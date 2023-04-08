«Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Вольфсбурга» Баку. «Вильярреал» тоже хочет сделать предложение
Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку может перейти в «Арсенал»
Лондонский клуб заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.
Ридле Баку из «Вольфсбурга» позвонили из «Арсенала». Канониры заинтересованы в немецком игроке, который может играть на позиции правого защитника и правого вингера.
Но они не одиноки в своем интересе, поскольку «Челси» тоже сделал заявку во время зимнего окна. «Вильярреал» также хочет сделать предложение этим летом», – написал Фальк в своей колонке.
В 26 матчах текущего сезона Бундеслиги Баку забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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