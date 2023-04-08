В четверг, 13 апреля, сыграют Фейеноорд и Рома в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «де Кейп».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фейеноорд – Рома

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

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Прогноз на матч Фейеноорд – Рома