Геннадий Орлов: «Черчесов – один из лучших российских тренеров. Будучи русским осетином, он показывает результаты в Венгрии»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Геннадий Орлов Ференцварош Футбол

Геннадий Орлов назвал Станислава Черчесова одним из лучших российских тренеров

– Вы часто критикуете Черчесова за то, что он не препятствовал вручению звания ЗМС футболистам после чемпионата мира. А как он вам как тренер?

– Смотрите на табло! Будучи русским осетином, он работает в Венгрии и показывает результаты.

А до этого он был чемпионом Польши с «Легией».

У меня могут с ним разногласия по поводу присвоения звания ЗМС, но тренер Черчесов – настоящий, один из лучших российских тренеров сейчас. В 2018 году он это доказал.

Плюс, повторюсь, в Венгрии он тренер-легионер, но при этом работает успешно, – сказал комментатор Геннадий Орлов

20 комментариев

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Konstantin Zorin
А при чем тут национальность? 🤔
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Glukinho
так сказал, будто осетин - что-то вроде инвалидности
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Алексей Антонов
Он нерусь, пусть уваливает в австрию
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Алексей Антонов
го м
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ЫЫыыы
Ответ old folk
На уровне Венгрии, России и Польши тренер действительно неплохой. Думаю, в России сейчас бы мог пободаться за 2 место с Ростовом Карпина. Но не больше
с какой командой ... с Зенитом ?
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ЫЫыыы
Ответ Фут.Боль
Ференцварош русского осетина Черчесова в Венгрии.
Черчесов (отношусь к нему с уважением) в сборной ехал на Дзюбе, как и все остальные футболеры.
В сборной 2008г было 3/4 игроков классом выше Черышева и Марио Фернандеса 2018г, про остальных вообще молчим
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Бакинский Кот
Русский осетин - это что-то новое .
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old folk
На уровне Венгрии, России и Польши тренер действительно неплохой.
Думаю, в России сейчас бы мог пободаться за 2 место с Ростовом Карпина. Но не больше
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Curry30
Когда этот старый никому не нужный маразматик перестанет высказываться? Даже когда комментатором был, противно было слушать, абослютная бездарность
+6
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Pertinax Gandi
Гражданин мира! Русско-австрийский осетин в Венгрии.
+5
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Алексей Ненахов
Ответ Unnamed80
Возьмите его в Зенит, очень быстро мнение о нём как о лучшем поменяется
Как раз в Зените будет все как в Венгрии , а вот если условный Локо или Краснодар , покажут его уровень
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Вратарь Бага
Ответ Unnamed80
Возьмите его в Зенит, очень быстро мнение о нём как о лучшем поменяется
если Черчесов будет в Зените, то он вообще непобедимый станет в РПЛ.
+2
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Алексей Ненахов
Ответ WhatZ
Так русский или осетин?
Руссо-осетино-австриец
+3
-1
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Максим Максюша
Ответ WhatZ
Так русский или осетин?
Он австриец)
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avcgloronalduMU
Стасик мыльный пузырь
и Австрия ему не менее дорога
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Unnamed80
Многие его хвалят, но к себе в команду тренером хвалящие стаса не хотят.
0
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-2
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OldRedWhite
Ответ Фут.Боль
Ференцварош русского осетина Черчесова в Венгрии.
В Австро-Венгрии !
Ференцварош российско-осетинского гражданина Австрии !
+5
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Unnamed80
Возьмите его в Зенит, очень быстро мнение о нём как о лучшем поменяется
+1
-2
-1
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WhatZ
Так русский или осетин?
+1
0
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Фут.Боль
Ференцварош русского осетина Черчесова в Венгрии.
+18
0
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