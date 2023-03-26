Бускетс ждет крупное предложение от арабского клуба и не продлевает контракт с «Барселоной». «Блауграна» хочет, чтобы хавбек определился до конца апреля

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс деньги Футбол

«Барселона» установила крайний срок, до которого Серджи Бускетс должен сообщить о будущем.

Как утверждает Diario Sport, каталонцы с уважением относятся к решению хавбека обдумать дальнейшие шаги.

На прошлой неделе они сделали ему предложение о заключении контракта на год с опцией продления еще на один. Зарплата – свыше 3 млн евро чистыми за сезон, что значительно меньше нынешних сумм. Предложение аналогично тем, которые готовы направить клубы МЛС.

Главный тренер Хави пытается убедить Бускетса остаться, и если Серджи продолжит играть за «Барселону», то ей не придется тратить значительную часть летнего трансферного бюджета на поиск замены хавбеку.

«Барселона» не требует немедленно определиться, но дала понять окружению футболиста, что хочет решить вопрос до конца апреля.

Утверждается, что сам игрок колеблется в надежде на крупное предложение от арабского клуба.

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14 комментариев

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Радость Ди Мария
Почему арабы, а не достойное завершение в MLS? Иньеста уехал в Японию, не в пустыню. Да, денег меньше. И что? Все топари бчк - очень богатые люди. Бускетс не казался никогда сверх-жадным. Его канеш делищи. Да и медиа желтяк на желтяке. Иногда вообще не хочется что-то там серьёзно воспринимать. Посредственности не могут иначе себя проявить и заработать без медийного хайпа...
Вот однажды состарятся, я чего-то важного им и не вспомнить будет...
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Doutor C.V.
свободу Юрию Жиркову!
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& Co1366
Лучше, чтобы Буся остался в Барсе.
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Алексей Павлюков
Ответ Алексей Павлюков
да, все крутые игроки, но футбол сейчас это деньги. 3 ляма чистыми играя за топ команду европы в таком возврасте, и он думает. не про барсу, про футбол в общем
неужели все эти оверзарплаты и оврцены окупаются в европе?
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Алексей Павлюков
да, все крутые игроки, но футбол сейчас это деньги. 3 ляма чистыми играя за топ команду европы в таком возврасте, и он думает. не про барсу, про футбол в общем
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Blaumerc
Ответ DolJun
бускетц уже лет 5 как закончил с футболом, а до сих пор играет) такое только в фк мем возможно)
А Мудрик вообще когда начнёт играть?
+4
-1
+3
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Josep
Скорее всего вброс. Серджи ещё вполне по силам год (точно) поиграть на высоком уровне, а не в арабских лигах статистику набивать да верблюдов коллекционировать.
+1
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Real_v_dushe
Жадность в крови у каталонцев, каталонец даст фору любому еврею. К тому же в этом случае и в такой ситуации Бускетс никому ничего не должен.
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-7
-7
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Hovhannes
в Аль Наср его, пусть с Роном мяч покатает как в старые добрые классико, только в одной команде.
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ДЖИН
романспорт уже написал опровержение...
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Ja BRITER
счастливого пути в арабские страны
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хавбек+
парижане вполне могут подписать и этого тихохода
+3
-6
-3
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DolJun
Комментарий скрыт
+6
-15
-9
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Bolvan
Бусткетс топ ,Барселоне надо продлевать его
+8
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