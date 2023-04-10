Алдонин о Чалове: «Заинтересуется клуб уровня ЛЧ – можно рассмотреть. А в Чехию зачем ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия высшая лига Чехия Лига чемпионов УЕФА Владимир Федотов Федор Чалов Футбол

Евгений Алдонин считает, что Федору Чалову не стоит уезжать в клуб из чемпионата Чехии.

– Сегодня Федору Чалову исполняется 25 лет, он проводит неплохой сезон. Как думаете, он может уехать за границу в текущих условиях?

– Для форварда это самый хороший возраст. Для него самое главное – регулярно забивать.

Абы куда в Европу ехать нет смысла. Если будет какое-то серьезное предложение, то его можно будет рассмотреть его.

– В клуб из чемпионата Чехии ему нет смысла переходить?

– Сейчас футболистам сложно уехать куда-то в Европу. Если им заинтересуется команда уровня Лиги чемпионов, то можно будет рассмотреть ее предложение. А в Чехию зачем ему ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше.

– Он может помочь ЦСКА войти в тройку лидеров по итогам нынешнего сезона?

– Армейцы точно могут побороться за вторую строчку. Нет никаких сомнений в том, что команда прикладывает для этого максимум усилий.

Первое место догнать уже невозможно. Ждать осечки от «Зенита» не приходится. Команда Федотова уже четыре матча подряд не пропускает – это радует.

– Вам нравится, как Федотов работает с коллективом? Перед сезоном некоторые эксперты сомневались в его компетентности.

– По-моему, это достаточно дилетантское мнение. Он хороший системный тренер. Понятно, что не все получается у команды, и хочется, чтобы она боролась за первое место с «Зенитом».

В имеющихся реалиях он показывает себя неплохо. Нельзя сказать, что он проводит классную работу. Я бы сказал, что удовлетворительную с хорошим оттенком, – отметил экс-хавбек ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов забил 13 голов за 22 тура. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Sinister Kid
Снова эти разговоры о величии российских футболистов. Команды, не участники ЛЧ из топ-5 чемпионатов, даже не рассматривают🤦🏼‍♀️ Хотя для этих экспертов, небось и Французский чемпионат - первенство деревни Нижние Гдовики.
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Андрей Тихонов
Ответ Артём Околович
и кто из чемпионата Чехии перешёл в топ-лигу за последние пару лет?
Гложек в Байер, чуть ранее - Соучек и Цоуфал в Весь Хэм.
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FilinMD
Ответ romaroman26
играть в двором чемпионате без еврокубков.. даже в чехии будет больше мотивации, и заметить его могут больше
Неправда. Есть истории с Хвичей и тем же Захаряном, где подвижек было много. Играй на уровне и уезжай
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.ru
ну давайте, раздадим всех чаловых... и будем смотреть на яковлевых и заболотных
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Вова Гаврилов
Ответ Артём Околович
и кто из чемпионата Чехии перешёл в топ-лигу за последние пару лет?
Ну как минимум мне на ум приходит Соучек и Цоуфал, которые играют в Апл, а также есть еще Адам Гложек, который играет в Бундеслиге, это за последнее время. Так что не думаю, что оставаться в Рпл намного лучше в игровом плане, чем играть хотя бы в еврокубках и быть на виду в Европе. Как минимум Федя в Швейцарии играл и весьма неплохо
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romaroman26
Ответ FilinMD
В Чехию действительно ехать нет смысла. Хотя бы в условную Португалию
играть в двором чемпионате без еврокубков.. даже в чехии будет больше мотивации, и заметить его могут больше
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а ты смешной
Ответ Артём Околович
и кто из чемпионата Чехии перешёл в топ-лигу за последние пару лет?
Комличенко в Динамо )))))))))
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Quiet Dad
Ференцварош? В лч регулярно...
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Клирик
И три передачи!
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FilinMD
Ответ Parce
Условная Португалия топ 6 лига
7я, и? Об этом и говорю, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Австрия та же - намного лучше Чехии, а шансы попасть туда есть
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Артём Околович
Ответ Вова Гаврилов
Ну просто с учетом того, что можно в еврокубках поиграть и оттуда куда-нибудь еще перейти, чем мариноваться в немотивированной лиге, где победитель заранее известен
и кто из чемпионата Чехии перешёл в топ-лигу за последние пару лет?
+4
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Bucefall
Да при нынешних условиях даже в Финляндию можно поехать если клуб играет в еврокубках. Мир посмотреть себя показать. Фёдор нормально играл в Швейцарии же. В нашем болоте нечего делать да и мотивации никакой теперь нет. Зенит теперь чемпион навечно
+1
-2
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Parce
Ответ FilinMD
В Чехию действительно ехать нет смысла. Хотя бы в условную Португалию
Условная Португалия топ 6 лига
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Алексей Ненахов
Ответ FilinMD
В Чехию действительно ехать нет смысла. Хотя бы в условную Португалию
В любое место вырваться из этого болота, тут нет смысла в развитии
+2
-2
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Mechel**
Конечно, вдруг нас возьмут в азиатскую ЛЧ! А в Европе, что? Не уровень
+3
-2
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Mechel**
Конечно, вдруг нас возьмут в азиатскую ЛЧ! А в Европе, что? Не уровень
0
-1
-1
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Вова Гаврилов
Ну просто с учетом того, что можно в еврокубках поиграть и оттуда куда-нибудь еще перейти, чем мариноваться в немотивированной лиге, где победитель заранее известен
+14
-4
+10
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FilinMD
В Чехию действительно ехать нет смысла. Хотя бы в условную Португалию
+1
-2
-1
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