Футболисты «Барселоны» из-за поражения «Реала» радовались в командном чате

Футболисты «Барселоны» обрадовались из-за поражения «Реала»

Мадридский клуб уступил « » (2:3) в домашнем матче 28-го тура .

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на 12 очков мадридцев, при этом «Барселоне» еще предстоит провести матч в этом туре против «Жироны».

Как пишет As, после завершения матча в Мадриде в командном чате «Барселоны» футболисты обменивались восторженными сообщениями и смайликами, не скрывая радость об итогах игры «Реала».

«Жесть!» – сказано в одном из сообщений, которое было опубликовано в чате каталонского клуба.