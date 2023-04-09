Сетьен о фоле на Чуквуэзе в 1-м тайме с «Реалом»: «Это красная, думаю. Тчуамени ударил его шипами в голень, в перерыве у него выступила кровь»

Кике Сетьен считает, что Орельена Тчуамени нужно было удалить за фол на Самюэле Чуквуэзе

В 28-м туре «Вильярреал» на выезде обыграл мадридский « » (3:2). В концовке первого тайма полузащитник мадридцев в подкате ударил шипами в голеностоп , но не получил предупреждения.

«Я бы хотел, чтобы этот момент пересмотрели на ВАР. Удар Тчуамени пришелся по голени Чуквуэзе. В перерыве на его гетрах даже была видна кровь.

Мне кажется, это должна была быть красная карточка – этот подкат вперед шипами был очень агрессивным», – сказал главный тренер « ».