Терзич о 2:1 с «Унионом»: «Сложная, но заслуженная победа в чрезвычайно важном для «Боруссии» матче»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Унион Берлин Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу «Дортмунда» над «Унионом» (2:1) в Бундеслиге

«Мы одержали сложную, но заслуженную победу в чрезвычайно важном для нас матче. Мы показали очень хорошую игру в первом тайме как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо взаимодействовали друг с другом и были очень активны даже в игре без мяча.

К сожалению, мы не смогли сыграть так же во второй половине. Против «Униона» всегда проходят тяжелые и равные матчи, поэтому мы так рады победе», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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1 комментарий

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denbodrov
Контраст по настрою по сравнению с матчем с РБ в среду был разительный, что не может не радовать. Лезли в стыки, боролись, ножки не убирали. Теперь самое главное - брать "свои" очки, тем более игры только в чемпионате остались.
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