Сергей Семак: «Очень трудно быть на вершине несколько лет. В «Зените» сменилось много игроков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно каждый год завоевывать титул чемпиона России

– Согласны с мнением, что «Зениту» тесно в чемпионате России? Кажется, вам легко даются победы каждый год.

– Не соглашусь. Сложно один раз выиграть чемпионат, сложно и два. А быть на вершине несколько лет очень трудно.

За пять лет у нас сменилось много игроков, был один костяк, был другой. Все матчи непростые.

Это мнение болельщиков других клубов, которые хотели бы, чтобы их команда была на вершине, а не «Зенит», – сказал Семак.

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62 комментария

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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Ты не болеешь за Зенит, а болеешь за Дырнамо Куев. Так давай попробуй разломать. Приезжай вечером на Черничную. Посмотрим какой ты смелый.
Я тут больше не хочу флудить , там и обсудим ))
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Ты не болеешь за Зенит, а болеешь за Дырнамо Куев. Так давай попробуй разломать. Приезжай вечером на Черничную. Посмотрим какой ты смелый.
Номер телефона и соцсети
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Дмитрий9779
Ответ Юрий Кечко
Я ещё искать должен ? Ты приводишь аргумент , будь добр подтверди его ))
А про админресурс поищи у Борзыкина😁,такая логика у чела.
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vulturecrow
Ответ Nogoi89
Сейчас будет дежурный коммент про сельдерей и ЛЧ, конечно. Но, по сути, Семак очень молодой и уникальный по своей стрессоустойчивости тренер, он смог 2 раза перестроить Зенит без конфликтов и не теряя в результате. Для надмозгов, напоминаю, что Семак принял Зенит с Маком и Эрнани и аргентинцами, после чего, собрал Зенит с Азмуном и Дзюбойи Барриосом и выпроводил Аргентинцев. А, сейчас мы видим уже третий Зенит без Дзюбы и Азмуна, бразильский вариант. Но, сделать такое за 5 лет и не проиграть национальный чемпионат - это топ.
заслуги Семака преуменьшать глупо, он топ-тренер для РПЛ. он это ещё с Уфой показал.
но Зенит сейчас в положении Баварии в Бундеслиге. они скупают лучших игроков конкурентов и приглашают топовых (для нашего чемпа) легионеров. по сути, только Спартак мог бы составить им конкуренцию, если бы не два ЦИ - цирк и цикл.
ну и про Лигу чемпионов никто не забудет, как бы тебе ни хотелось замолчать эти провалы.
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Ты не болеешь за Зенит, а болеешь за Дырнамо Куев. Так давай попробуй разломать. Приезжай вечером на Черничную. Посмотрим какой ты смелый.
Контакты оставляй свои)))
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Я не болею за Зенит я не переношу Спартак и его сектантов тупоголовых))) И готов телефон с которого ты чушь свою пишешь об котелок твой тебе разломать)))
Ты не болеешь за Зенит, а болеешь за Дырнамо Куев.
Так давай попробуй разломать. Приезжай вечером на Черничную. Посмотрим какой ты смелый.
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Юрий Кечко
Ответ Slavnov
на чемпионате поищи,2 недели назад выкладывали
Я ещё искать должен ? Ты приводишь аргумент , будь добр подтверди его ))
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Как аномально неплохой сезон Спартака влияет на то что в среднем это один из худших клубов от России в еврокубках ? Мой изначальный комментарий про среднюю стабильность , ты делаешь вид что этого не видишь хотя там все написано И да ты что то дерзишь дохера, если так хочешь меня подколоть может вживую это сделаешь ?)) если ты с Москвы Хотя по твоему первому сливу мы впринципе увидели кто ты и что ты )))
Это влияет на твой лживый коммент, где ты сказал что даже худший Зенит лучше всех остальных клубов России. В итоге - соврал.
Могу. Приезжай на платформу Черничная Ленинградского направления вечером. Это в Тверской области. Там практически людей нет. Если ты такой смелый, вперёд. Посмотрим как ты за свои слова отвечаешь.
Сливы - это по твоей части. Я предпочитаю мандарины.
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Не особо ощутима? Ты в натуре рофлишь? 2 победы над Наполи в противовес 1 победе над рыбаками. В Москве за голубых львов не болеют. Так что не ври, хохол, ты с Мойки.
Я не болею за Зенит я не переношу Спартак и его сектантов тупоголовых)))
И готов телефон с которого ты чушь свою пишешь об котелок твой тебе разломать)))
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Ну чё там? 2 победы над Наполи, гостевая ничья с Лестером, гостевая победа над Легией. Что там у Зины? 1 победа над рыбаками, ничья вымученная с ними же в гостях и ничья с полуторным составом Челси у себя дома. Далее феерия с Реал Бетисом и дежурный вылет. Ты так ещё жив? В Неве не утонул?
Как аномально неплохой сезон Спартака влияет на то что в среднем это один из худших клубов от России в еврокубках ? Мой изначальный комментарий про среднюю стабильность , ты делаешь вид что этого не видишь хотя там все написано

И да ты что то дерзишь дохера, если так хочешь меня подколоть может вживую это сделаешь ?)) если ты с Москвы

