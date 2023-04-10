«Арсенал» следит за Гравенберхом. Переговоров с «Баварией» пока не было

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Томас Тухель Райан Гравенберх Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Райана Гравенберха.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «канониры» следят за ситуацией, в которой находится хавбек, и отслеживают его выступления.

Переговоров между сторонами пока не было. Подчеркивается, что будущее нидерландца будет зависеть от главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

В текущем сезоне Гравенберх, приобретенный у «Аякса» менее года назад за 25 млн евро и 7% от перепродажи, провел 17 игр в Бундеслиге, среднее игровое время – 19 минут.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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jwbmwbqvih
Ответ Mr@k
источник конечно внушает...
Если знать,то да,внушает
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Mr@k
источник конечно внушает...
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Marli
Слишком мало времени ему дают
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Михо
С Фрайбургом в последнем матче очень хорошо вышел на замену, до этого вообще непонятно было, мало играл, когда играл ничего не показывал
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Юрий Кечко
Следит как он сидит ?))
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ПавелАвер
непонятно почему он так мало играет. А вообще момент истины сейчас не в нем ,а в предстоящих матчах лиги чемпионов.
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Владислав
Ожидал,что он будет преемником Горетцки,а то и Киммиха... А оно вон как вышло.
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superduper
Гравенберху надо дать возможность проявить себя в мюнхене. Реализовать свой потенциал. Очень нравится его игра
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Данил Копылов
Как он в Баварии играет и почему так мало? В Аяксе же был основным. Или он играет на уровне какого-нибудь Зобнина?
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error505
Зря он перешел в Баварию, надеюсь, его талант не загас окончательно
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STATIST_IZ_PREISPODNY
ну и хорошо
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