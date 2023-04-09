Анчелотти о 2:3: «Реалу» сложно быть мотивированным на 100%. Но с «Челси» будет другая история»
Карло Анчелотти отметил работу «Вильярреала» с мячом после его победы над «Реалом» (3:2)
«Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается.
У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.
Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно.
Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.
Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду [с «Челси»] – это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.
Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с «Барселоной», – сказал главный тренер «Реала».
Команда играет в очень прикольный футбол, имея крайне ограниченное количество игроков(если не брать молодёжку) и всего одного вратаря, из-за чего Вильярреал часто лихорадит против слабых клубов. Был отрезок в феврале, когда 4 тура подряд проиграли, два из которых - подвалу таблицы. Затем был вылет из Лиги конференций, где тоже довольно сильно не повезло. Летом вернётся Данжума, приедет Бреретон Диаз, неплохо играющий в чемпионшипе, что добавит разнообразия в атаке.
Также любопытно будет понаблюдать за противостоянием Пеллегрини, Альгуасиля и Сетьена за 4 место и путёвку в Лигу Чемпионов.
Для них сегодняшний матч, похоже, приятнее чем победа Барсы или голы Месси)) они первые тут на ветках)))
Вильяреал - красавцы. Бились как не в себя. Заслужили победу сегодня.
А у Мадрида шансов на титул в ЛЛ и так было минимум. Лучше сосредоточить силы на ЛЧ.
Вопрос по матчу только в том, почему в Испании такая индульгенция у всех команд на фолы против игроков Реала? Это достаточно дико видеть...
Почему не караются желтыми:
1. Удары сзади по ногам
2. Удары локтями
3. Срывы атак
Весь сезон куча эпизодов, о которых никто не говорит. Если игрок Мадрида совершает подобное, то наказание не заставляет себя ждать. И справедливо. Но в обратную сторону только желтые многострадальному Винисиусу за то, что он напоминает об этом всем арбитру.
В общем, картина странная.
После матча, нууу мы не мотивированы, да и вообще латлига мусорный чемпионат.
Иди в Бразилию уже!