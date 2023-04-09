«Арсенал» потерял очки впервые за 8 матчей АПЛ. Было 7 побед с общим счетом 23:6

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«Ливерпуль» прервал победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии

Команда Юргена Клоппа вырвала ничью в матче с «канонирами» (2:2) в 30-м туре АПЛ.

До этого дня лондонцы выиграли в лиге 7 матчей подряд начиная с 18 февраля.

Беспроигрышная серия «Арсенала» во всех турнирах в основное время насчитывает 10 матчей. За это время клуб потерпел лишь поражение по пенальти от «Спортинга» в Лиге Европы.

Дальше лидеры АПЛ сыграют с «Вест Хэмом» – это случится 16 апреля.

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21 комментарий

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vulturecrow
Сити задаёт безумный темп. удивительно, что Арсенал пока его держит. но не думаю, что с данным составом и скамейкой получится сохранять его до конца сезона. очень нужно, чтобы Сити буксовал.
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Attikus
Ответ Adamdfdgds
Выход на поле Кивора - выстрел себе в голову от Артеты. Энфилд. Ливерпуль давит как в свои праймовые сезоны. А он выпускают зеленого пацана, который обделался еще на бровке. А через 10 секунд после замены Нуньез выходит 1 на 1.
Я тоже не понял, что это было такое. Если хочешь в 3 цз - дерни Уайта в центр, а справа можно было опустить Сака поглубже.
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Владимир Ленский
Ответ Wekil Halylow
Комментарий удален модератором
Ну обоснуй, почему же)
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Wekil Halylow
Ответ Владимир Ленский
Прочитай внимательно мой комментарий А то только и умеешь, как агро, неуместные вещи писать. Я написал, что сейчас, если бы мс играл с ливером на Энфилде, то мс выиграл бы Перечитай ещё раз. А лучше вообще научись совмещать буквы со своим сознанием
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Владимир Ленский
Ответ Wekil Halylow
ты что баран сити проиграл на энфилде
Прочитай внимательно мой комментарий
А то только и умеешь, как агро, неуместные вещи писать. Я написал, что сейчас, если бы мс играл с ливером на Энфилде, то мс выиграл бы
Перечитай ещё раз. А лучше вообще научись совмещать буквы со своим сознанием
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Владимир Ленский
Ответ Салауат Нуралиев
Если бы да как бы. Удобно говорить. Факт в том что не обыграли)
Очень удобно абстрагироваться от всего, обращая внимание лишь на результат. С себя начините
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Morning Again
Учитывая сегодняшний матч, я бы скорее сказал, что Арсенал добыл и сохранил важное очко на Энфилде.
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Салауат Нуралиев
Ответ Владимир Ленский
А если подумать головой, то мс сейчас бы обыграл Ливерпуль на Энфилде.
Если бы да как бы. Удобно говорить. Факт в том что не обыграли)
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Wekil Halylow
Ответ Владимир Ленский
А если подумать головой, то мс сейчас бы обыграл Ливерпуль на Энфилде.
ты что баран сити проиграл на энфилде
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Александр Попов
Ответ And Justice for All
Если абстрагироваться от чемпионской гонки, то ничья на Энфилде всё ещё отличный результат. МЮ, Сити, Ньюкасл даже в этом сезоне проигрывали Ливерпулю на выезде
Серьёзно?))) Забавно конечно, когда каждое очко важно
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Леван Мкртчян
Ответ MaxB
"Потерял очки" это какое-то неточное выражение для описания сегодняшнего перфоманса Арсенала
Клопп ,прочитав такое определение , с учетом характера сегодняшней игры ,тоже мог бы ’потерять очки от возмущения
+1
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Иссык-Кульский Иссык-Кульский
Скоро праздник. День святого тотторингема ураа
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Joy2being
Зинченко как настоящий цеевропеец предоставил свое "21" Тренту 🏳️‍🌈🇺🇦
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Adamdfdgds
Выход на поле Кивора - выстрел себе в голову от Артеты. Энфилд. Ливерпуль давит как в свои праймовые сезоны. А он выпускают зеленого пацана, который обделался еще на бровке. А через 10 секунд после замены Нуньез выходит 1 на 1.
+1
-1
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arslankolesov71@gmail.com
Как жаль что я только сейчас понял насколько хорош Рамсдейл
+3
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Владимир Ленский
Ответ And Justice for All
Если абстрагироваться от чемпионской гонки, то ничья на Энфилде всё ещё отличный результат. МЮ, Сити, Ньюкасл даже в этом сезоне проигрывали Ливерпулю на выезде
А если подумать головой, то мс сейчас бы обыграл Ливерпуль на Энфилде.
+2
-1
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Кирилл Голивец
Ответ And Justice for All
Если абстрагироваться от чемпионской гонки, то ничья на Энфилде всё ещё отличный результат. МЮ, Сити, Ньюкасл даже в этом сезоне проигрывали Ливерпулю на выезде
При этом у Арсенала выездные игры с МС и Ньюкаслом, при +3 по потерянным. У МС, кроме канониров, нет никого сильнее Брайтона) И оба сыграют с Челси
+3
0
+3
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Sarumian
Салах добыл ничью для Арсенала.
+8
0
+8
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Давид Agabekyan
С Виллой и сегодня должны были проигрывать. Сити должен нагнать
+5
-4
+1
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And Justice for All
Если абстрагироваться от чемпионской гонки, то ничья на Энфилде всё ещё отличный результат. МЮ, Сити, Ньюкасл даже в этом сезоне проигрывали Ливерпулю на выезде
+15
-2
+13
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MaxB
"Потерял очки" это какое-то неточное выражение для описания сегодняшнего перфоманса Арсенала
+20
-2
+18
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EnzoAmatera
Критично,тем веселее будет концовка
0
0
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