Кержаков об уходе из «Кармиотиссы»: «В клубе сложилась совершенно непрофессиональная среда. Решение я был вынужден принять в перерыве последнего матча»
Александр Кержаков прокомментировал уход из «Кармиотиссы».
40-летний специалист покинул пост главного тренера кипрского клуба 1 апреля. Под его руководством команда провела 6 матчей и одержала 1 победу.
«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.
В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.
Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков Sports.ru.
Сроки совпали .
Ну и короночка от Киселева 😊
А теперь стараниями мудрых хозяев : и НН , и Химки , после того как убрали Юрана - кандидаты на вылет
На Кипре нечего делать, в РФ варианты поинтереснее найдутся(и ему, и зрителям, чтоб последить за ростом в тренерском плане)
Томь он неплохо тренил, с ним реально забегали. Удержал нижний в первом сезоне с самым слабым составом, да еще и зону стыков минуя. Зато сейчас нн падает туда.