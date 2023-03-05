«Кармиотисса» при Кержакове ни разу не выиграла за 3 матча – 2 поражения и ничья

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Омония Кармиотисса Футбол

«Кармиотисса» проиграла 2-й матч подряд под руководством Александра Кержакова.

Команда из Пано Полемидии дома уступила «Омонии» (1:2).

«Кармиотисса» не выиграла ни одного матча с российским тренером, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

После 26 матчей в лиге Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

Кармиотисса – Омония 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
5 марта, 18.00, «Цирион Атлитико Кентро»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 62 Калцас, 1:1 – 77 Ансарифард, 1:2 – 90 Юсте.
КармиотиссаГубочан, Špoljarić, Мичо, Мэлоун, Авраам (Грэдинару, 6), Гастаньяга, Эль-Алуши, Neophytou, Antronikou (Думбия, 14), Калцас, Гравенберх.
ОмонияМэттьюз, Узохо, Кусулос, Безус, Юсте, Харалампус, Панайоту, Кицос, Беседин, Таджури, Лоизу.

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3 комментария

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Кирилл Голивец
Ответ Валентина Николаевна
А что вы хотите, если в воротах Губочан
Кстати, тут постоянно такие ошибки даже в Кубке России на спортсе
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Валентина Николаевна
А что вы хотите, если в воротах Губочан
+2
0
+2
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igls54
Саня! Пора обратно в Пари НН
0
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