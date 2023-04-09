Рэмсдейл о 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы увезли очко с «Энфилда» – лучше, чем ничего. Потеряли два очка, но могли потерять и три»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл оценил ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде»

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), ведя 2:0 по ходу встречи.

«Смешанные эмоции, но в течение следующих нескольких дней, я думаю, это послужит хорошим уроком. 35 минут мы были под давлением и увезли очко с «Энфилда». [«Ливерпуль»] – топовый соперник. Возможно, мы потеряли два очка, но могли потерять и три.

Нет ничего лучше, чем играть в таких матчах. По крайней мере, мои сэйвы помогли нам удержаться. Я думал, мы были великолепны. В течение 50-60 минут мы были очень хороши, но пропустили два гола.

Теперь нам нужно вновь собраться. Одно очко – это намного лучше, чем ничего. Тренер наверняка скажет это [чтобы сосредоточиться на положительных моментах]. Он чрезвычайно позитивен. Мы справимся с этим в ближайшие несколько дней», – сказал вратарь «Арсенала» в интервью Sky Sports.

«Арсенал» остается лидером турнирной таблицы, набрав 73 очка в 30 матчах. «Манчестер Сити» отстает на 6 очков, имея игру в запасе.

«Арсенал» потерял очки впервые за 8 матчей АПЛ. Было 7 побед с общим счетом 23:6

18 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Фанат Лионеля Месси
Надеюсь эти 2 фантастических сейва на последних минутах были чемпионскими
Судя по Нику Вы прирожденный оптимист )))
Всем бы хотелось - за МС никто не болеет в России !
Но шансы стали минимальными прямо на глазах …
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U
Рамс -мололец. А так похоже, что сказки не будет и Сити - чемпион.
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Wekil Halylow
Ответ r9naldo1
Ремсдейл вратарь сезона вне зависимости станет чемпионом Арсенал или нет! Артета, Джака, Зинченко, Уайт полностью провалил игру. Но ничего страшного. Это АПЛ. Все только начинается и все зависет от Арсенала. Нужно собраться и показать все что есть в остальных матчах. COYG!
Сака не опустился назад не помог для меня худший Зина и Сака а лучшие Мартинелли и Рамс а Артета провалил заменами
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Фанат Лионеля Месси
Надеюсь эти 2 фантастических сейва на последних минутах были чемпионскими
+3
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Эл Ку
В этом заработанном очке твоя очееень большая заслуга!
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Joy2being
Не все. Очко Зинченко, например, теперь принадлежит Тренту 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
За цэ стояв майдан!
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jordy
xG матча 4.64/1.54 в пользу Ливерпуля.
Так что это не "потеряли 2 очка", а "увезли очко с Энфилда".
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ɔculpa
Два чумовых сэйва на последних минутах. Шикарные просто.
+2
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Пирс Морган
"Мы еле увезли свое очко с Энфилда "
+4
-2
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Jaxongir Shodiev
Вот сейчас уже начинается чемпионская гонка и Арсенал в ней явно не фаворит теперь
0
-1
-1
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v.belorussky
Да, Рэмсдейл неоднократно спас очко Арсенала в концовке!
+6
-1
+5
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Ненавидящий2.0
Да, Аарон и это очко они увезли благодаря твоим двум суперсейвам в концовке
+5
-1
+4
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Elisey Goo
Считай принёс ничью для своей команды. Очень круто сыграл.
+3
-1
+2
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r9naldo1
Ремсдейл вратарь сезона вне зависимости станет чемпионом Арсенал или нет!
Артета, Джака, Зинченко, Уайт полностью провалил игру.
Но ничего страшного. Это АПЛ. Все только начинается и все зависет от Арсенала. Нужно собраться и показать все что есть в остальных матчах. COYG!
+14
-3
+11
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Mr@k
Рамс был лучшим у Арсенала однозначно
+10
-1
+9
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svft
не чемпионский комментарий какой-то
+1
-2
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Wekil Halylow
ФАКТ
+2
-1
+1
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Rad0
Боже, устал обновлять спортс, когда уже доминатор даст свой комментарий (
0
-3
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