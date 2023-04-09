У «Реала» 1 победа за 5 последних матчей с «Вильярреалом» – в Кубке. В Ла Лиге не выигрывает с 2021-го

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» за последние пять встреч с «Вильярреалом» выиграл меньше раз, чем проиграл

Команда Карло Анчелотти уступила на своем поле со счетом 2:3 в 28-м туре Ла Лиги.

В чемпионате Испании мадридцы не побеждают «Вильярреал» с 2021-го. После 2:1 в мае того года «Реал» дважды сыграл вничью и затем дважды уступил.

Если брать в расчет все турниры, то за пять последних игр столичная команда победила лишь раз – в текущем году в Кубке Испании со счетом 3:2.

На своем поле «Реал» в последний раз до этого проигрывал «Вильярреалу» 13 января 2018 года.

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32 комментария

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Green grass
Барсуки выскочили из своих нор, куда спрятались после 0:4
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Artur Turik
Вильярреал не самый слабый соперник, там все работает по схеме Эмери, новый тренер не стал ничего ломать, очень разумно.
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Алексей Муравьёв
Ну Вильярреал вообще команда серьезная(добротная), поэтому ничего тут такова удивительного не случилось )
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Мадридский тролль
Ответ b_arfa
Ничего, зато у Барселоны выиграли впервые за 4 матча, это главное
Это так преподносится, будто все это было не в рамках одного сезона, а в рамках 5 сезонов, когда Мадрид не мог Барсу обыграть. Выиграли и вышли в финал, это главное. В ЛЛ ловить нечего, но второе место не упустим. Впереди куда более важный матч с аристократами. Это сине-гранатовым уже переживать ни о чем не нужно. Наигрывать молодежь разве что :)
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белошип
Ответ b_arfa
Ничего, зато у Барселоны выиграли впервые за 4 матча, это главное
На правах хозяина Реал обязан был выпороть кабинет,что он и сделал)
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soulsick
Ответ Hasan_072
У каждого клуба есть такой «неудобный» соперник.
Тут дело даже не в этом, а в недостаточной ротации у Реала. Сегодня было повторение недавнего матча с Барсой в ЛЛ: игроки Реала явно не восстановились = слишком много брака, недоигранных эпизодов, выключения из борьбы.

Современный футбол слишком энергозатратный, чтобы играть одним составом такие большие матчи.
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Hasan_072
У каждого клуба есть такой «неудобный» соперник.
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Xabi Alonso78
Ответ b_arfa
Ничего, зато у Барселоны выиграли впервые за 4 матча, это главное
Ее мокнули мордой в г-о, а не выиграли.
Весь уровень бчк - это матчи в еврокубках и последний класико
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кирилл
Хм, но ведь Кросс вообще не вышел на поле в этом матча, Модрич отыграл только 20 минут в концовке, а Бензема заменили на 60-й минуте, когда повели 2:1… На мой взгляд, именно они «лидеры Реала».
Карл Новико оправдает все что угодно
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инна витенберг
Ответ Фанат спорта01
какой толк сейчас Реалу от очков в Ла лиге?
Им бы удержаться на втором месте
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Alessio Imperiale
Ответ Donald Subanov
Чуквуэзе зверюга, может заиграть в топ клубе
Как он Начо раскрутил в 1 голе, просто красота
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Кирилл
Ответ Игорь Новиков
Объяснимо. Этот Вильярреал играет очень интенсивно. А этот Реал, в силу возраста лидеров, не может носиться весь матч.
Хм, но ведь Кросс вообще не вышел на поле в этом матча, Модрич отыграл только 20 минут в концовке, а Бензема заменили на 60-й минуте, когда повели 2:1…

На мой взгляд, именно они «лидеры Реала».
+2
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blaugrano
Ответ Фанат спорта01
какой толк сейчас Реалу от очков в Ла лиге?
Глупый вопрос.
+17
-4
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Angusht_17
один Чуквуэзе все 3 гола сделал, странно что он до сих пор в Вильярреале. Получше некоторых игроков Реала и Барселоны будет
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suck.my.babaduk
главный то матч выиграли (в кубке)
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ЧИКО
Как же это печально…….
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Мадрид наказывает!
Реал этого явно не знал. Просто по традиции вышли с лошьем в полсилы поиграть.
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Игорь Климов
Сегодня смело играл Вильярреал и заслуженно победил, респект!
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llolishe
Пау лютый топарь но Клоппу пофиг на клуб будет и дальше смотреть на привозы Гомеза
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MADRiD_00
Кто бы что не говорил, Вильярреала сегодня можно только поздравить. Победили абсолютно заслуженно. Ждал большего от запасных, но мои ожидания — мои проблемы))

А Реал теперь будет бороться за оставшихся трофеи. В этом я уверен 🤍
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Ansu Fati
Вторые хозяева Реала))
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gPk
Опять судьи пытались тянуть Реал к победе)))
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sC@ryClown!
терпении глорам проекта,гоните физручоти обратно в Эвертон пока не поздно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Universal1000
1 победа над Барселоной за 4 матча... 1 победа над Вильярреалом за 5 матчей.... Статистика уровня Альмерии признаемся честно. Недразумение, а не клуб.
А чего четыре, а не 200?
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Universal1000
1 победа над Барселоной за 4 матча...
1 победа над Вильярреалом за 5 матчей....

Статистика уровня Альмерии признаемся честно.
Недразумение, а не клуб.
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