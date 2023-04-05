Саа о запрете на паузы в Рамадан в Лиге 1: «Французская федерация не думает ни о здоровье игроков, ни об их ценностях. Они ведут себя как динозавры»

Теги Луи Саа лига 1 Франция судьи Федерация футбола Франции религия Футбол

Луи Саа высказался о запрете на паузы в матчах Лиги 1, которые проходят в Рамадан

Ранее французским арбитрам запретили делать паузы в играх в девятый месяц исламского календаря, пригрозив наказанием.

«Одна вещь, о которой я хотел бы поговорить, – это о возможности игроков прервать пост в игре во время Рамадана. Французская федерация отправила электронное письмо судьям, запрещающее игрокам принимать пищу во время игр, и это просто печально видеть. Они не думают ни о здоровье своих игроков, ни об их ценностях.

Это занимает всего от 30 секунд до одной минуты игры, и грустно видеть [что это запрещают делать]. Французская федерация говорит, что они не хотят заниматься политикой, но потом они делают подобные вещи. Они ведут себя как динозавры, и им должно быть стыдно за свои недавние комментарии.

Давайте проведем дискуссию, прежде чем применять санкции или задавать вопросы судьям. Они [Федерация футбола Франции] работают так же, как и 60 лет назад, и это необходимо изменить. Нужно двигаться вперед», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

