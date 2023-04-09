Рэмсдейл о 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы увезли очко с «Энфилда» – лучше, чем ничего. Потеряли два очка, но могли потерять и три»

Аарон Рэмсдейл оценил ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде»

В 30-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с « » (2:2), ведя 2:0 по ходу встречи.

«Смешанные эмоции, но в течение следующих нескольких дней, я думаю, это послужит хорошим уроком. 35 минут мы были под давлением и увезли очко с « ». [«Ливерпуль»] – топовый соперник. Возможно, мы потеряли два очка, но могли потерять и три.

Нет ничего лучше, чем играть в таких матчах. По крайней мере, мои сэйвы помогли нам удержаться. Я думал, мы были великолепны. В течение 50-60 минут мы были очень хороши, но пропустили два гола.

Теперь нам нужно вновь собраться. Одно очко – это намного лучше, чем ничего. Тренер наверняка скажет это [чтобы сосредоточиться на положительных моментах]. Он чрезвычайно позитивен. Мы справимся с этим в ближайшие несколько дней», – сказал вратарь «Арсенала» в интервью Sky Sports.

«Арсенал» остается лидером турнирной таблицы, набрав 73 очка в 30 матчах. «Манчестер Сити» отстает на 6 очков, имея игру в запасе.

«Арсенал» потерял очки впервые за 8 матчей АПЛ. Было 7 побед с общим счетом 23:6