«Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Вольфсбурга» Баку. «Вильярреал» тоже хочет сделать предложение

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку может перейти в «Арсенал»

Лондонский клуб заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

из « » позвонили из « ». Канониры заинтересованы в немецком игроке, который может играть на позиции правого защитника и правого вингера.

Но они не одиноки в своем интересе, поскольку « » тоже сделал заявку во время зимнего окна. « » также хочет сделать предложение этим летом», – написал Фальк в своей колонке.

В 26 матчах текущего сезона Бундеслиги Баку забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.