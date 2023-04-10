Хави о желании Бускетса покинуть «Барсу»: «Понимаю его, он может сейчас уйти с трофеями – я сам ушел после требла. Сложное решение»

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Хави надеется, что Серджи Бускетс останется в «Барселоне» на следующий сезон.

Соглашение Бускетса с «Барсой» истекает в июне. Сообщается, что полузащитник еще не принял решение о своем будущем.

«Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если все пойдет хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушел после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться.

Бускетс провел отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодежи и новичкам, является для них примером. Он многое дает нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться», – сказал главный тренер «Барселоны».

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13 комментариев

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kaka10
Участие Хави в требле 2015 такое же как Тимощука в требле 2013. Сидел весь сезон под Ракитичем, а кубок ЛЧ поднимал так будто в каждом матче победные забивал
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Кино Музыка
Дело не в титулах. Болельщики Барсы слишком злобны к своим легендам. Пике и Месси не дадут соврать. Бускетсу тоже досталось. Не понимаю этого.
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MESSIya
SPORT: Расследование прокуратуры «дела Негрейры» продвигается и, похоже, исключает подозрения в том, что «Барселона» платила бывшему вице-президенту судейского комитета за влияние на судей.

Проблема в том, что, скорее всего, Негрейра помогал руководителям «Барселоны» таким образом разворовывать деньги клубу
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MESSIya
Габриэль Санс: Бускетс изучил предложение о продлении контракта и объявит свое решение на этой неделе

Решение Бускетса будет базироваться исключительно на спортивных аспектах, а не на экономических. Возможно, Хави уже знает его решение, поскольку он не дал четкого «да» во вчерашней пресс-конференции, когда его спросили о продолжении Бускетса
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MESSIya
Relevo: «Барса» хочет подписать опорника, независимо от решения Буси:

• Больше всего нравится Амрабат

• Подписать Субименди почти невозможно

• Канте и Невеш среди вариантов, но французский полузащитник близок к подписанию нового контракта с «Челси», а другой не убеждает Хави и его штаб.
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f0rmoceft
Помню хейтеры повылазили, когда у него был сильный спад, сливали его.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Абдул Абакаев
кто кроме Хави вообще уходил с треблом?
Много кто. Речь ведь не идёт о том, что Хави закончил карьеру после требла, – он так-то в Катар поехал доигрывать.
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nurikkkk
Пожалуй главный игрок Барсы на котором держится вся игра команды.
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Абдул Абакаев
кто кроме Хави вообще уходил с треблом?
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FrankieWild
ну требла при Хави не видать
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Arkadios Avgitidis
Ответ Denis2403
Барселоне будет сложно после ухода Бускетса, он гений
он им был. увы и к сожалению, ну не вытягивает он больше...
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GuruFutbola
На один год можно, наигрывая опорника из сосьедада
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Denis2403
Барселоне будет сложно после ухода Бускетса, он гений
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