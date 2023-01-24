Матео Кассьерра: «Дзюба – большой игрок как для Петербурга, так и для России. Мне, как и ему, хочется занять свое место в истории «Зенита»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Футбол

Матео Кассьерра высказался о роли Артема Дзюбы в российском футболе. 

«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи», уже осознал, что Дзюба – большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев.

Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», – сказал нападающий «Зенита» в эфире программы «Все на матч!» на «Матч ТВ». 

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17 комментариев

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Любовь Мелехова
Матео, забивать надо больше! Для того, чтобы в истории Зенита остаться.
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Циник Петербургский
Ответ Ковид 07.10.52
Какой клуб - такой и герой...
Про воспитавшего Артема Дзюбу ФК Середняк кто только не высказался уже. Теперь вот даже вирусы про ФК Середняк что-то говорят ;)
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shava72
Таким способом, я думаю, больше никто не захочет занимать место в истории)))
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Глупость.Стрельцов...Титов...
Ну надо же какой прогресс...стали коров соседей, которые сильно беспокоят. прикрывать другим соседом...аж до Стрельцова добрались....Это типа, как допинг прикрывают другими препаратами...
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Ковид 07.10.52
Ответ Михаил Савченко
Кассьерра дипломатично не назвал Дзюбу героем, лишь "большим игроком". Долгая карьера, голы и трофеи - в этом он хочет быть с ним похожим. Не передёргивайте)
Он просто не всю биографию Дзюбы изучил, а народ ее вместе с ним пережил...
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-2
-2
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Максим Пантелеев
У Дзюбы много "непахнущих" трофеев. Дурачку даже хватало ума благодарить за них неких "теневых". Лизнуть у начальников важнее конспирации.
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-1
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Максим Пантелеев
Такой большой, что питерские трибуны с него тошнило. А болельщики Сборной хором слали по известному адресу.
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ТрактоПоктер
Ответ Михаил Савченко
Кассьерра дипломатично не назвал Дзюбу героем, лишь "большим игроком". Долгая карьера, голы и трофеи - в этом он хочет быть с ним похожим. Не передёргивайте)
Ну может это любимое занятие у него ....)
+2
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Дмитрий9779
Ответ Marienburg
С "успехами" дебютного сезона, займёшь место в истории как Бухаров или Ранджелович. Последний вообще отыграл у нас самую малость, но долгий след в памяти оставил
Ну Бухаров сам виноват,снизил требования к себе,подбухивал...Здесь человек хочет чего то добиться,старается на тренировках.Можно иметь талант как Кокорин и прос...его,а можно трудом и правильным отношением многого добиться.Удачи Кассьерре в Зените!
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Михаил Савченко
Ответ Ковид 07.10.52
Какой клуб - такой и герой...
Кассьерра дипломатично не назвал Дзюбу героем, лишь "большим игроком". Долгая карьера, голы и трофеи - в этом он хочет быть с ним похожим. Не передёргивайте)
+4
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+4
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Дмитрий9779
Ответ ТрактоПоктер
Это он про Спартак и промеса )
Ааааа😁
+1
-2
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий9779
Глупость.Стрельцов...Титов...
Это он про Спартак и промеса )
+3
-2
+1
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Какой клуб - такой и герой...
Глупость.Стрельцов...Титов...
+2
-2
0
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Ковид 07.10.52
Какой клуб - такой и герой...
+1
-7
-6
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Marienburg
С "успехами" дебютного сезона, займёшь место в истории как Бухаров или Ранджелович. Последний вообще отыграл у нас самую малость, но долгий след в памяти оставил
+2
-3
-1
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oka79410
Дзюба уже занял свое место в истории "Зенита"
+4
-2
+2
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TheSportNik
Ну в истории Зенита там Андрюша Аршавин, на худой конец есть Кержаков.
Место Дзюбы может в Томи и то спорно.
+4
-5
-1
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