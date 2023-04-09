Салах не забил 2-й подряд пенальти за «Ливерпуль». Мохамед пробил мимо ворот при 1:2 с «Арсеналом»

Мохамед Салах не реализовал второй пенальти за «Ливерпуль» подряд

В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает « » (1:2, второй тайм). На 54-й минуте матча Салах не реализовал пенальти в ворота «Арсенала», назначенный после фола на Диогу Жоте. Форвард « » не попал в створ ворот.

Ранее Салах не смог реализовать пенальти в ворота «Борнмута» в матче 27-го тура (0:1). Тогда нападающий также ударил мимо ворот – впервые за всю его карьеру в .

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