Терзич о 2:1 с «Унионом»: «Сложная, но заслуженная победа в чрезвычайно важном для «Боруссии» матче»

Эдин Терзич оценил победу «Дортмунда» над «Унионом» (2:1) в Бундеслиге

«Мы одержали сложную, но заслуженную победу в чрезвычайно важном для нас матче. Мы показали очень хорошую игру в первом тайме как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо взаимодействовали друг с другом и были очень активны даже в игре без мяча.

К сожалению, мы не смогли сыграть так же во второй половине. Против « » всегда проходят тяжелые и равные матчи, поэтому мы так рады победе», – сказал главный тренер дортмундской « ».