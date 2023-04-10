Хави о желании Бускетса покинуть «Барсу»: «Понимаю его, он может сейчас уйти с трофеями – я сам ушел после требла. Сложное решение»

Хави надеется, что Серджи Бускетс останется в «Барселоне» на следующий сезон.

Соглашение Бускетса с «Барсой» истекает в июне. Сообщается, что полузащитник еще не принял решение о своем будущем.

«Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если все пойдет хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушел после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться.

Бускетс провел отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодежи и новичкам, является для них примером. Он многое дает нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться», – сказал главный тренер «Барселоны».