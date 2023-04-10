Тухель перед «Ман Сити»: «Бавария» выйдет в статусе андердога, будут моменты, когда придется страдать. Но мы хотим помешать им доминировать слишком сильно»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Эрлинг Холанд Футбол

Томас Тухель считает, что лишь командная игра поможет «Баварии» сдержать Эрлинга Холанда.

«Стиль у «Манчестер Сити» все тот же [что и до перехода форварда], видны те же шаблоны.

Конечно, стиль Холанда уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было.

Мы должны будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.

Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.

Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», – сказал главный тренер «Баварии» накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

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19 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ #SharkTeam
Бавария вроде никогда ни против кого не выходила играть от печки
И сейчас не выйдет. Непонятно с чего вы видите в словах Тухеля намек на "игру от печки". Скорее: в некоторые моменты МС будет сильно давить и нам нужно быть к этому готовыми, и выстоять.
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TheFrosty
Бавария в качестве андердога? А быстро тощий игру поставил. Всего за два матча. Через годик против Пльзени от обороны будет играть.
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Artuom Batishev
Ответ Богдан Агафонов
Слова Тухеля вижу как посыл «будем отбиваться у своих ворот в надежде на чудо» Такого в Баварии не должно быть
Так это ваше видение 🤷🏻 Тухель уже играл и обыгрывал МС. Тут скорее уважение и понимание сильных сторон противника, а не боязнь.
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Андрей Букин
Нет, Тухель стелит солому заранее
Таким приемом пользовался Хэмилтон с Ф-1 и ничего , 7(?) кратный))
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Safar Safar
Это просто пустые слова. МС дома играет и больше ничего не делает их фаворитом . Бавария намного сильнее духом ,опытом . Игровом плане ни чем не уступает точно . Думаю Киммих и Горецка смотрятся сильнее и это будет решающим фактором
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#SharkTeam
Ответ Artuom Batishev
Доминирование в матче и выигрыш матча - далеко не одно и тоже. Так откуда вы взяли вывод о "Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала?" МС вполне может доминировать, но проиграть матч. И какой смысл будет в доминировании в таком случае?
Бавария вроде никогда ни против кого не выходила играть от печки
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Михо
Ответ Богдан Агафонов
Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала? «Мы хотим помешать им доминировать». Он что, в Кристал Пэлас работает? Будучи тренером Баварии, ты не имеешь права так высказываться
Все правильно он говорит. Сити действительно фаворит на бумаге, но такие матчи всегда 50/50. Нагельсманн в прошлом году перед обоими матчами с Вильярреалом говорил о превосходстве и чем это кончилось🤷🏻‍♂️
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#SharkTeam
мюнхен прибедняется лол
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AstaAsta
Как фанат Баварии абсолютно согласен с ним. Не понимаю что за удивления насчёт этого в комментах. Статус и имя конечно всегда при клубе, но объективность и рассудительность это никак задевать не должно. Сити сейчас в принципе самая качественная по содержанию команда в мире и очень правильно что это осознается Тухелем да и всей Баварией (как было видно по их комментариям). От этого и надо отталкиваться в подготовке!
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Богдан Агафонов
Ответ Artuom Batishev
Доминирование в матче и выигрыш матча - далеко не одно и тоже. Так откуда вы взяли вывод о "Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала?" МС вполне может доминировать, но проиграть матч. И какой смысл будет в доминировании в таком случае?
Слова Тухеля вижу как посыл «будем отбиваться у своих ворот в надежде на чудо»
Такого в Баварии не должно быть
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Никанор Еселев
Фююююф. Вот это он выдал
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DolJun
Ответ Tango442
По этому вью, могу сказать, что физрук тут Тухель… заранее уже матрас подстелил, чтоб падать было мягче ) а как оно будет на деле, увидим завтра )
так в соседней новости пеп тоже подстелил) или смолова он просто так вспомнил?)
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Artuom Batishev
Ответ Богдан Агафонов
Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала? «Мы хотим помешать им доминировать». Он что, в Кристал Пэлас работает? Будучи тренером Баварии, ты не имеешь права так высказываться
Доминирование в матче и выигрыш матча - далеко не одно и тоже.
Так откуда вы взяли вывод о "Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала?"

МС вполне может доминировать, но проиграть матч. И какой смысл будет в доминировании в таком случае?
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blaugrano
Нет такой команды, против которой нынешняя Бавария будет андердогом.
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Tango442
Ответ DolJun
оливер помогает сити доминировать в апл, думаешь и в лч поможет физрука протащить подальше?)
По этому вью, могу сказать, что физрук тут Тухель… заранее уже матрас подстелил, чтоб падать было мягче ) а как оно будет на деле, увидим завтра )
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Пако
Будут и страдания, будут и радости. В итоге - ничья.
А решится всё во втором матче, 19 апреля. Тогда же узнаем, кто андердог, а кто фортунат.
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DolJun
Ответ Tango442
Бавария - андердог??! Скажи это Оливеру и Хасану, которые говорят, что Бавария должна выигрывать в каждом матче )
оливер помогает сити доминировать в апл, думаешь и в лч поможет физрука протащить подальше?)
+1
-5
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Tango442
Бавария - андердог??! Скажи это Оливеру и Хасану, которые говорят, что Бавария должна выигрывать в каждом матче )
+6
-4
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Богдан Агафонов
Серьезно? Он отдал матч за сутки до его начала?

«Мы хотим помешать им доминировать». Он что, в Кристал Пэлас работает? Будучи тренером Баварии, ты не имеешь права так высказываться
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