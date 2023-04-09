У «Реала» 1 победа за 5 последних матчей с «Вильярреалом» – в Кубке. В Ла Лиге не выигрывает с 2021-го
«Реал» за последние пять встреч с «Вильярреалом» выиграл меньше раз, чем проиграл
Команда Карло Анчелотти уступила на своем поле со счетом 2:3 в 28-м туре Ла Лиги.
В чемпионате Испании мадридцы не побеждают «Вильярреал» с 2021-го. После 2:1 в мае того года «Реал» дважды сыграл вничью и затем дважды уступил.
Если брать в расчет все турниры, то за пять последних игр столичная команда победила лишь раз – в текущем году в Кубке Испании со счетом 3:2.
На своем поле «Реал» в последний раз до этого проигрывал «Вильярреалу» 13 января 2018 года.
Современный футбол слишком энергозатратный, чтобы играть одним составом такие большие матчи.
Весь уровень бчк - это матчи в еврокубках и последний класико
На мой взгляд, именно они «лидеры Реала».
А Реал теперь будет бороться за оставшихся трофеи. В этом я уверен 🤍
1 победа над Вильярреалом за 5 матчей....
Статистика уровня Альмерии признаемся честно.
Недразумение, а не клуб.