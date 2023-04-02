Терзич о 2:4 от «Баварии»: «Обидное поражение. У «Дортмунда» были большие планы на этот матч»
Эдин Терзич оценил поражение «Боруссии» от «Баварии» (2:4) в Бундеслиге.
«Знаем, что мы могли часто полагаться на Грегора [Кобеля]. И мы будем делать это и дальше. Конечно, ему обидно [из-за ошибки].
Было бы глупо говорить, что в первые 15 минут мы играли хорошо. Нам потребовалось слишком много времени, чтобы отреагировать на ошибки и оправиться. После 22 минут счет был уже 0:3.
Во втором тайме мы вновь пытались перестроиться. Обидное поражение, и мы сядем в самолет разочарованными. У нас были большие планы [на этот матч]», – сказал главный тренер «Дортмунда».
Все честно и по Немецски
Обидно должно быть Баварии, что она еще столько же не воткнула