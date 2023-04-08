Гвардиола о Холанде: «Для выхода на уровень Месси и Роналду надо много работать. Они никогда не получали травм. Эрлинг огромный и потому нуждается в особой заботе физиотерапевтов»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, за счет чего Лионель Месси и Криштиану Роналду добились успеха

«Чтобы выйти на уровень Месси и Роналду, нужно много работать. Они никогда не получали травм.

Эрлинг очень высокий, он просто огромный. Поэтому он нуждается в особой заботе физиотерапевтов. Но у него правильный настрой с тех пор, как мы познакомились. Он живет ради того, чтобы быть профессионалом и соревноваться. Я вижу его реакцию, когда он промахивается, даже на тренировках.

Но он расстроен только пять минут, а затем возвращается и делает то, что хочет сделать.

Он оказывает на себя давление, как Месси и Роналду. Если он не забивает два или три гола, то спрашивает себя, в чем проблема. У него поразительная статистика для его возраста.

Если сравнить количество матчей и количество голов с показателями Месси и Роналду на этом этапе, статистика достаточно схожая», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭

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15 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Decard Show
Самым мощным взрывным устройством в истории человечества была и остаётся легендарная Царь-бомба! Самым лучшим футболистом в истории европейского футбола была и остается величайший Португалец7! Замыкальшик викинг на подметку не годится! Пусть он сначала научится бить штрафные и положить банку с 40 метров!
Одна поправка,уже не остается))
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Zlatan Ibra
Ответ Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
Согласен, Месси - чистый завершитель и пешеход, так что Холланд уже его превосходит)
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Spartakus1984
Холанд вообще игрок другого типажа,по своему крут,но он не яркий как Месси и Роналду
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CHELSEA_2008
Ответ Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
Уровень Месси все видели в матче против Баварии.
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alexpashc1982@gmail.com
да пусть клепает голы, а лет через 5-6 посмотрим. не нужно сейчас его с кем то сравнивать и умолять его заслуги. прямо сейчас он просто машина, и такого давно не было
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Maricone
Ответ Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
А умение отбивать мяч в воротах - это игра в футбол?
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Decard Show
Самым мощным взрывным устройством в истории человечества была и остаётся легендарная Царь-бомба! Самым лучшим футболистом в истории европейского футбола была и остается величайший Португалец7! Замыкальшик викинг на подметку не годится! Пусть он сначала научится бить штрафные и положить банку с 40 метров!
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Артём Горбенко
Ответ damondiamond
майнд геймс по оправданию себя королём, который может лёгкой рукой забрать хет-трик или гекса-трик у топового нападающего
опять поменял, чтобы не побил рекорд Месси?
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Adam Almurzaev
Ответ Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
Футбол игра с конечной целью - забить гол. Так что по игре в футбол он как раз и может выйти на его уровень, но по красоте прохода и дриблинга врядли. Но Холанд все же чистый форвард в отличии от Месси и Роналду.
+3
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AF007
Для выхода на уровень Месси надо научиться отдавать вот такие передачи: https://www.youtube.com/watch?v=XXHU3N7aDHc#t=02m14s
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Spaten
Месси галики отрывали да не оторвали, Криш это просто биоробот, их невозможно было травмировать. Сейчас таких уже не делают
+4
-2
+2
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damondiamond
майнд геймс по оправданию себя королём, который может лёгкой рукой забрать хет-трик или гекса-трик у топового нападающего
0
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Arman Markosyan 25
Ответ Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
Солидарен с тобой
+2
-4
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Football poet
Может Холланд и выйдет на уровень Месси именно по количеству голов, но никогда он не выйдет на уровень Месси именно по игре футбол, это чистый первосклассный завершитель и все.
+10
-10
0
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DolJun
прикольно физручок оправдывается. интересно, кто-то в своем уме еще принимает его слова за чистую монету?
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-6
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