Широков о возможном матче с Китаем: «Я противник перехода в Азию, но надо следить, как развиваются азиатские команды. А то выйдем на ЧМ и не знаем, как с ними играть»
Роман Широков высказался за проведение товарищеского матча сборных России и Китая
Ранее глава РФС Александр Дюков допустил, что сборная России в следующем году может провести товарищеский матч с командой Китая.
«Я был и остаюсь противником перехода в Азиатскую лигу. Но, когда меня спросили про планирующийся матч с Китаем, я сказал, что это может быть хороший соперник. Хорошая команда, пусть и из другой конференции.
Но с азиатскими командами тоже надо играть, следить, как они развиваются. А то у нас бывает, что выйдем на чемпионат мира, встречаемся там с командами из других конференций и не знаем, как с ними играть. А так будет понимание, к чему нам готовиться», – сказал бывший игрок сборной России.
Да и как играть почти все страны не дружественные, а ?!
Только Азия...
Однозначно, как сказал бы " классик"...