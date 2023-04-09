Анчелотти о 2:3: «Реалу» сложно быть мотивированным на 100%. Но с «Челси» будет другая история»

Теги Карло Анчелотти Челси Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти отметил работу «Вильярреала» с мячом после его победы над «Реалом» (3:2)

«Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается.

У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно.

Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду [с «Челси»] – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной», – сказал главный тренер «Реала».

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22 комментария

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Stas Politik
Ответ QWertY
Сетьен поставил Вильярреалу отличный футбол
Как фанат Вильярреала скажу, что команда в каждой игре упускает гигантское количество опасных моментов. Даже комментаторы прикалывались во время трансляции матча с Реал Сосьедадом неделю назад, что мол можно делать длительные хайлайты из этого. И это действительно так. Чего стоит только матч с Валенсией, где Морено с двух метров промазал.

Команда играет в очень прикольный футбол, имея крайне ограниченное количество игроков(если не брать молодёжку) и всего одного вратаря, из-за чего Вильярреал часто лихорадит против слабых клубов. Был отрезок в феврале, когда 4 тура подряд проиграли, два из которых - подвалу таблицы. Затем был вылет из Лиги конференций, где тоже довольно сильно не повезло. Летом вернётся Данжума, приедет Бреретон Диаз, неплохо играющий в чемпионшипе, что добавит разнообразия в атаке.

Также любопытно будет понаблюдать за противостоянием Пеллегрини, Альгуасиля и Сетьена за 4 место и путёвку в Лигу Чемпионов.
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Fruch
Да, все. Старики не вывозят. Они могут играть только по праздникам. Время своё берёт. Зато когда захотят, они в топе.
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Spiker1606
Ответ Футбол_это_жизнь
Уууу обидели девочек… напиши письмо королю Испании
По твоему комментарию видно, что девочка тут ты.
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aslvowk@mail.ru
Ответ Вадим Дзахоев
Отговорки типа Ла Лига значения не имеет сейчас набирают все большую популярномть среди фанов Реала
У них 9 лет не было финалов Кубка Испании, они называли турнир никчёмный. В этом сезоне Кубок стал очень важным и престижным. А вообще, эта ситуация практически ежегодно происходит, когда Реал отдыхает в ЛаЛиге, чтобы в ЛЧ выигрывать. В этом их секрет побед. Они с марта в ЛаЛиге теряют надежду выиграть чемп и переключаются на евро кубок. А если ещё можно забивать голы, сбивая Доннарумму, или 3 гола из офсайда Баварии, то тогда открываются все двери))
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AF007
Очередной чемпионат, который Барса возьмет с 20-очковым отрывом
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Вадим Дзахоев
Отговорки типа Ла Лига значения не имеет сейчас набирают все большую популярномть среди фанов Реала
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Mercedes
Ответ Злобный Конь
Экспресс сгорел из&за этого папы карлы 😿😿😿 Иди в Бразилию уже!
из-за твоей ставки проиграли, не ставил бы или х2 на крайняк, то Реал бы победил
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инок
Успехов Реалу в играх в ЛЧ с Челси. На победу в Ла Лиге надо только надеяться.
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Александр Ganzhin
Понятно что в ЛЛ мотивация уже не та . Но это не отменяет того факта ,что поражение тренерское . По первому тайму было уже видно ,что Начо не справляется с Чиквуэзе , что Себальос как не был хорош на чистых мячах , все единоборства проигрывает . Так же глупо растратил слоты замен ,выпуская по одному игроку ,что когда надо отыгрываться ,уже нельзя было выпустить под концовку прости господи азара и мариано . Вообщем папо Карло видно хорошо с командой отметили победу над Барсой . Неможко спустит с небес на землю , впереди важные матчи лч , где так играть даже с Челси не позволительно .Там цена ошибки может стоить Анчелотти тренерского места на след сезон . IHALA MADRID
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kudayberdiev1996@mail.ru
Это был матч Чуквуэзе. Красавчик!
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Igmu
А на счёт ВАР сомнений нет?🤡 Ждём завтра видео на их сайте с подбором ошибок судей.
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soulsick
Ответ Злобный Конь
Экспресс сгорел из&за этого папы карлы 😿😿😿 Иди в Бразилию уже!
Вообще-то это глупо после крупных матчей ожидать победы даже в матчах с аутсайдерами. Помню немало таких игр в самых разных лигах и играх, включая тяжелые поражения МЮ САФа - реально после битвы в ЛЧ или сражения в дерби или против принципиального соперника игроки часто не в лучших кондициях.
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Футбол_это_жизнь
Ответ марк макаров
В целом, понятно стремление к эконом-режиму от Анчелотти. В моменте - обидно и неприятно, но по сути логично. Вильяреал - красавцы. Бились как не в себя. Заслужили победу сегодня. А у Мадрида шансов на титул в ЛЛ и так было минимум. Лучше сосредоточить силы на ЛЧ. Вопрос по матчу только в том, почему в Испании такая индульгенция у всех команд на фолы против игроков Реала? Это достаточно дико видеть... Почему не караются желтыми: 1. Удары сзади по ногам 2. Удары локтями 3. Срывы атак Весь сезон куча эпизодов, о которых никто не говорит. Если игрок Мадрида совершает подобное, то наказание не заставляет себя ждать. И справедливо. Но в обратную сторону только желтые многострадальному Винисиусу за то, что он напоминает об этом всем арбитру. В общем, картина странная.
Уууу обидели девочек… напиши письмо королю Испании
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марк макаров
Ну и поздравления болельщикам Барселоны)
Для них сегодняшний матч, похоже, приятнее чем победа Барсы или голы Месси)) они первые тут на ветках)))
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марк макаров
В целом, понятно стремление к эконом-режиму от Анчелотти. В моменте - обидно и неприятно, но по сути логично.
Вильяреал - красавцы. Бились как не в себя. Заслужили победу сегодня.
А у Мадрида шансов на титул в ЛЛ и так было минимум. Лучше сосредоточить силы на ЛЧ.

Вопрос по матчу только в том, почему в Испании такая индульгенция у всех команд на фолы против игроков Реала? Это достаточно дико видеть...
Почему не караются желтыми:
1. Удары сзади по ногам
2. Удары локтями
3. Срывы атак

Весь сезон куча эпизодов, о которых никто не говорит. Если игрок Мадрида совершает подобное, то наказание не заставляет себя ждать. И справедливо. Но в обратную сторону только желтые многострадальному Винисиусу за то, что он напоминает об этом всем арбитру.
В общем, картина странная.
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Футбол_это_жизнь
Глоры Реала до матча - изи победа 2-0
После матча, нууу мы не мотивированы, да и вообще латлига мусорный чемпионат.
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Футбол_это_жизнь
Ответ &_Bishep_&
Карло, ты навсегда в сердцах болельщиков Реала. Как бы этот сезон не завершился.
Бишоп и Бишеп ни разу не палевно! За мультикк не банят?
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Игорь Новиков
Очевидно, что какими бы профи ни были игроки, при минус 12 в таблице в конце сезона трудно вкладываться в игры чемпионата, когда в ЛЧ реальные шансы побороться за трофей.
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QWertY
Сетьен поставил Вильярреалу отличный футбол
+18
-3
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белошип
Чисто тренерское поражение
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&_Bishep_&
Карло, ты навсегда в сердцах болельщиков Реала. Как бы этот сезон не завершился.
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Злобный Конь
Экспресс сгорел из&за этого папы карлы 😿😿😿
Иди в Бразилию уже!
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