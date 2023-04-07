Семак о голах Дзюбы за «Локомотив»: «В «Зените» он тоже много забивал – мы не удивлены. У них качественная группа поддержки в виде атакующих игроков»

Сергей Семак высказался об игре Артема Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

– У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах, и многие удивлены его результативностью. А вы?

– У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены.

Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему как игроку, который находится на острие атаки – забивать.

– Вы знаете Артема Дзюбу как никто из тренеров, потому что он дольше всего играл в « ». Будете ли вы учитывать его индивидуальные особенности? Может быть, кто-то будет персонально играть против него? Или вообще ничего менять не будете и не будете учитывать, что в « » на острие атаки ?

– Готовясь к каждой игре, мы анализируем абсолютно всех игроков и готовимся абсолютно ко всем.

Конечно, мы знаем сильные стороны Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Жемалетдинова, Миранчука – всей группы атаки. Но одно дело знать, а другое – противостоять. Это футбол.

Мы все прекрасно знаем, как играет «Зенит», как играет «Локомотив», но предположить, что будет на футбольном поле, никто не может.

Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива» и при этом показать хорошую игру, – сказал главный тренер «Зенита».