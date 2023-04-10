Рюдигер об исламе: «Совершаю намаз 5 раз в день. Соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер религия Футбол

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о влиянии поста в Рамадан на его игру.

– Сильно ли Рамадан влияет на футболиста?

– Не на меня, я привык. Ничего не ем и не пью, строго пощусь. Это непросто, но нужно тренироваться, прислушиваться к ощущениям, и в итоге все сделаешь.

Менталитет – одно из моих главных оружий, соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема.

Я общаюсь с диетологом, это самое главное. Знаю, что мне есть, сколько пить.

– Сколько раз в день вы совершаете намаз?

– Сейчас пять, – рассказал немец.

В интервью отмечено, что Рюдигер в один момент прервал беседу для Асра – послеполуденного намаза.

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29 комментариев

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Кентуки
Рюди терминатор!
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Vvvv Xxxx
Ответ Ramin Mamedov
"В интервью отмечено, что Рюдигер в один момент прервал беседу для Асра – послеполуденного намаза." ммм, типо чтобы не показаться пустословом решил сделать намаз? ведь во время матчей (а они проходят в абсолютно разное время) вряд ли он идет делать намаз, так в чем смысл во время интервью это делать?
Ну матч не прервешь для намаза,а так как тут есть возможность отложить интервью на 5 мин,думаю вот и воспользовался.
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FilinMD
Ответ Рашпель793
У православных просто пост на физическое состояние не так сильно влияет. У мусульман во время поста с 4-х утра и до 7-ми вечера нельзя ни есть, ни пить, даже слюну глотать по идее запрещено (по крайней мере коллеги-мусульмане так пост держат). Поэтому в течении дня там у многих состояние наверное не очень хорошее. У православных просто нельзя есть пищу животного происхождения (мясо, молочку), нет запрета на еду в течении дня. Разве что первая и последняя неделя поста являются более строгими.
А со слюной как справляются, сплевывают постоянно?
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Ramin Mamedov
"В интервью отмечено, что Рюдигер в один момент прервал беседу для Асра – послеполуденного намаза."
ммм, типо чтобы не показаться пустословом решил сделать намаз?
ведь во время матчей (а они проходят в абсолютно разное время) вряд ли он идет делать намаз, так в чем смысл во время интервью это делать?
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Максим Новиков
Религия опиум для народа
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Рашпель793
Ответ Висита Эльмурзаев
про слюну тебе Сысоев рассказал? или Путин?
Я для особо одарённых написал в скобочках, кто мне это сказал.
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Висита Эльмурзаев
Ответ maximus3737
Везде полно новостей о том как мусульманские футболисты справляются с Рамаданом. И совсем нигде нет новостей о том как православные футболисты играют в пост. Они более выносливы или менее религиозны?)
потому, что христине едят даже во время поста
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Висита Эльмурзаев
Ответ Рашпель793
У православных просто пост на физическое состояние не так сильно влияет. У мусульман во время поста с 4-х утра и до 7-ми вечера нельзя ни есть, ни пить, даже слюну глотать по идее запрещено (по крайней мере коллеги-мусульмане так пост держат). Поэтому в течении дня там у многих состояние наверное не очень хорошее. У православных просто нельзя есть пищу животного происхождения (мясо, молочку), нет запрета на еду в течении дня. Разве что первая и последняя неделя поста являются более строгими.
про слюну тебе Сысоев рассказал? или Путин?
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Дмитрий
Ответ maximus3737
Везде полно новостей о том как мусульманские футболисты справляются с Рамаданом. И совсем нигде нет новостей о том как православные футболисты играют в пост. Они более выносливы или менее религиозны?)
Христиане ждут пасхального зайца на аренах Саудии и Алжира
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Max Zhomkov
