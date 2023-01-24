Матео Кассьерра: «Дзюба – большой игрок как для Петербурга, так и для России. Мне, как и ему, хочется занять свое место в истории «Зенита»
Матео Кассьерра высказался о роли Артема Дзюбы в российском футболе.
«Даже за то недолгое время, что я играл за «Сочи», уже осознал, что Дзюба – большой игрок как для Санкт‑Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев.
Мне тоже, как и Дзюбе, хочется занять свое место в истории «Зенита» и радовать болельщиков своей результативностью», – сказал нападающий «Зенита» в эфире программы «Все на матч!» на «Матч ТВ».
Место Дзюбы может в Томи и то спорно.