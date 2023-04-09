Футболисты «Барселоны» из-за поражения «Реала» радовались в командном чате

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Футболисты «Барселоны» обрадовались из-за поражения «Реала»

Мадридский клуб уступил «Вильярреалу» (2:3) в домашнем матче 28-го тура Ла Лиги.

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на 12 очков мадридцев, при этом «Барселоне» еще предстоит провести матч в этом туре против «Жироны».

Как пишет As, после завершения матча в Мадриде в командном чате «Барселоны» футболисты обменивались восторженными сообщениями и смайликами, не скрывая радость об итогах игры «Реала».

«Жесть!» – сказано в одном из сообщений, которое было опубликовано в чате каталонского клуба.

61 комментарий

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Баобабка
Реал уже пару лет ухахатывается над рычагами в еврокубках.
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SanEffect
Ответ f0rmoceft
Ну молодцы, я бы тоже на их месте радовался🤷‍♂️ Вероятно, на спортсе хотят больше срача, иначе я не понимаю зачем такая новость.
Вероятно?)
По-моему очевиднее просто некуда исходя из того какие здесь новости публикуются изо дня в день.
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Ruslan Bakanov
автор дегенерат, сори за правду. Этому кстати не радуюсь
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Николай Андреевич
Жесть- сказали судьи
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lovet41348
Ответ Златан Лучший!
Сущность маленького клуба на лицо
а Реал тогда как же? игроки реала радовались в чате после проигрыша Барсы Альмерии ;)
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lovet41348
Ответ Алексей Ильин
Ущербные ребята)
так реаловские игроки не так давно ровно то же самое делали ;)
(когда Барса Альмерии проиграла)
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lovet41348
Ответ a.sh.s.
при чём тут Гарначо? я реально не в теме.
Ну, он выразил респект Реалу после победы в класико. Кстати там и Айнтрахт поздравлял Реал :D
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Newsprom
А смайлики были? Надо бы и об этом дать новость
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lovet41348
Ответ FanRocstar
Позор-это пропустить 4 гола или проиграть 3 раза подряд?😂
Ну, и то и другое не очень :D
Но тут важен такой момент : что Реал обыграл Барсу , у которой не было 4х ключевых игроков в основе. Стоило ли в таком случае прям так пышно праздновать победу? :/

При этом , в схожей ситуации - т.е если бы фулл Барса обыграла Реал без 4х основных игроков , то такую победу Барсы глоры Реала небось и за победу бы не считали :D
(уж если в том году при 0:4 то и дело начинались разговоры на тему, что все мол потому что Бензема не играл ... )
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Vidic6
И чО ?
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AminO2
Можно подумать не проиграй сегодня "Реал" Сетьену, у них возросли бы шансы на чемпионство)) .Они проиграли его уже давным-давно, что прекрасно понимают. Бедная мадридская газетенка - приходится высасывать заметки из ничего. Следующая новость, вероятно будет, примерно, такая: «Хави улыбнулся и подмигнул Тер Штегену после очередного гола Чуквуэзе в ворота "Мадрида"».
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wmfrxwf5rq
Ну радуются и радуются. Что такого то? Это значит, что прошлый матч не нанёс как такового морального удара по команде. Ведь если бы нанёс, то вообще про Реал бы не слова не говорили бы
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Youzhny23
Ответ FanRocstar
Позор-это пропустить 4 гола или проиграть 3 раза подряд?😂
это 5 лет не бороться за Ла лигу , и 8 лет позорится на евро арене без титулов сидеть
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фан Барсы
Ответ Aleksandr Danilov
Гарначо поздравил Реал, надеюсь?
Эхх Барселоне надо было его поздравить с 7 мячами.
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f0rmoceft
Ну молодцы, я бы тоже на их месте радовался🤷‍♂️
Вероятно, на спортсе хотят больше срача, иначе я не понимаю зачем такая новость.
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donatodonatore
После кубковой оплеухи только радоваться и осталось.
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Куркучанка Куридзе
а что они Бензема должны были смс писать со словами поддержки?)))
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AminO2
Ответ Manchester Yun Yfva
Честно говоря нынешний кубок Ла лиги это сравнимо с Лигой Конференций. даже нулевой маню выносит испанские клубы одни за другим . очень сильно упал испанский футбол раз такая барселона умудряется чемпионом становится. Маню после Фергисона с такой игрой лет 100 чемпионство не видать. у барселоны спада нету в чемпионате а это означает что сам чемпионат скатился до уровня Италии Германии..
Провинциальный "Вильярреал", несколько месяцев назад выкинувший "Баварию" и "Ювентус" из еврокубков, сегодня, абсолютно по делу, эффектно, разбирается на "Бернабеу" с "Реалом", даже не заметившим в свою очередь, "Ливерпуль" в ЛЧ, тот самый "Ливерпуль", который только что аннигилировал на атомы этот самый МЮ. Как же упал испанский футбол...
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AXEL7
А что им плакать?
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akrets
Леденящая кровь новость
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Subhan Jafarov
Ответ wbsb7 dhsnx
Хрен с этим чемпионством ,тебе напомнить про не давний матч барса 0 Реал 4😂 кубок короля и лч в Мадриде будут,ах да,каталонцы же уже забыли что такое лч,2 год не могут покорить 1/8 ле 😂😂😂
ЛЧ будет в Мадриде только если вы его украдете🤣🤣🤣.
Вы сперва научитесь желтую субмарину обыгрывать а потом уже мечтайте о ЛЧ😂
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Men77
Ответ Manchester Yun Yfva
Честно говоря нынешний кубок Ла лиги это сравнимо с Лигой Конференций. даже нулевой маню выносит испанские клубы одни за другим . очень сильно упал испанский футбол раз такая барселона умудряется чемпионом становится. Маню после Фергисона с такой игрой лет 100 чемпионство не видать. у барселоны спада нету в чемпионате а это означает что сам чемпионат скатился до уровня Италии Германии..
я извиняюсь, а упал он именно в этом году? в прошлом году , когда Реал вынес всех топов апл он еще не упал? 😁
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Mansur Shamshidinov
Реал проиграл а барса как это часто бывает не воспользуется
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Subhan Jafarov
Ответ wbsb7 dhsnx
Хрен с этим чемпионством ,тебе напомнить про не давний матч барса 0 Реал 4😂 кубок короля и лч в Мадриде будут,ах да,каталонцы же уже забыли что такое лч,2 год не могут покорить 1/8 ле 😂😂😂
Ты лучше вспомни про 3-2 в пользу Барсы за весь сезон🤣🤣🤣
Ну а насчет 0-4, так это самый наш любимый счет против вас, когда не получаеться забит 5 или 6. Напомнить)?
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Flylink
Ответ Manchester Yun Yfva
Честно говоря нынешний кубок Ла лиги это сравнимо с Лигой Конференций. даже нулевой маню выносит испанские клубы одни за другим . очень сильно упал испанский футбол раз такая барселона умудряется чемпионом становится. Маню после Фергисона с такой игрой лет 100 чемпионство не видать. у барселоны спада нету в чемпионате а это означает что сам чемпионат скатился до уровня Италии Германии..
Аналитика от Бога.... Вам с такими талантами нужно МЮ поднимать срочно!!!
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