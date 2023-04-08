Бальде забил в двух играх подряд за «Спартак» – это его первые голы за клуб после перехода в августе

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде забил за «Спартак» в двух матчах подряд

Нападающий вывел команду вперед на 40-й минуте матча с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ.

Это второй гол Бальде за красно-белых. 4 апреля он отличился в матче Фонбет Кубка России против «Урала» (1:2).

Форвард перешел в Мир РПЛ в конце августа 2022 года, но пропустил 3 месяца из-за дисквалификации.

Со статистикой бывшего футболиста «Интера» можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:2 – Соболев забил в чужие ворота и в свои. Онлайн-трансляция

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1 комментарий

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Сергей Илюшенков
Бальде красава,2-ой гол за Спартак и как под копирку с Уралом!
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