто андердог, а кто фортунат.
«Мы хотим помешать им доминировать». Он что, в Кристал Пэлас работает? Будучи тренером Баварии, ты не имеешь права так высказываться