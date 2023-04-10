Рюдигер об исламе: «Совершаю намаз 5 раз в день. Соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о влиянии поста в Рамадан на его игру.

– Сильно ли Рамадан влияет на футболиста?

– Не на меня, я привык. Ничего не ем и не пью, строго пощусь. Это непросто, но нужно тренироваться, прислушиваться к ощущениям, и в итоге все сделаешь.

Менталитет – одно из моих главных оружий, соблюдение поста в Рамадан для меня не проблема.

Я общаюсь с диетологом, это самое главное. Знаю, что мне есть, сколько пить.

– Сколько раз в день вы совершаете намаз?

– Сейчас пять, – рассказал немец.

В интервью отмечено, что в один момент прервал беседу для Асра – послеполуденного намаза.

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