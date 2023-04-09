Семак о 2:1 с «Локомотивом»: «Заслуженная победа «Зенита». Кассьерра забил в самый нужный момент, потеряй мы очки – возникло бы дополнительное давление»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Матео Кассьерра Вильмар Барриос Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак назвал победу «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) тяжелой, но заслуженной

– Первый тайм получился не очень острый в нашем исполнении. Во втором тайме прибавили в моментах, движении, хорошо его провели. Нужно было соблюсти баланс, потому что Пиняев, Глушенков, Жемалетдинов на свободном пространстве могут создавать моменты, Артем [Дзюба] цеплялся, сбрасывал много.

Было много моментов, когда мы должны были надежно сыграть, когда «Локомотив» использовал длинные передачи, сброс, подбор. Справились, сыграли хороший матч, игра смотрелась. Тяжелая, трудовая, заслуженная победа.

– Попытки разыгрывать мяч у ворот иногда приводят к пропущенным голам.

– У нас не было возможности много поработать с Робертом [Ренаном], молодым свойственно ошибаться. Мы это прекрасно понимали. У него большой потенциал, через ошибки будет учиться, прибавлять. Он игрок с хорошим потенциалом. Другие более адаптированны к нашей системе.

Отсутствие Барриоса не проходит бесследно. Мы ищем комбинации [игроков], которые будут подходить в зависимости от целей и задач. Перестроились по ходу матча, не всегда справлялись после длинных передач, проигрывали немного. В быстрых атаках сыграли достаточно надежно в обороне.

– Чаще забивают нападающие, которые выходят на замену.

– Прекрасно, пускай выходят и забивают. Матео [Кассьерра] долго не забивал, забил в самый нужный момент. Если бы мы потеряли очки, возникло бы дополнительное давление. Сейчас отрыв сохранился, что хорошо.

Легких матчей не бывает. Каждая команда решает свои задачи. Сказал, что каждый сезон то же самое повторяется: на финишной прямой каждая победа дается сложно.

Матч с «Локомотивом», «Уралом», дальше будет то же самое. Ребята были готовы к сопротивлению, провели хороший матч, – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kivan1976
Ответ Red_Marlboro_
Конечно,и стали бы чемпионами ещё в ноябре)
естественно ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ответ Kivan1976
разве у Спартака бывают левые пенальти? Только заслуженные плюс обделенный Соболев... Так бы они уже везли Зениту очков 10, если не больше
Конечно,и стали бы чемпионами ещё в ноябре)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kivan1976
Ответ Red_Marlboro_
Даже левые пенали в ворота соперников Ростова и Спартака не помогают её создать,настолько Зенит доминирует)
разве у Спартака бывают левые пенальти? Только заслуженные плюс обделенный Соболев...
Так бы они уже везли Зениту очков 10, если не больше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ответ OldRedWhite
Тёзка , Вы правы на 100 % ! Как он ещё про Интригу в чемпионате не вспомнил )))
Даже левые пенали в ворота соперников Ростова и Спартака не помогают её создать,настолько Зенит доминирует)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Юрий Кечко
Какое давление возникло бы Сереж?)) Ну капотена бы выпил дома В чемпионате никакого давления давно не предвиделось
да фиг его знает. Сегодня бы проиграли Локо, в следующем Ростову и привет валидол. Как ни крути, а Локомотив, ЦСКА и Ростов достоыйные соперники, которые не дают булки расслабить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Не тянет пока Локо против Зенита, но по сравнению с тем что было, они заметно прибавили.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Юрий Кечко
Какое давление возникло бы Сереж?)) Ну капотена бы выпил дома В чемпионате никакого давления давно не предвиделось
Тёзка , Вы правы на 100 % !
Как он ещё про Интригу в чемпионате не вспомнил )))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Какое давление возникло бы Сереж?))
Ну капотена бы выпил дома
В чемпионате никакого давления давно не предвиделось
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий