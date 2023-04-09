Сергей Семак: «Очень трудно быть на вершине несколько лет. В «Зените» сменилось много игроков»
Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно каждый год завоевывать титул чемпиона России
– Согласны с мнением, что «Зениту» тесно в чемпионате России? Кажется, вам легко даются победы каждый год.
– Не соглашусь. Сложно один раз выиграть чемпионат, сложно и два. А быть на вершине несколько лет очень трудно.
За пять лет у нас сменилось много игроков, был один костяк, был другой. Все матчи непростые.
Это мнение болельщиков других клубов, которые хотели бы, чтобы их команда была на вершине, а не «Зенит», – сказал Семак.
но Зенит сейчас в положении Баварии в Бундеслиге. они скупают лучших игроков конкурентов и приглашают топовых (для нашего чемпа) легионеров. по сути, только Спартак мог бы составить им конкуренцию, если бы не два ЦИ - цирк и цикл.
ну и про Лигу чемпионов никто не забудет, как бы тебе ни хотелось замолчать эти провалы.
Так давай попробуй разломать. Приезжай вечером на Черничную. Посмотрим какой ты смелый.
Могу. Приезжай на платформу Черничная Ленинградского направления вечером. Это в Тверской области. Там практически людей нет. Если ты такой смелый, вперёд. Посмотрим как ты за свои слова отвечаешь.
Сливы - это по твоей части. Я предпочитаю мандарины.
И готов телефон с которого ты чушь свою пишешь об котелок твой тебе разломать)))
И да ты что то дерзишь дохера, если так хочешь меня подколоть может вживую это сделаешь ?)) если ты с Москвы
Хотя по твоему первому сливу мы впринципе увидели кто ты и что ты )))
В Москве за голубых львов не болеют. Так что не ври, хохол, ты с Мойки.
Что там у Зины? 1 победа над рыбаками, ничья вымученная с ними же в гостях и ничья с полуторным составом Челси у себя дома. Далее феерия с Реал Бетисом и дежурный вылет.
Ты так ещё жив? В Неве не утонул?
Очень удобно выбрать один сезон из 15 последних 😅😅 хотя там разница не особо ощутима , 1/16 и 1/8
Ну короче ты не готов отвечать за свои слова )))
P.S я с Москвы если что
1. Сезон первое место в группе ле, вылет в 1/8
2. Сезон 7 очков в группе лч, 4 место , борьба за плей офф до последних секунд
3. Сезон тут позор без комментариев
4. Сезон дежурное 3 место в группе с Челси и Юве, вылет в 1/16
Спартак за это же время
1. Последнее место в группе ле с рапидом, только вернувшимся из подвала Рейнджерс и Вилльяреалом
2. Вылет в квалификации лиги Европы от браги , не дошли даже до группы
3.не играли в еврокубках
4. Первый за 15 лет неплохой сезон , просто выход из группы ле, хоть и сложной
Ну че там ?))