Геннадий Орлов: «Черчесов – один из лучших российских тренеров. Будучи русским осетином, он показывает результаты в Венгрии»

Геннадий Орлов назвал Станислава Черчесова одним из лучших российских тренеров

– Вы часто критикуете за то, что он не препятствовал вручению звания ЗМС футболистам после чемпионата мира. А как он вам как тренер?

– Смотрите на табло! Будучи русским осетином, он работает в Венгрии и показывает результаты.

А до этого он был чемпионом Польши с «Легией».

У меня могут с ним разногласия по поводу присвоения звания ЗМС, но тренер Черчесов – настоящий, один из лучших российских тренеров сейчас. В 2018 году он это доказал.

Плюс, повторюсь, в Венгрии он тренер-легионер, но при этом работает успешно, – сказал комментатор