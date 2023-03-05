«Кармиотисса» при Кержакове ни разу не выиграла за 3 матча – 2 поражения и ничья
«Кармиотисса» проиграла 2-й матч подряд под руководством Александра Кержакова.
Команда из Пано Полемидии дома уступила «Омонии» (1:2).
«Кармиотисса» не выиграла ни одного матча с российским тренером, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.
После 26 матчей в лиге Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место, набрав 27 очков.
- Дата проведения
- 5 марта, 18.00, «Цирион Атлитико Кентро»
- Голы:
- 1:0 – 62 Калцас, 1:1 – 77 Ансарифард, 1:2 – 90 Юсте.
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Кармиотисса –
Губочан, Špoljarić, Мичо, Мэлоун, Авраам (Грэдинару, 6), Гастаньяга, Эль-Алуши, Neophytou, Antronikou (Думбия, 14), Калцас, Гравенберх.
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