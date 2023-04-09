У «Реала» 1 победа за 5 последних матчей с «Вильярреалом» – в Кубке. В Ла Лиге не выигрывает с 2021-го

«Реал» за последние пять встреч с «Вильярреалом» выиграл меньше раз, чем проиграл

Команда Карло Анчелотти уступила на своем поле со счетом 2:3 в 28-м туре .

В чемпионате Испании мадридцы не побеждают «Вильярреал» с 2021-го. После 2:1 в мае того года «Реал» дважды сыграл вничью и затем дважды уступил.

Если брать в расчет все турниры, то за пять последних игр столичная команда победила лишь раз – в текущем году в Кубке Испании со счетом 3:2.

На своем поле « » в последний раз до этого проигрывал « » 13 января 2018 года.