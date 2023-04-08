Где смотреть Фейеноорд – Рома, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 13 апреля

Теги Рома Фейеноорд Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 13 апреля, сыграют Фейеноорд и Рома в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Фейеноорд – Рома

  • Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

Рома: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Фейеноорд – Рома

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