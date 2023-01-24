высказался о роли в российском футболе.

«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи», уже осознал, что Дзюба – большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев.

Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», – сказал нападающий « » в эфире программы «Все на матч!» на « ».