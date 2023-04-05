Саа о запрете на паузы в Рамадан в Лиге 1: «Французская федерация не думает ни о здоровье игроков, ни об их ценностях. Они ведут себя как динозавры»
Луи Саа высказался о запрете на паузы в матчах Лиги 1, которые проходят в Рамадан
Ранее французским арбитрам запретили делать паузы в играх в девятый месяц исламского календаря, пригрозив наказанием.
«Одна вещь, о которой я хотел бы поговорить, – это о возможности игроков прервать пост в игре во время Рамадана. Французская федерация отправила электронное письмо судьям, запрещающее игрокам принимать пищу во время игр, и это просто печально видеть. Они не думают ни о здоровье своих игроков, ни об их ценностях.
Это занимает всего от 30 секунд до одной минуты игры, и грустно видеть [что это запрещают делать]. Французская федерация говорит, что они не хотят заниматься политикой, но потом они делают подобные вещи. Они ведут себя как динозавры, и им должно быть стыдно за свои недавние комментарии.
Давайте проведем дискуссию, прежде чем применять санкции или задавать вопросы судьям. Они [Федерация футбола Франции] работают так же, как и 60 лет назад, и это необходимо изменить. Нужно двигаться вперед», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
У меня вопрос, а не поели ли случайно эти товарищи уху?
И собственно как предыдущие лет 50 игроки мусульмане играли в футбол, голодные?
Или все-таки есть послабления для постящихся?.
Иудеи вообще по субботам работать, и играть за проф.команду не должны. Вероятно матчи с их участием на субботу (а она начинается с захода солнца в пятницу) не должны планироваться.
У христиан (знаю лишь про православных) среда, пятница постные дни, 4 многодневных поста в год, много праздников, работать в которые грех, да и воскресенье праздник.
И под них нужно корректировать календарь.
Порнографию затеяли с этими паузами, исключительную вредную и несвоевременную.