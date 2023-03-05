«Кармиотисса» при Кержакове ни разу не выиграла за 3 матча – 2 поражения и ничья

«Кармиотисса» проиграла 2-й матч подряд под руководством .

Команда из Пано Полемидии дома уступила «Омонии» (1:2).

« » не выиграла ни одного матча с российским тренером, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

После 26 матчей в лиге Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

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