Сергей Семак: «Очень трудно быть на вершине несколько лет. В «Зените» сменилось много игроков»

Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно каждый год завоевывать титул чемпиона России

– Согласны с мнением, что «Зениту» тесно в чемпионате России? Кажется, вам легко даются победы каждый год.

– Не соглашусь. Сложно один раз выиграть чемпионат, сложно и два. А быть на вершине несколько лет очень трудно.

За пять лет у нас сменилось много игроков, был один костяк, был другой. Все матчи непростые.

Это мнение болельщиков других клубов, которые хотели бы, чтобы их команда была на вершине, а не « », – сказал .