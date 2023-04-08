Бальде забил в двух играх подряд за «Спартак» – это его первые голы за клуб после перехода в августе
Кейта Бальде забил за «Спартак» в двух матчах подряд
Нападающий вывел команду вперед на 40-й минуте матча с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ.
Это второй гол Бальде за красно-белых. 4 апреля он отличился в матче Фонбет Кубка России против «Урала» (1:2).
Форвард перешел в Мир РПЛ в конце августа 2022 года, но пропустил 3 месяца из-за дисквалификации.
Со статистикой бывшего футболиста «Интера» можно ознакомиться здесь.
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