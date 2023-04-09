Сетьен о фоле на Чуквуэзе в 1-м тайме с «Реалом»: «Это красная, думаю. Тчуамени ударил его шипами в голень, в перерыве у него выступила кровь»
Кике Сетьен считает, что Орельена Тчуамени нужно было удалить за фол на Самюэле Чуквуэзе
В 28-м туре Ла Лиги «Вильярреал» на выезде обыграл мадридский «Реал» (3:2). В концовке первого тайма полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени в подкате ударил шипами в голеностоп Сэмюэла Чуквуэзе, но не получил предупреждения.
«Я бы хотел, чтобы этот момент пересмотрели на ВАР. Удар Тчуамени пришелся по голени Чуквуэзе. В перерыве на его гетрах даже была видна кровь.
Мне кажется, это должна была быть красная карточка – этот подкат вперед шипами был очень агрессивным», – сказал главный тренер «Вильярреала».
То есть изначально все спорные моменты судил строго в пользу одной команды. А потом они на ВАР жалуются.
Тчуамени изначально сыграл в мяч,пускай и неуклюже,но в мяч,а уже потом нога соскользнув через мяч попало в ногу игроку Вильяреала,это максимум жёлтая