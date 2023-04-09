Калиду Кулибали: «Все думают, что в Рамадан ты слабеешь, но посмотрите на Бензема. В игре с «Ливерпулем» я впервые в «Челси» пробежал более 10 км. Все дело в вере»

Калиду Кулибали рассказал, как «Челси» помогает ему во время Рамадана

Две недели назад «Челси» стал первым клубом АПЛ, пригласившим мусульман на свой стадион для приема пищи в Рамадан. Лондонский клуб пригласил около 400 представителей мусульманской общины на «Стэмфорд Бридж», чтобы те могли совершить ифтар. Это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, он проводится до или после вечерней молитвы.

«То, что вы видите по телевизору и читаете, не производит хорошее впечатление об исламе. Но когда люди изучают вопрос внимательнее, то понимают, что все иначе. Благодаря таким небольшим мероприятиям люди почувствуют, что оказались в более безопасной среде», – сказал Кулибали.

Во время игры с « » во вторник Кулибали сыграл за « » вместе с Уэсли Фофана и Нголо Канте, которые тоже исповедуют ислам. Они ничего не ели и не пили до ифтара, который наступил за 20 минут до игры.

«Когда наступил ифтар, у нас шла разминка. Мы зашли в раздевалку, чтобы попить, а для нас все было подготовлено [специалистами «Челси» по питанию]. Когда я подошел к своему месту в раздевалке, там лежали четыре бутылки и перекус – например, бананы. После матча нам подготовили ужин.

За 3-4 недели до Рамадана «Челси» начал планировать мое питание – что и когда я могу съесть. Нам подготовили специальные напитки, чтобы проверить, нравятся ли они нам. Это было прекрасно. Во время игры с «Ливерпулем» судья подошел и спросил: «Вы хотите остановиться, чтобы подзарядиться?» Это было еще лучше.

Люди думают, что в Рамадан ты слабеешь и не можешь выполнять работу, но посмотрите на (во время Рамадана он забил по три гола в двух матчах подряд – прим. Sports.ru). Матч против «Ливерпуля» стал для меня первым в «Челси», во время которого я пробежал более 10 километров.

Все дело в вере. Если ты веришь, что способен на это, то ты справишься. Это психологический вызов для спортсмена. Но как только ты поймешь, что справляешься, то станешь сильнее ментально. Тебе начинает казаться, что ты способен на все.

Рамадан подарил мне такой способ мышления. Это помогло мне в карьере.

Я играл в Италии и Бельгии, родился во Франции, и я вижу, что Англия – на два шага впереди всех остальных лиг [в вопросе отношения к постящимся игрокам]», – сказал .