Хз. просто не представляю как можно не жрать и не пить(пускай только днём) и ещё тренироваться нормально и играть. Лукавит 100%. Вон в конце матча у игроков ноги сводит из-за обезвоживания и молочной кислоты и это без всяких постов
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Jurgen Klinsmann
просто это не такая хайповая тема, поэтому спортс и не публикует про них)).
Просто пост в христианстве намного проще , поэтому никто и не обращает внимания
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Vitto
Ответ Рашпель793
Хз, если честно. Но коллеги говорят, что в 4 встают, молятся. Возможно из-за географических особенностей Якутска, но это не точно.
У вас день длинее. Восход 05:11 Закат 19:33.
Надо отпуск на время поста брать.
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Рашпель793
Ответ Vitto
Почему с 4х если рассвет в 6?
Хз, если честно. Но коллеги говорят, что в 4 встают, молятся. Возможно из-за географических особенностей Якутска, но это не точно.
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Booligan
Отказ от воды в течение дня равно проблемы с коленями после 30-35 лет. В каком-нибудь Тромсё наверное вообще весело, там световой день уже 16 часов
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Vitto
Ответ Рашпель793
У православных просто пост на физическое состояние не так сильно влияет. У мусульман во время поста с 4-х утра и до 7-ми вечера нельзя ни есть, ни пить, даже слюну глотать по идее запрещено (по крайней мере коллеги-мусульмане так пост держат). Поэтому в течении дня там у многих состояние наверное не очень хорошее. У православных просто нельзя есть пищу животного происхождения (мясо, молочку), нет запрета на еду в течении дня. Разве что первая и последняя неделя поста являются более строгими.
Почему с 4х если рассвет в 6?
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Лигр
Ответ Мартинелли
Рот закрывать запрeщено?
Запрещено глупые вопросы задавать.
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Мартинелли
Ответ Лигр
В Катаре стоял, прикрыв рот вместе со всеми. Видимо не в курсе, что по шариату это запрещено.
Рот закрывать запрeщено?
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Лигр
Ответ Jurgen Klinsmann
про поддержку гомиков я не в курсе.
В Катаре стоял, прикрыв рот вместе со всеми. Видимо не в курсе, что по шариату это запрещено.
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Andrew Wryneck
Ответ Raul14
😡
да не злись) в контексте истории это смешно, не более)
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Dizzod
ну он не спит с мужчиной, этого достаточно. каждый отвечает за себя. не надо никого насильно в рай тащить.
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-1
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Jurgen Klinsmann
Ответ Лигр
Ага. Соблюдает то, что ему удобно. Надо поддержать гомосятину, их поддерживает, надо рот прикрыть, это тоже делает. "Универсальный мусульманин".
про поддержку гомиков я не в курсе.
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Лигр
Ответ Jurgen Klinsmann
мащааЛлах. не знал что рюдигер муслим, еще и соблюдающий. красавчик.
Ага. Соблюдает то, что ему удобно. Надо поддержать гомосятину, их поддерживает, надо рот прикрыть, это тоже делает. "Универсальный мусульманин".
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Рашпель793
Ответ maximus3737
Везде полно новостей о том как мусульманские футболисты справляются с Рамаданом. И совсем нигде нет новостей о том как православные футболисты играют в пост. Они более выносливы или менее религиозны?)
У православных просто пост на физическое состояние не так сильно влияет.
У мусульман во время поста с 4-х утра и до 7-ми вечера нельзя ни есть, ни пить, даже слюну глотать по идее запрещено (по крайней мере коллеги-мусульмане так пост держат). Поэтому в течении дня там у многих состояние наверное не очень хорошее.
У православных просто нельзя есть пищу животного происхождения (мясо, молочку), нет запрета на еду в течении дня. Разве что первая и последняя неделя поста являются более строгими.
+6
-2
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Raul14
Ответ Andrew Wryneck
сейчас 5 намазов делаю, сказал немец🤣🤣 извините
😡
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-4
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Andrew Wryneck
сейчас 5 намазов делаю, сказал немец🤣🤣 извините
+14
-9
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