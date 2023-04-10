«Арсенал» следит за Гравенберхом. Переговоров с «Баварией» пока не было

«Арсенал» заинтересован в приобретении Райана Гравенберха.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «канониры» следят за ситуацией, в которой находится хавбек, и отслеживают его выступления.

Переговоров между сторонами пока не было. Подчеркивается, что будущее нидерландца будет зависеть от главного тренера мюнхенцев .

В текущем сезоне , приобретенный у «Аякса» менее года назад за 25 млн евро и 7% от перепродажи, провел 17 игр в Бундеслиге, среднее игровое время – 19 минут.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.