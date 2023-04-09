«Арсенал» потерял очки впервые за 8 матчей АПЛ. Было 7 побед с общим счетом 23:6
«Ливерпуль» прервал победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Команда Юргена Клоппа вырвала ничью в матче с «канонирами» (2:2) в 30-м туре АПЛ.
До этого дня лондонцы выиграли в лиге 7 матчей подряд начиная с 18 февраля.
Беспроигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах в основное время насчитывает 10 матчей. За это время клуб потерпел лишь поражение по пенальти от «Спортинга» в Лиге Европы.
Дальше лидеры АПЛ сыграют с «Вест Хэмом» – это случится 16 апреля.
А то только и умеешь, как агро, неуместные вещи писать. Я написал, что сейчас, если бы мс играл с ливером на Энфилде, то мс выиграл бы
Перечитай ещё раз. А лучше вообще научись совмещать буквы со своим сознанием