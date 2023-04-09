«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые после зимней паузы. Было 4 победы подряд
«Локомотив» проиграл впервые за 5 матчей в Мир РПЛ
В 22-м туре «Локомотив» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2.
Это первое поражение железнодорожников в чемпионате после зимней паузы. Ранее «Локомотив» одержал 4 победы в РПЛ подряд, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).
Предыдущее поражение «Локомотива» в чемпионате было 12 ноября – тогда команда проиграла «Спартаку» со счетом 1:2.
С другой стороны, и Зенит не сдался под давлением, как это часто с ним бывает. Ему тоже респект.
Было ясно, что через час такой игры у любой команды язык будет на плече, так что для результата Локомотиву нужно было вести в счете к этому моменту. Но на то и чемпион, что выдержал высочайшее давление и взял своё, как стало чуть посвободнее.
Хотя, если продолжать в том же духе, на следующий год можно ожидать, что Локомотив навяжет конкуренцию Зениту. Пока ещё на 90 минут не хватает команды.
Да, выигран матч, но не стоит уходить в эгоцентризм, как у Дзюбы.
В целом проект Галактионова на данном этапе выглядит неплохо. Намного лучше, чем вчера показали Спартак и Динамо в дерби. Думаю, в следующем сезоне Локо может вернуться на высокие места спокойно.
Локо сегодня порадовал игрой. Пиняев, если не зазвездится, может вырасти в очень большого игрока и попасть в европейский топ-клуб. Типа Барсы, Ювентуса или МЮ. Чего ему искренне желаю.