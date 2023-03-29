Тухель обсуждал трансфер Хавертца с боссами «Баварии». Решили, что сейчас в составе нет места (Кристиан Фальк)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Кай Хавертц Футбол

Трансфер Кая Хавертца в «Баварию» маловероятен.

По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, Томас Тухель обсуждал кандидатуру немецкого полузащитника с руководством мюнхенского клуба. В итоге тренер и боссы «Баварии» пришли к выводу, что в текущем составе Хавертцу нет места.

В нынешнем сезоне Хавертц забил 9 голов и сделал 1 ассист в 36 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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old folk
Ответ Lindeman
Баварии бы цф купить. Шупо-Мотинг конечно сильный сезон проводит, но с одним цф играть - это безумие
Мане, Сане и Гнабри и так на лавке, если ещё и цф купить, атмосфера может испортиться.
Пока Шупо держит уровень, это не проблема
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a.sh.s.
Ответ DolJun
вряд ли бавария стала бы платить сотку, а дешевле хавреца отпускать смысла нет
не беспокойся кроме Челси никто его за 100ку не купить)
+2
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+2
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Милан 777
У Баварии и так переизбыток полузащитников ...
0
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DolJun
Ответ Сурхай Лукманов
100 млн евро? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
евро?? фунтов
+1
-2
-1
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Сурхай Лукманов
Ответ DolJun
вряд ли бавария стала бы платить сотку, а дешевле хавреца отпускать смысла нет
100 млн евро? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+4
-1
+3
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Lindeman
Баварии бы цф купить. Шупо-Мотинг конечно сильный сезон проводит, но с одним цф играть - это безумие
+5
0
+5
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Alexander Alexander
А зачем он Баварии нужен? Есть Мюллер, на будущее Мусиала, никто из них, включая Хаверца, не согласится сидеть на банке. Как центрфорвард тоже не нужен.
+5
-1
+4
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Ман Сити
Вот и первая обида, затаившаяся у физрука на босов. Моя ставка даже полгода не проработает и перессорится со всеми
+1
-3
-2
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DolJun
вряд ли бавария стала бы платить сотку, а дешевле хавреца отпускать смысла нет
+4
-5
-1
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Акира_1
Автор победного гола в финале ЛЧ всем пригодится, другое дело, что нужно реализацию подтянуть.
+3
-4
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RealJericho
Кай - топ игрок. Без команды не останется.
+3
-3
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