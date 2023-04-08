Гвардиола о Холанде: «Для выхода на уровень Месси и Роналду надо много работать. Они никогда не получали травм. Эрлинг огромный и потому нуждается в особой заботе физиотерапевтов»

Пеп Гвардиола объяснил, за счет чего Лионель Месси и Криштиану Роналду добились успеха

«Чтобы выйти на уровень Месси и , нужно много работать. Они никогда не получали травм.

Эрлинг очень высокий, он просто огромный. Поэтому он нуждается в особой заботе физиотерапевтов. Но у него правильный настрой с тех пор, как мы познакомились. Он живет ради того, чтобы быть профессионалом и соревноваться. Я вижу его реакцию, когда он промахивается, даже на тренировках.

Но он расстроен только пять минут, а затем возвращается и делает то, что хочет сделать.

Он оказывает на себя давление, как Месси и Роналду. Если он не забивает два или три гола, то спрашивает себя, в чем проблема. У него поразительная статистика для его возраста.

Если сравнить количество матчей и количество голов с показателями и Роналду на этом этапе, статистика достаточно схожая», – сказал главный тренер « ».

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