Хотя по твоему первому сливу мы впринципе увидели кто ты и что ты )))
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Slavnov
Ответ Юрий Кечко
Скинь мне такую таблицу очень интересно))) если ты о ней говоришь то значит видел же ее да ?))
на чемпионате поищи,2 недели назад выкладывали
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Ты прекрасно понял что речь идёт про среднюю стабильность в Европе и пытаешься съехать)))
Нет, это ты уезжаешь от зенитовского позора после того как обосрался в своих комментариях про последний еврокубковый сезон.
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Тебя унизили официально ))) Очень удобно выбрать один сезон из 15 последних 😅😅 хотя там разница не особо ощутима , 1/16 и 1/8 Ну короче ты не готов отвечать за свои слова ))) P.S я с Москвы если что
Не особо ощутима? Ты в натуре рофлишь? 2 победы над Наполи в противовес 1 победе над рыбаками.
В Москве за голубых львов не болеют. Так что не ври, хохол, ты с Мойки.
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Удар Кержакова
Ответ Slavnov
Так нет админ ресурса,таблицу судейских ошибок посмотрите,сколько бы там,без них,у спартака очков было
в этой таблице Спартак ниже на 3 строчки, чем сейчас умник.
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
И так евросезоны Семака в Зените 1. Сезон первое место в группе ле, вылет в 1/8 2. Сезон 7 очков в группе лч, 4 место , борьба за плей офф до последних секунд 3. Сезон тут позор без комментариев 4. Сезон дежурное 3 место в группе с Челси и Юве, вылет в 1/16 Спартак за это же время 1. Последнее место в группе ле с рапидом, только вернувшимся из подвала Рейнджерс и Вилльяреалом 2. Вылет в квалификации лиги Европы от браги , не дошли даже до группы 3.не играли в еврокубках 4. Первый за 15 лет неплохой сезон , просто выход из группы ле, хоть и сложной Ну че там ?))
Ну чё там? 2 победы над Наполи, гостевая ничья с Лестером, гостевая победа над Легией.
Что там у Зины? 1 победа над рыбаками, ничья вымученная с ними же в гостях и ничья с полуторным составом Челси у себя дома. Далее феерия с Реал Бетисом и дежурный вылет.
Ты так ещё жив? В Неве не утонул?
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален модератором
Ты прекрасно понял что речь идёт про среднюю стабильность в Европе и пытаешься съехать)))
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален модератором
Тебя унизили официально )))
Очень удобно выбрать один сезон из 15 последних 😅😅 хотя там разница не особо ощутима , 1/16 и 1/8
Ну короче ты не готов отвечать за свои слова )))

P.S я с Москвы если что
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Думаю дашь заднюю )))
Комментарий удален модератором
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Особенно лучше Спартака в последний сезон. Да и в предпоследнем сезоне Краснодар лучше был. Так что ты - господин Соврамши.
И так евросезоны Семака в Зените
1. Сезон первое место в группе ле, вылет в 1/8
2. Сезон 7 очков в группе лч, 4 место , борьба за плей офф до последних секунд
3. Сезон тут позор без комментариев
4. Сезон дежурное 3 место в группе с Челси и Юве, вылет в 1/16

Спартак за это же время
1. Последнее место в группе ле с рапидом, только вернувшимся из подвала Рейнджерс и Вилльяреалом
2. Вылет в квалификации лиги Европы от браги , не дошли даже до группы
3.не играли в еврокубках
4. Первый за 15 лет неплохой сезон , просто выход из группы ле, хоть и сложной

Ну че там ?))
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Если я сейчас за 4 сезона Семака показываю результаты средние его и Спартака ты готов удалить аккаунт? Если ты мужчина )))
Ты - дурак? Речь про еврокубковый сезон. Ты готов признать что Спартак был сильнее в последнем сезоне еврокубков и удалить свой аккаунт. Ну если ты - мужик, а - не среднестатистический голубой лев.
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Особенно лучше Спартака в последний сезон. Да и в предпоследнем сезоне Краснодар лучше был. Так что ты - господин Соврамши.
Думаю дашь заднюю )))
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Юрий Кечко
Ответ Новый Орлеан
Особенно лучше Спартака в последний сезон. Да и в предпоследнем сезоне Краснодар лучше был. Так что ты - господин Соврамши.
Если я сейчас за 4 сезона Семака показываю результаты средние его и Спартака ты готов удалить аккаунт? Если ты мужчина )))
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Новый Орлеан
Ответ Юрий Кечко
Так даже самый слабый Зенит в Европе (Зенит Семака ) все равно выступает лучше остальных клубов , могу привести статистику за те 4 сезона с любым из ))) А так Сирожа для Европы слаб , без него было веселее
Особенно лучше Спартака в последний сезон. Да и в предпоследнем сезоне Краснодар лучше был. Так что ты - господин Соврамши.
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Император Плутона
одних латиносов сменяют другие?)) смешно
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Юрий Кечко
Ответ Albert58
Очень трудно ха, ха, ха, ЗАРЯЖАЙ СУДЕЕК, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ Зенит и ВСЁ В ПОРЯДКЕ.
Ну или чайку сходить с ними попить на худой конец?))
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