50 комментариев

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cukken
Ответ nurikkkk
Так говоришь, как будто Россиия не Мусульманская))))) Открою секрет, в России процент Мусульман больше чем в Европе) И да, Мечетей в России примерно в 2 раза больше чем в Европе))))
Причем тут Россия? Если речь об Евросоюзе?)
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камикадзе
Для этого есть перерыв
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FEZ10
Ответ Arman FCSM
Не понимаю, к чему весь этот кипиш поднимают? В чем проблема перекусить в перерыве матча или во время паузы, когда игра остановилась? Создали проблему из ничего
Сначала попробуй потренироваться днём хорошо без еды и воды , а потом 45 минут играть ещё интенсивно .Тогда поговорим
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FEZ10
Ответ ОЛЛС1911
Хахах! Как динозавры ведут себя религиозные, вот они как раз не заботятся о своём здоровье. Кстати, в Коране никаких динозавров нет, значит их не существовало, ибо ничто не моет перечить истине, не так ли, Саа?
В Коране про айфоны тоже нет ни слова ,значит айфонов нет? .В Коране есть главное , а сопутствующее не имеет такого смысла
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Romeo Yankovich
а ведь это ещё хорошо, что нету большой массы игроков, исповедующих 6 день. субботники или как они называются. был бы вой, что по субботам нельзя играть и нужно уважать ценности
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max bogomazov
Нет давайте без давайте! Если футболисты верят в комиксы религиозные пусть не играют,а дальше сходят с ума. Они не дети не надо их жалеть.
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sancho81
Продавят.
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Stewart D.
Ответ Arman FCSM
Не понимаю, к чему весь этот кипиш поднимают? В чем проблема перекусить в перерыве матча или во время паузы, когда игра остановилась? Создали проблему из ничего
Муслимы по всему миру через медиа проверяют допустимый предел своей вседозволенности.
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Дядя ТУРА
Ответ simplehumble
Я как бывший мусульманин объясню. Есть специальный так называемый график начала поста. Например сегодня пост начинается скажем условно в 3:30 ночи, потом человек целый день голодный. И есть время ифтара. У ифтара тоже есть свое время на каждый новый день, но отличаются лишь минуты. Ифтар 95% мусульманининов делают во время, а остальные 5 % это те которые не успели или не хватало даже времени на еду которую ты ждал целый день
понял. спасибо за объяснение
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Proline
Ага, то есть десятки тысяч болельщиков на трибунах и сотни тысяч (если не миллионы) у экранов должны терпеливо ждать, пока игроки, добровольно державшие весь день сухой пост, соизволят наконец попить.
У меня вопрос, а не поели ли случайно эти товарищи уху?
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simplehumble
Ответ Дядя ТУРА
кто-нибудь объясните мне пожалуйста почему это нужно делать именно в игре? не в перерыве, ни до матча ни после. почему во время матча то?
Я как бывший мусульманин объясню. Есть специальный так называемый график начала поста. Например сегодня пост начинается скажем условно в 3:30 ночи, потом человек целый день голодный. И есть время ифтара. У ифтара тоже есть свое время на каждый новый день, но отличаются лишь минуты. Ифтар 95% мусульманининов делают во время, а остальные 5 % это те которые не успели или не хватало даже времени на еду которую ты ждал целый день
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Хаскерс
Предлагаю в субботу вообще не играть, ибо шаббат. В воскресенье утром всей командой ходить к батюшке на причастие. В октябре сделать перерыв на пару тройку недель из за большого хиндуистского фестиваля. По пятницам 13 не играть, ибо примета плохая.
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Al561
Если футболист весь день ни ел, ни пил, а делал это только прошлой ночью, то какой из него атлет, готовый к матчу.
И собственно как предыдущие лет 50 игроки мусульмане играли в футбол, голодные?
Или все-таки есть послабления для постящихся?.
Иудеи вообще по субботам работать, и играть за проф.команду не должны. Вероятно матчи с их участием на субботу (а она начинается с захода солнца в пятницу) не должны планироваться.
У христиан (знаю лишь про православных) среда, пятница постные дни, 4 многодневных поста в год, много праздников, работать в которые грех, да и воскресенье праздник.
И под них нужно корректировать календарь.
Порнографию затеяли с этими паузами, исключительную вредную и несвоевременную.
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Mihei4
Прям 45 минут без еды не побегать. Давайте туалетные паузы как в теннисе сделаем еще. Если уж так хочется - попроси с бровки кого-нибудь передать сникерс и поешь во время игры. Не тормози.
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Dead88 Poets
Ответ red hikkikomori
Может он в энциклопедии прочитал)
прочитал?
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savik-A.M.
Ответ TimD
открывать пост нужно строго во время начала вечерней молитвы и она может попасть на середину тайма а может и нет! как раз муслимы не шумят, они попросили делать минутный перерыв им отказали а шум поднимаете вы кузмичи )))
Все поняли , надо даже во время вечерней молитвы вынести коврики на поле каждому мусульманену ,
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Alexandr Alexandrov
Ответ окечуква
Так в этом нет ничего удивительного, поскольку Россия - мультиконфессиональная страна. А в Европе единственными мусульманскими странами являются Албания и БиГ.
И то пока.
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David Aprasidze
Ответ Team_Coach
А в Библии и Торе динозавры есть?))
Левиафан
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mqh9pzrxgf
Ответ ОЛЛС1911
Хахах! Как динозавры ведут себя религиозные, вот они как раз не заботятся о своём здоровье. Кстати, в Коране никаких динозавров нет, значит их не существовало, ибо ничто не моет перечить истине, не так ли, Саа?
Когда человек недалекий, он пишет бредни выдавая это за мнение других)
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Фут.Боль
Ответ heache
а те кто постятся, они не динозавры?
Тогда динозаврами можно назвать всех верующих независимо от религии.
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Гусеконь
какие динозавры, если земля была создана 6000 лет назад?
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Сергей Максимюк
Ответ Team_Coach
А в Библии и Торе динозавры есть?))
Читай Иова, самого слова динозавры нет, но например тот же бегемот подходит под описание)))
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Team_Coach
Ответ ОЛЛС1911
Хахах! Как динозавры ведут себя религиозные, вот они как раз не заботятся о своём здоровье. Кстати, в Коране никаких динозавров нет, значит их не существовало, ибо ничто не моет перечить истине, не так ли, Саа?
А в Библии и Торе динозавры есть?))
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окечуква
Ответ nurikkkk
Так говоришь, как будто Россиия не Мусульманская))))) Открою секрет, в России процент Мусульман больше чем в Европе) И да, Мечетей в России примерно в 2 раза больше чем в Европе))))
Так в этом нет ничего удивительного, поскольку Россия - мультиконфессиональная страна. А в Европе единственными мусульманскими странами являются Албания и БиГ.
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VladCory
Европа - набор негро-мусульманских стран, что вы хотели.
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