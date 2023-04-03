Кержаков об уходе из «Кармиотиссы»: «В клубе сложилась совершенно непрофессиональная среда. Решение я был вынужден принять в перерыве последнего матча»

прокомментировал уход из «Кармиотиссы».

40-летний специалист покинул пост главного тренера кипрского клуба 1 апреля. Под его руководством команда провела 6 матчей и одержала 1 победу.

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.

Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков Sports.ru.