Бускетс ждет крупное предложение от арабского клуба и не продлевает контракт с «Барселоной». «Блауграна» хочет, чтобы хавбек определился до конца апреля
«Барселона» установила крайний срок, до которого Серджи Бускетс должен сообщить о будущем.
Как утверждает Diario Sport, каталонцы с уважением относятся к решению хавбека обдумать дальнейшие шаги.
На прошлой неделе они сделали ему предложение о заключении контракта на год с опцией продления еще на один. Зарплата – свыше 3 млн евро чистыми за сезон, что значительно меньше нынешних сумм. Предложение аналогично тем, которые готовы направить клубы МЛС.
Главный тренер Хави пытается убедить Бускетса остаться, и если Серджи продолжит играть за «Барселону», то ей не придется тратить значительную часть летнего трансферного бюджета на поиск замены хавбеку.
«Барселона» не требует немедленно определиться, но дала понять окружению футболиста, что хочет решить вопрос до конца апреля.
Утверждается, что сам игрок колеблется в надежде на крупное предложение от арабского клуба.
Вот однажды состарятся, я чего-то важного им и не вспомнить будет...