Алдонин о Чалове: «Заинтересуется клуб уровня ЛЧ – можно рассмотреть. А в Чехию зачем ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше»

Евгений Алдонин считает, что Федору Чалову не стоит уезжать в клуб из чемпионата Чехии.

– Сегодня Федору Чалову исполняется 25 лет, он проводит неплохой сезон. Как думаете, он может уехать за границу в текущих условиях?

– Для форварда это самый хороший возраст. Для него самое главное – регулярно забивать.

Абы куда в Европу ехать нет смысла. Если будет какое-то серьезное предложение, то его можно будет рассмотреть его.

– В клуб из чемпионата Чехии ему нет смысла переходить?

– Сейчас футболистам сложно уехать куда-то в Европу. Если им заинтересуется команда уровня чемпионов, то можно будет рассмотреть ее предложение. А в Чехию зачем ему ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше.

– Он может помочь ЦСКА войти в тройку лидеров по итогам нынешнего сезона?

– Армейцы точно могут побороться за вторую строчку. Нет никаких сомнений в том, что команда прикладывает для этого максимум усилий.

Первое место догнать уже невозможно. Ждать осечки от «Зенита» не приходится. Команда Федотова уже четыре матча подряд не пропускает – это радует.

– Вам нравится, как Федотов работает с коллективом? Перед сезоном некоторые эксперты сомневались в его компетентности.

– По-моему, это достаточно дилетантское мнение. Он хороший системный тренер. Понятно, что не все получается у команды, и хочется, чтобы она боролась за первое место с «Зенитом».

В имеющихся реалиях он показывает себя неплохо. Нельзя сказать, что он проводит классную работу. Я бы сказал, что удовлетворительную с хорошим оттенком, – отметил экс-хавбек .

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов забил 13 голов за 22 тура. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.