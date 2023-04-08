Где смотреть Фейеноорд – Рома, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 13 апреля
В четверг, 13 апреля, сыграют Фейеноорд и Рома в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – Рома
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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