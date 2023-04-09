Бердыев про 1:2 «Сочи» с «Крыльями»: «Обидное поражение. Потеря концентрации в начале второго тайма обернулась голом»
Курбан Бердыев назвал обидным поражение «Сочи» от «Крыльев Советов»
В 22-м туре Мир РПЛ южане на своем поле уступили «Крыльям Советов» со счетом 1:2.
«Мы потерпели обидное поражение. Не удалось порадовать болельщиков.
Потеря концентрации в начале второго тайма сразу обернулась голом. Замены, которые мы сделали, оживили игру, но, к сожалению, дожать уже не смогли», – сказал главный тренер «Сочи».
После 22 туров «Сочи» идут на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку.
«Сочи» при Бердыеве проиграл 3 из 5 матчей с общим счетом 1:9 и дважды победил – по 2:0 с ЦСКА и «Динамо»
Понимает что за эту часть сезона особо никто спрашивать не будет по результату, можно и очки отдать кому нужнее, а в след году вернут и уже начало сезона с +3 а то и + 6 смотря отдаст кому-то очки еще или нет
А Крылышки молодцы! Незаслуженно низко сидят по такой игре.