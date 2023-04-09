Бердыев про 1:2 «Сочи» с «Крыльями»: «Обидное поражение. Потеря концентрации в начале второго тайма обернулась голом»

Теги Крылья Советов Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Футбол

Курбан Бердыев назвал обидным поражение «Сочи» от «Крыльев Советов»

В 22-м туре Мир РПЛ южане на своем поле уступили «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

«Мы потерпели обидное поражение. Не удалось порадовать болельщиков.

Потеря концентрации в начале второго тайма сразу обернулась голом. Замены, которые мы сделали, оживили игру, но, к сожалению, дожать уже не смогли», – сказал главный тренер «Сочи».

После 22 туров «Сочи» идут на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку.

«Сочи» при Бердыеве проиграл 3 из 5 матчей с общим счетом 1:9 и дважды победил – по 2:0 с ЦСКА и «Динамо»

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6 комментариев

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Tigo_Volchara93
Бикеич хитрый волчара, изнутри знает российскую лигу.
Понимает что за эту часть сезона особо никто спрашивать не будет по результату, можно и очки отдать кому нужнее, а в след году вернут и уже начало сезона с +3 а то и + 6 смотря отдаст кому-то очки еще или нет
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Valentin Kompaneytsev
Пока Сочи Бердыева играют нестабильно.
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rodjer22
Стандартный ответ про потерю концентрации, на самом деле пока не просматривается игра в завершающей стадии атаки. Много сумбура.
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Очки Дани Алвеса
Обидно, что Нобоа в этой клетке сидит до сих пор, мог свою пятнадцатую золотую молодость встречать в Москве с Федотовым, а вынужден жопу КББ пытаться спасать очередной раз.
А Крылышки молодцы! Незаслуженно низко сидят по такой игре.
+5
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+5
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Ростовский
Что ни говори, а Бердыев без топ Ростов это деньги на ветер. Ничего не добился после кидка нашего клуба.
0
-4
-4
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Вова Гаврилов
Бердыев не умеет играть с командами, которые мяч отдают. Игра первым номер это не его
+2
-1
+1
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