Бускетс ждет крупное предложение от арабского клуба и не продлевает контракт с «Барселоной». «Блауграна» хочет, чтобы хавбек определился до конца апреля

«Барселона» установила крайний срок, до которого должен сообщить о будущем.

Как утверждает Diario Sport, каталонцы с уважением относятся к решению хавбека обдумать дальнейшие шаги.

На прошлой неделе они сделали ему предложение о заключении контракта на год с опцией продления еще на один. Зарплата – свыше 3 млн евро чистыми за сезон, что значительно меньше нынешних сумм. Предложение аналогично тем, которые готовы направить клубы МЛС.

Главный тренер пытается убедить Бускетса остаться, и если Серджи продолжит играть за «Барселону», то ей не придется тратить значительную часть летнего трансферного бюджета на поиск замены хавбеку.

« » не требует немедленно определиться, но дала понять окружению футболиста, что хочет решить вопрос до конца апреля.

Утверждается, что сам игрок колеблется в надежде на крупное предложение от арабского клуба.