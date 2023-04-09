«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые после зимней паузы. Было 4 победы подряд

«Локомотив» проиграл впервые за 5 матчей в Мир РПЛ

В 22-м туре «Локомотив» на своем поле уступил « » со счетом 1:2.

Это первое поражение железнодорожников в чемпионате после зимней паузы. Ранее «Локомотив» одержал 4 победы в подряд, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).

Предыдущее поражение « » в чемпионате было 12 ноября – тогда команда проиграла «Спартаку» со счетом 1:2.