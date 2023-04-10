«Арсенал» следит за Гравенберхом. Переговоров с «Баварией» пока не было
«Арсенал» заинтересован в приобретении Райана Гравенберха.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «канониры» следят за ситуацией, в которой находится хавбек, и отслеживают его выступления.
Переговоров между сторонами пока не было. Подчеркивается, что будущее нидерландца будет зависеть от главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.
В текущем сезоне Гравенберх, приобретенный у «Аякса» менее года назад за 25 млн евро и 7% от перепродажи, провел 17 игр в Бундеслиге, среднее игровое время – 19 минут.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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