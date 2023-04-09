Футболисты «Барселоны» из-за поражения «Реала» радовались в командном чате
Футболисты «Барселоны» обрадовались из-за поражения «Реала»
Мадридский клуб уступил «Вильярреалу» (2:3) в домашнем матче 28-го тура Ла Лиги.
Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на 12 очков мадридцев, при этом «Барселоне» еще предстоит провести матч в этом туре против «Жироны».
Как пишет As, после завершения матча в Мадриде в командном чате «Барселоны» футболисты обменивались восторженными сообщениями и смайликами, не скрывая радость об итогах игры «Реала».
«Жесть!» – сказано в одном из сообщений, которое было опубликовано в чате каталонского клуба.
По-моему очевиднее просто некуда исходя из того какие здесь новости публикуются изо дня в день.
(когда Барса Альмерии проиграла)
Но тут важен такой момент : что Реал обыграл Барсу , у которой не было 4х ключевых игроков в основе. Стоило ли в таком случае прям так пышно праздновать победу? :/
При этом , в схожей ситуации - т.е если бы фулл Барса обыграла Реал без 4х основных игроков , то такую победу Барсы глоры Реала небось и за победу бы не считали :D
(уж если в том году при 0:4 то и дело начинались разговоры на тему, что все мол потому что Бензема не играл ... )
Вероятно, на спортсе хотят больше срача, иначе я не понимаю зачем такая новость.
Вы сперва научитесь желтую субмарину обыгрывать а потом уже мечтайте о ЛЧ😂
Ну а насчет 0-4, так это самый наш любимый счет против вас, когда не получаеться забит 5 или 6. Напомнить)?