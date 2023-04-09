Салах не забил 2-й подряд пенальти за «Ливерпуль». Мохамед пробил мимо ворот при 1:2 с «Арсеналом»
Мохамед Салах не реализовал второй пенальти за «Ливерпуль» подряд
В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Арсенал» (1:2, второй тайм). На 54-й минуте матча Салах не реализовал пенальти в ворота «Арсенала», назначенный после фола на Диогу Жоте. Форвард «Ливерпуля» не попал в створ ворот.
Ранее Салах не смог реализовать пенальти в ворота «Борнмута» в матче 27-го тура (0:1). Тогда нападающий также ударил мимо ворот – впервые за всю его карьеру в АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ну не забил пенальти, с кем не бывает, это не показатель, что он закончился
ну если 30+ во всех турнирах это закончился, тот тут конечно нечего противопоставить
ну невозможно столько лет играть с нетоповым полузащитником в центре
Арсеналу повезло