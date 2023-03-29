Тухель обсуждал трансфер Хавертца с боссами «Баварии». Решили, что сейчас в составе нет места (Кристиан Фальк)
Трансфер Кая Хавертца в «Баварию» маловероятен.
По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, Томас Тухель обсуждал кандидатуру немецкого полузащитника с руководством мюнхенского клуба. В итоге тренер и боссы «Баварии» пришли к выводу, что в текущем составе Хавертцу нет места.
В нынешнем сезоне Хавертц забил 9 голов и сделал 1 ассист в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Пока Шупо держит уровень, это не проблема