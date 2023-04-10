Рюдигер об исламе: «Совершаю намаз 5 раз в день. Соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о влиянии поста в Рамадан на его игру.
– Сильно ли Рамадан влияет на футболиста?
– Не на меня, я привык. Ничего не ем и не пью, строго пощусь. Это непросто, но нужно тренироваться, прислушиваться к ощущениям, и в итоге все сделаешь.
Менталитет – одно из моих главных оружий, соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема.
Я общаюсь с диетологом, это самое главное. Знаю, что мне есть, сколько пить.
– Сколько раз в день вы совершаете намаз?
– Сейчас пять, – рассказал немец.
В интервью отмечено, что Рюдигер в один момент прервал беседу для Асра – послеполуденного намаза.
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ммм, типо чтобы не показаться пустословом решил сделать намаз?
ведь во время матчей (а они проходят в абсолютно разное время) вряд ли он идет делать намаз, так в чем смысл во время интервью это делать?
Надо отпуск на время поста брать.
У мусульман во время поста с 4-х утра и до 7-ми вечера нельзя ни есть, ни пить, даже слюну глотать по идее запрещено (по крайней мере коллеги-мусульмане так пост держат). Поэтому в течении дня там у многих состояние наверное не очень хорошее.
У православных просто нельзя есть пищу животного происхождения (мясо, молочку), нет запрета на еду в течении дня. Разве что первая и последняя неделя поста являются более строгими.