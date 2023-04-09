Сетьен о фоле на Чуквуэзе в 1-м тайме с «Реалом»: «Это красная, думаю. Тчуамени ударил его шипами в голень, в перерыве у него выступила кровь»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига судьи видеоповторы Кике Сетьен Сэмюэл Чуквуэзе Орельен Тчуамени Футбол

Кике Сетьен считает, что Орельена Тчуамени нужно было удалить за фол на Самюэле Чуквуэзе

В 28-м туре Ла Лиги «Вильярреал» на выезде обыграл мадридский «Реал» (3:2). В концовке первого тайма полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени в подкате ударил шипами в голеностоп Сэмюэла Чуквуэзе, но не получил предупреждения.

«Я бы хотел, чтобы этот момент пересмотрели на ВАР. Удар Тчуамени пришелся по голени Чуквуэзе. В перерыве на его гетрах даже была видна кровь.

Мне кажется, это должна была быть красная карточка – этот подкат вперед шипами был очень агрессивным», – сказал главный тренер «Вильярреала».

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9 комментариев

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EminenceGrise
По поводу работы арбитров в матчах Реала. Сначала судья отменил чистый гол Вильярреала из-за офсайда, которого не было и был поправлен ВАР, потом проспал эпизод с шипами в ногу. А потом еще хотел назначить левый пеналь в ворота Вильярреала за якобы попадание мяча в опорную руку. Опять был поправлен ВАР.

То есть изначально все спорные моменты судил строго в пользу одной команды. А потом они на ВАР жалуются.
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Философ Востока
Что этот дед себе позволяет? К тому же ещё и слепой. Видно же, что он сыграл в мяч, просто мяч на время трансформировался в голень соперника 😈
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Adam Almurzaev
Ответ Yuriy Chistyakov
Щас маргариновые расскажут, как судьи несправедливы по отношению к ним
Ты момент пересмотри и скажи честно, он достоин в динамике для пересмотра в Var?
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Wasp 13
Ответ Yuriy Chistyakov
Щас маргариновые расскажут, как судьи несправедливы по отношению к ним
Да нет, сейчас Сетьену объяснят, что он не тренер вовсе и ничего не понимает в футболе.
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Yuriy Chistyakov
Щас маргариновые расскажут, как судьи несправедливы по отношению к ним
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sC@ryClown!
Ответ белошип
Сетьен как был пастухом,так и остался им Тчуамени изначально сыграл в мяч,пускай и неуклюже,но в мяч,а уже потом нога соскользнув через мяч попало в ногу игроку Вильяреала,это максимум жёлтая
Сетьен как тренер сильнее как видишь,реальный уровень итальянца мы видели в ПСЖ когда он слил чемпионат Монпелье и в Эвертоне.
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Yuriy Chistyakov
Ответ Сикарио
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Он вполне справедливо говорит о матче, а не о том, что было после
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Сикарио
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Vlad
Хорошо что выиграли, теперь то что уже говорить. Если бы проиграли, то мог бы как Анчи после поражения претензии предъявлять игрокам соперника или судьям.
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белошип
Сетьен как был пастухом,так и остался им
Тчуамени изначально сыграл в мяч,пускай и неуклюже,но в мяч,а уже потом нога соскользнув через мяч попало в ногу игроку Вильяреала,это максимум жёлтая
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