«Арсенал» потерял очки впервые за 8 матчей АПЛ. Было 7 побед с общим счетом 23:6

«Ливерпуль» прервал победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии

Команда Юргена Клоппа вырвала ничью в матче с «канонирами» (2:2) в 30-м туре АПЛ.

До этого дня лондонцы выиграли в лиге 7 матчей подряд начиная с 18 февраля.

Беспроигрышная серия « » во всех турнирах в основное время насчитывает 10 матчей. За это время клуб потерпел лишь поражение по пенальти от «Спортинга» в Лиге Европы.

Дальше лидеры сыграют с «Вест Хэмом» – это случится 16 апреля.