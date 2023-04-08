«Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Вольфсбурга» Баку. «Вильярреал» тоже хочет сделать предложение

Теги Вольфсбург Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига Арсенал возможные трансферы Ридле Баку Футбол

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку может перейти в «Арсенал»

Лондонский клуб заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк. 

Ридле Баку из «Вольфсбурга» позвонили из «Арсенала». Канониры заинтересованы в немецком игроке, который может играть на позиции правого защитника и правого вингера.

Но они не одиноки в своем интересе, поскольку «Челси» тоже сделал заявку во время зимнего окна. «Вильярреал» также хочет сделать предложение этим летом», – написал Фальк в своей колонке. 

В 26 матчах текущего сезона Бундеслиги Баку забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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13 комментариев

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DolJun
это что за покемон?
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Жаргал Шадапов
Вильярреал, ты то куда?
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Phantomm
Баку поедет в Баку
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Вовито Бомбито
Ридле Баку азербайджанец?
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Sergio Podval
Челси хоть кого-нибудь сами могут найти?
+2
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Сергей MiKi3iP
Арсенал и Челси интересуются игроком. Это уже становится традицией
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СуперНегр228
Шутки про город Баку являются открытыми)
+3
-1
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Jan Paskel
Ответ QWertY
Арсеналу -Баку, Челси -Ереван
Челси можно бы Бога, но и он им не поможет
+3
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benjamin92
Продадут в Челси по оверпрайсу и будет Мерси Баку )
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igls54
Сияй, Баку - звезда востока
Столица дружбы и тепла
+5
-1
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Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Арсеналу -Баку, Челси -Ереван
В лондонском дерби на кону будет Карабах?
+11
-4
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QWertY
Арсеналу -Баку, Челси -Ереван
+14
-3
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Акира_1
Как он может быть интересен Челси, если там тренера даже нет постоянного? СМИ тупо суют Боэли к каждому слуху.
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