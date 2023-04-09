Салах не забил 2-й подряд пенальти за «Ливерпуль». Мохамед пробил мимо ворот при 1:2 с «Арсеналом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах не реализовал второй пенальти за «Ливерпуль» подряд

В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Арсенал» (1:2, второй тайм). На 54-й минуте матча Салах не реализовал пенальти в ворота «Арсенала», назначенный после фола на Диогу Жоте. Форвард «Ливерпуля» не попал в створ ворот.

Ранее Салах не смог реализовать пенальти в ворота «Борнмута» в матче 27-го тура (0:1). Тогда нападающий также ударил мимо ворот – впервые за всю его карьеру в АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

52 комментария

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Иразхан Зайнодинов
Ответ Football poet
Мне кажется, если Ливерпуль хочет переродиться заново в новом сезоне и писать историю с чистого листа, то первый, с кем надо расставаться не задумываясь-это Салах. Он просто сам по себе закончился в Ливерпуле
он включил режим "играю на статистику"
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ЭкспертДиванный
Ответ Андрей БелаРУС
А ты лучше за своим зэлэнским следи ...
Я не ук братишка..
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superpab
Если бы не забил при счёте 2:2 было бы обиднее
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hulk&boloto
Ответ Андрей БелаРУС
А салаху всё до лампочки .... Ему миллиарды платят, а остальное его не волнует
Как Роналду?
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arsenal.ave
Ответ Football poet
Мне кажется, если Ливерпуль хочет переродиться заново в новом сезоне и писать историю с чистого листа, то первый, с кем надо расставаться не задумываясь-это Салах. Он просто сам по себе закончился в Ливерпуле
Не согласен. Был лучшим и главным, от кого исходила острота
Ну не забил пенальти, с кем не бывает, это не показатель, что он закончился
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Lavinka
Подписал новый контракт называется ...
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Sarumian
Клоппу надо строить новую команду или уходить. Из этой он выжал всё.
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Vadiay
Ответ Eziiko
Человек по 20-30 голов забивает за сезон,бить то он точно умеет,то что он не забил это всё нервишки
Забивает, и при этом же порет кучу моментов. Был бы точнее, забивал больше. Нервы, естественно; куда без них?
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vals1702
не надо ему давать бить. В рамку надо попадать всегда.
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jonnysilverhand01
Пенальтист, уберите уже его на лавку
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ɔculpa
Ответ Vadiay
Потому что не стоит бить на силу, головой думать надо, а не лупить как умалишённый.
Ты пенальти видел? Очевидно нет. Не каждый пенальти мимо створа – результат удара на силу. Он щекой пускал мяч в самую шестёрку, его подвела именно точность, на которую он и сделал расчёт.
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Eziiko
Ответ Vadiay
Значит, вдвойне хуже, не умеет бить точно. Понимаю, стечение обстоятельств и все такое. И в то же время это уже не смешно.
Человек по 20-30 голов забивает за сезон,бить то он точно умеет,то что он не забил это всё нервишки
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Владимир Белов
Ответ Football poet
Мне кажется, если Ливерпуль хочет переродиться заново в новом сезоне и писать историю с чистого листа, то первый, с кем надо расставаться не задумываясь-это Салах. Он просто сам по себе закончился в Ливерпуле
ахха)
ну если 30+ во всех турнирах это закончился, тот тут конечно нечего противопоставить
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ɔculpa
Салах классный игрочила. Говорят, он сдаёт, провёл плохой матч, но даже сегодня он забил, отлично вывел в касание Нуньеса один на один, и дважды шикарно выкручивал в девятину из-под игрока, и там нет его вины, что голов не случилось, Рэмсдэйл выдал грандиозный второй тайм, но иногда складывается впечатление, что Салах думает, что он играет в сказке, когда принимает решения, которые ни по каким законам не могут принести пользу. Конечно, он заслужил право пороть атаки сверхдерзкими задумками, но иногда они граничат с бредом)
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Iamliam
Ответ Gio S
Если Ливерпуль позор , тогда чемпион Англии будущий дно полное . Таких отскоков давно не видел .
Тирни левую пенку в чьи поставил? Выводы сделай сам.
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Vadiay
Ответ Eziiko
Так он на силу и не бил, промазал просто
Значит, вдвойне хуже, не умеет бить точно. Понимаю, стечение обстоятельств и все такое. И в то же время это уже не смешно.
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Rahym Hommadow
Ответ Андрей БелаРУС
А салаху всё до лампочки .... Ему миллиарды платят, а остальное его не волнует
В Рублях)))
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Iamliam
Ответ Football poet
Мне кажется, если Ливерпуль хочет переродиться заново в новом сезоне и писать историю с чистого листа, то первый, с кем надо расставаться не задумываясь-это Салах. Он просто сам по себе закончился в Ливерпуле
Ван Дейк?
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Никанор Еселев
Ответ Gio S
Если Ливерпуль позор , тогда чемпион Англии будущий дно полное . Таких отскоков давно не видел .
Тоже согласен. Топил сегодня за Ливерпуль. Команда мёртвая.
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Андрей Andrey
Салах простил Арсенал. Арсенал должен был проиграть. как всегда😂 Арсенал за последние 5-6 лет только раз выигрвал Ливерпуль в АПЛ. сегодня ничья. отскок
+3
-2
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Alex Sarus
Ответ Football poet
Мне кажется, если Ливерпуль хочет переродиться заново в новом сезоне и писать историю с чистого листа, то первый, с кем надо расставаться не задумываясь-это Салах. Он просто сам по себе закончился в Ливерпуле
Откуда такие "Умники" берутся.
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Eziiko
Ответ Vadiay
Потому что не стоит бить на силу, головой думать надо, а не лупить как умалишённый.
Так он на силу и не бил, промазал просто
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LostHeaven
Ответ Андрей БелаРУС
С салахом и Хендерсоном
с хендерсоном++++
ну невозможно столько лет играть с нетоповым полузащитником в центре
+1
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Liverpool-fan
Салах запорол все что, можно, давно у меня так не горело с его игры
+6
0
+6
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Mesut Ozil
Как сегодня не выиграл Ливерпуль? жесть
Арсеналу повезло
+4
0
+4
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