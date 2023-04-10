Тухель перед «Ман Сити»: «Бавария» выйдет в статусе андердога, будут моменты, когда придется страдать. Но мы хотим помешать им доминировать слишком сильно»

Томас Тухель считает, что лишь командная игра поможет «Баварии» сдержать Эрлинга Холанда.

«Стиль у « » все тот же [что и до перехода форварда], видны те же шаблоны.

Конечно, стиль Холанда уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было.

Мы должны будем действовать как команда. Завтра мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.

Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый.

Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», – сказал главный тренер «Баварии» накануне четвертьфинального матча чемпионов.