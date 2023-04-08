Бальде забил в двух играх подряд за «Спартак» – это его первые голы за клуб после перехода в августе

Кейта Бальде забил за «Спартак» в двух матчах подряд

Нападающий вывел команду вперед на 40-й минуте матча с « » в 22-м туре Мир РПЛ.

Это второй гол за красно-белых. 4 апреля он отличился в матче Фонбет Кубка России против «Урала» (1:2).

Форвард перешел в Мир в конце августа 2022 года, но пропустил 3 месяца из-за дисквалификации.

Со статистикой бывшего футболиста «Интера» можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:2 – Соболев забил в чужие ворота и в свои. Онлайн-трансляция