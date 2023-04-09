Семак о 2:1 с «Локомотивом»: «Заслуженная победа «Зенита». Кассьерра забил в самый нужный момент, потеряй мы очки – возникло бы дополнительное давление»

Сергей Семак назвал победу «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) тяжелой, но заслуженной

– Первый тайм получился не очень острый в нашем исполнении. Во втором тайме прибавили в моментах, движении, хорошо его провели. Нужно было соблюсти баланс, потому что , , на свободном пространстве могут создавать моменты, [Дзюба] цеплялся, сбрасывал много.

Было много моментов, когда мы должны были надежно сыграть, когда « » использовал длинные передачи, сброс, подбор. Справились, сыграли хороший матч, игра смотрелась. Тяжелая, трудовая, заслуженная победа.

– Попытки разыгрывать мяч у ворот иногда приводят к пропущенным голам.

– У нас не было возможности много поработать с Робертом [Ренаном], молодым свойственно ошибаться. Мы это прекрасно понимали. У него большой потенциал, через ошибки будет учиться, прибавлять. Он игрок с хорошим потенциалом. Другие более адаптированны к нашей системе.

Отсутствие Барриоса не проходит бесследно. Мы ищем комбинации [игроков], которые будут подходить в зависимости от целей и задач. Перестроились по ходу матча, не всегда справлялись после длинных передач, проигрывали немного. В быстрых атаках сыграли достаточно надежно в обороне.

– Чаще забивают нападающие, которые выходят на замену.

– Прекрасно, пускай выходят и забивают. Матео [Кассьерра] долго не забивал, забил в самый нужный момент. Если бы мы потеряли очки, возникло бы дополнительное давление. Сейчас отрыв сохранился, что хорошо.

Легких матчей не бывает. Каждая команда решает свои задачи. Сказал, что каждый сезон то же самое повторяется: на финишной прямой каждая победа дается сложно.

Матч с «Локомотивом», «Уралом», дальше будет то же самое. Ребята были готовы к сопротивлению, провели хороший матч, – сказал главный тренер «Зенита».