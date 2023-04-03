Кержаков об уходе из «Кармиотиссы»: «В клубе сложилась совершенно непрофессиональная среда. Решение я был вынужден принять в перерыве последнего матча»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр отставки Sports.ru Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков прокомментировал уход из «Кармиотиссы». 

40-летний специалист покинул пост главного тренера кипрского клуба 1 апреля. Под его руководством команда провела 6 матчей и одержала 1 победу. 

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.

Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков Sports.ru.

30 комментариев

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Вячеслав Пустохин
А какого профессионализма он ожидал в чемпионате Кипра??? Не справился.
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avcgloronalduMU
самый большой непрофессионал,, который был там, это он сам
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Тюменский медвежонок
А что случилось?) не понравилось "доги" катать? вон Савин "Красава" катает и радуется во втором дивизионе. Кипрский чемпионат один из самых "грязных" в плане договорных игр
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Алексей Ненахов
Про презентации вообще было ощущение что они игрока ,а не тренера подписали
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NIK7478
Бывает. Только один вопрос к Александру: когда соглашался там работать, ничто не насторожило?
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Северный болельщик
Жаль. Наших тренеров очень мало в Европе
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Recreated
Ответ Сергей Сергеев
Почему к нему такая тонна хейта? Томь он неплохо тренил, с ним реально забегали. Удержал нижний в первом сезоне с самым слабым составом, да еще и зону стыков минуя. Зато сейчас нн падает туда.
Химки с торпедой не дадут эНэНу упасть.
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Recreated
Ответ Сибирский литовец
Может в НН - спасать ? Сроки совпали . Ну и короночка от Киселева 😊
Там уже Барсик будет работать.
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Ruscello
Ответ ДнепрЧемпион1983
когда он тренировал НН я сидел за его лавкой на цска НН и видел какие рожи он строил в отношении самых маленьких ошибок своих футболтсов и как он их ху..ми крыл обращаясь к лавке. еще подумалось - как так можно к своим относится ? тоже мне , марадона, блин нетерпимое к ошибкам других.
Пытался показать, что он строгий тренер.
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master_of_dzen
Ответ mamoth
А меня минусовали, когда писал, что идет в команду, где договорняки катают. Там и Хацкевича на пару месяцев хватило
На Кипре почти все аутсайдеры доги катают, иначе не выжить. Эти клубы никому по сути не нужны. 90% аудитории приходится на 6 клубов (Аполлон, АЕЛ, Анартосис, АПОЭЛ, Омония и АЕК).
+5
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Сибирский литовец
Может в НН - спасать ?
Сроки совпали .
Ну и короночка от Киселева 😊
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Сибирский литовец
Ответ Strepto
Там владелец самодур
Тот самый мамкин инвестор ?)
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mamoth
Ответ Tigo_Volchara93
А есть инфа по договорякам, ты наверное знаешь раз такое пишешь
Наверное, знаю, раз пишу. Прикинь
+36
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Сибирский литовец
Ответ Сергей Сергеев
Почему к нему такая тонна хейта? Томь он неплохо тренил, с ним реально забегали. Удержал нижний в первом сезоне с самым слабым составом, да еще и зону стыков минуя. Зато сейчас нн падает туда.
Да , он Томь почти вытянул - уже списанную всеми команду , и НН - благодаря ему остался в вышке .
А теперь стараниями мудрых хозяев : и НН , и Химки , после того как убрали Юрана - кандидаты на вылет
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ChefJhonnyMorgan
Нижний и Томь хорошо тренировал, надеюсь все получится у Сани
+2
-1
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King_X
Керж оч хорошо себя в НН показал
На Кипре нечего делать, в РФ варианты поинтереснее найдутся(и ему, и зрителям, чтоб последить за ростом в тренерском плане)
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Tigo_Volchara93
Ответ mamoth
А меня минусовали, когда писал, что идет в команду, где договорняки катают. Там и Хацкевича на пару месяцев хватило
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+1
-24
-23
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mamoth
А меня минусовали, когда писал, что идет в команду, где договорняки катают. Там и Хацкевича на пару месяцев хватило
+53
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+53
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Кино Музыка
Наверное Александр не тренер. Трагедии в этом нет, есть другие должности в спорте. Главное не идти в бизнес.
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-4
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Strepto
Ответ damondiamond
ну так же это Кипр, они тебя вряд ли понимают на твоём языке, надо было хотя бы выучить на их языке "бей вперёд - игра придет"
Там владелец самодур
+8
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Max Semenik
Ответ ДнепрЧемпион1983
когда он тренировал НН я сидел за его лавкой на цска НН и видел какие рожи он строил в отношении самых маленьких ошибок своих футболтсов и как он их ху..ми крыл обращаясь к лавке. еще подумалось - как так можно к своим относится ? тоже мне , марадона, блин нетерпимое к ошибкам других.
Особенно забавно это видеть от 4Б)
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ДнепрЧемпион1983
когда он тренировал НН я сидел за его лавкой на цска НН и видел какие рожи он строил в отношении самых маленьких ошибок своих футболтсов и как он их ху..ми крыл обращаясь к лавке. еще подумалось - как так можно к своим относится ? тоже мне , марадона, блин нетерпимое к ошибкам других.
+3
-5
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Сергей Сергеев
Ответ magentrumen
не потянул так и скажи
Почему к нему такая тонна хейта?
Томь он неплохо тренил, с ним реально забегали. Удержал нижний в первом сезоне с самым слабым составом, да еще и зону стыков минуя. Зато сейчас нн падает туда.
+38
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Marcus-light
И это после Томи и НН)
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onegin2007
Зря ввязался.
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