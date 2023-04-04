Геннадий Орлов: «Черчесов – один из лучших российских тренеров. Будучи русским осетином, он показывает результаты в Венгрии»
Геннадий Орлов назвал Станислава Черчесова одним из лучших российских тренеров
– Вы часто критикуете Черчесова за то, что он не препятствовал вручению звания ЗМС футболистам после чемпионата мира. А как он вам как тренер?
– Смотрите на табло! Будучи русским осетином, он работает в Венгрии и показывает результаты.
А до этого он был чемпионом Польши с «Легией».
У меня могут с ним разногласия по поводу присвоения звания ЗМС, но тренер Черчесов – настоящий, один из лучших российских тренеров сейчас. В 2018 году он это доказал.
Плюс, повторюсь, в Венгрии он тренер-легионер, но при этом работает успешно, – сказал комментатор Геннадий Орлов
В сборной 2008г было 3/4 игроков классом выше Черышева и Марио Фернандеса 2018г, про остальных вообще молчим
Думаю, в России сейчас бы мог пободаться за 2 место с Ростовом Карпина. Но не больше
и Австрия ему не менее дорога
Ференцварош российско-осетинского гражданина Австрии !