Широков о возможном матче с Китаем: «Я противник перехода в Азию, но надо следить, как развиваются азиатские команды. А то выйдем на ЧМ и не знаем, как с ними играть»

Теги Роман Широков Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Футбол

Роман Широков высказался за проведение товарищеского матча сборных России и Китая

Ранее глава РФС Александр Дюков допустил, что сборная России в следующем году может провести товарищеский матч с командой Китая.

«Я был и остаюсь противником перехода в Азиатскую лигу. Но, когда меня спросили про планирующийся матч с Китаем, я сказал, что это может быть хороший соперник. Хорошая команда, пусть и из другой конференции.

Но с азиатскими командами тоже надо играть, следить, как они развиваются. А то у нас бывает, что выйдем на чемпионат мира, встречаемся там с командами из других конференций и не знаем, как с ними играть. А так будет понимание, к чему нам готовиться», – сказал бывший игрок сборной России.

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4 комментария

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Pb-SE
Ответ Overkiller
С европейскими то отлично знаем как играть...
Ну с Бельгией вот сколько раз играли, и на прошлом Евро уже хорошо знали, как пропустить 3 мяча
+3
0
+3
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Ярик01
Может видеокассеты VHS с записью кубка Азии купить? Узнаем.
0
0
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xa-xa
У нас теперь весь приоритет на Азию, не пойми когда нам дадут играть в Европе...
Да и как играть почти все страны не дружественные, а ?!
Только Азия...
Однозначно, как сказал бы " классик"...
0
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0
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Overkiller
С европейскими то отлично знаем как играть...
+5
0
+5
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