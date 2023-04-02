Терзич о 2:4 от «Баварии»: «Обидное поражение. У «Дортмунда» были большие планы на этот матч»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Грегор Кобель Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил поражение «Боруссии» от «Баварии» (2:4) в Бундеслиге.

«Знаем, что мы могли часто полагаться на Грегора [Кобеля]. И мы будем делать это и дальше. Конечно, ему обидно [из-за ошибки].

Было бы глупо говорить, что в первые 15 минут мы играли хорошо. Нам потребовалось слишком много времени, чтобы отреагировать на ошибки и оправиться. После 22 минут счет был уже 0:3.

Во втором тайме мы вновь пытались перестроиться. Обидное поражение, и мы сядем в самолет разочарованными. У нас были большие планы [на этот матч]», – сказал главный тренер «Дортмунда».

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6 комментариев

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Direct free kick
Ответ петрович сектор1
Странное заявление про обидное поражение, когда по ходу матча горишь 0-4) Обидно должно быть Баварии, что она еще столько же не воткнула
удачно вылететь из лч петровна, а то нос задрала
+1
-2
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Reims Start 2023
Вы им (бавари) игроки. Они вам стабильные поражении.
Все честно и по Немецски
0
-1
-1
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петрович сектор1
Странное заявление про обидное поражение, когда по ходу матча горишь 0-4)
Обидно должно быть Баварии, что она еще столько же не воткнула
+4
-2
+2
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Дмитрий Снегирёв
Большие планы, но маленькие амбиции
0
-1
-1
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j30
вот вам и хваленый терзич , вылетел из лч от середняка апл, без шансов проигрывает разобраной баварии с новым тренером , и в таблице так близко к баварии потому что бавария очень много очков растеряла
0
-2
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mishakmv96
Типичный матч Дортмунда в Мюнхене. Неважно в каком состоянии пребывают команды, на Альянс-Арене игроки БД становятся любителями и выхватывают по 3-4 гола стабильно. В первую очередь, Дортмунд проигрывает Баварии ментально и уже который год никто ничего с этим поделать не может.
+5
-1
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