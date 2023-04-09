«Локомотив» проиграл в РПЛ впервые после зимней паузы. Было 4 победы подряд

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» проиграл впервые за 5 матчей в Мир РПЛ

В 22-м туре «Локомотив» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2.

Это первое поражение железнодорожников в чемпионате после зимней паузы. Ранее «Локомотив» одержал 4 победы в РПЛ подряд, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).

Предыдущее поражение «Локомотива» в чемпионате было 12 ноября – тогда команда проиграла «Спартаку» со счетом 1:2.

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17 комментариев

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Юлия Закаблукова
это им не нн с сочи обыгрывать
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Goldstream
Ответ Dmitry Orlov
Локо начал хорошо, первый тайм понравился, а во втором как будто то ли силы кончились, то ли что-то разладилось - стали хуже получаться атаки, больше брака, больше моментов у Зенита (в первом тайме у Локомотива даже xG был больше в какой-то момент). Хотя, если продолжать в том же духе, на следующий год можно ожидать, что Локомотив навяжет конкуренцию Зениту. Пока ещё на 90 минут не хватает команды.
Ну нельзя целый час носиться в прессинге, а потом не потерять силы. Это была осознанная ставка, но она не сыграла.
С другой стороны, и Зенит не сдался под давлением, как это часто с ним бывает. Ему тоже респект.
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Goldstream
Очень смелая и нахрапистая игра Локомотива. Большие молодцы.
Было ясно, что через час такой игры у любой команды язык будет на плече, так что для результата Локомотиву нужно было вести в счете к этому моменту. Но на то и чемпион, что выдержал высочайшее давление и взял своё, как стало чуть посвободнее.
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Dmitry Orlov
Локо начал хорошо, первый тайм понравился, а во втором как будто то ли силы кончились, то ли что-то разладилось - стали хуже получаться атаки, больше брака, больше моментов у Зенита (в первом тайме у Локомотива даже xG был больше в какой-то момент).
Хотя, если продолжать в том же духе, на следующий год можно ожидать, что Локомотив навяжет конкуренцию Зениту. Пока ещё на 90 минут не хватает команды.
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Алексей Кузнецов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Слушай, нельзя так про сегодняшний "Локомотив". Они играли очень хорошо, напрягли "Зенит" знатно.
Да, выигран матч, но не стоит уходить в эгоцентризм, как у Дзюбы.
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Stas Politik
Локомотив очень неплохо сыграл. В начале второго тайма была обоюдоострая игра, в которой мог забить любой. В один момент Локо подсел и Зенит забил красивый гол.
В целом проект Галактионова на данном этапе выглядит неплохо. Намного лучше, чем вчера показали Спартак и Динамо в дерби. Думаю, в следующем сезоне Локо может вернуться на высокие места спокойно.
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Lumberjack
Хорошая игра достойных соперников, без грязи и судейства как вчера в дерби одном. Такого футбола надо побольше
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Гамарджоба Генацвале
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ты матч-то смотрел, чтобы писать, что Локо играл жалко?
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Александр Жердин
Паровозы, не унывать. Будете так играть, всё у вас получится. Понравился Глушенков, парень по хорошему наглый, техничный, напористый. Болельщик Зенита.
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Циник Петербургский
Ответ mishakmv96
За это поражение не стыдно, как в первом круге и во многих играх прошлого года. Сегодня играли хорошо, но Зенит сильнее.
+
Локо сегодня порадовал игрой. Пиняев, если не зазвездится, может вырасти в очень большого игрока и попасть в европейский топ-клуб. Типа Барсы, Ювентуса или МЮ. Чего ему искренне желаю.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Фут.Боль
Зенит объективно сильнее. Локо провёл хороший матч. Если бы чуть повезло, могли ничейку отстоять.
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mishakmv96
За это поражение не стыдно, как в первом круге и во многих играх прошлого года. Сегодня играли хорошо, но Зенит сильнее.
+17
-1
+16
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error505
Ответ Aleksandr Dubovik
Дзюба (Москва) 1:2 Зенит (Рио де Жанейро)
Локомотив, а не Дзюба. К остальному вопросов нет)))
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1905vb
Зенит не заметил Дзюбы!
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Колбаскер тут
Ну так проиграл лучшему клубу России
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Aleksandr Dubovik
Дзюба (Москва) 1:2 Зенит (Рио де Жанейро)
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error505
Смотрелись все равно достойно. Верю, что дальше у Локо все получится!
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