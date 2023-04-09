Бердыев про 1:2 «Сочи» с «Крыльями»: «Обидное поражение. Потеря концентрации в начале второго тайма обернулась голом»

Курбан Бердыев назвал обидным поражение «Сочи» от «Крыльев Советов»

В 22-м туре Мир южане на своем поле уступили «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

«Мы потерпели обидное поражение. Не удалось порадовать болельщиков.

Потеря концентрации в начале второго тайма сразу обернулась голом. Замены, которые мы сделали, оживили игру, но, к сожалению, дожать уже не смогли», – сказал главный тренер «Сочи».

После 22 туров «Сочи» идут на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. « » занимают 12-ю строчку.

«Сочи» при Бердыеве проиграл 3 из 5 матчей с общим счетом 1:9 и дважды победил – по 2:0 с ЦСКА и «Динамо»