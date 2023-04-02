«Лаудруп думал, в «Спартаке» профи как в «Барселоне». Собирались в день игры, не наигрывали стандарты, не было теорий. Русских футболистов нужно закрывать на базе». Бояринцев о тренерах

Теги Спартак Денис Бояринцев Курбан Бердыев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Микаэль Лаудруп Sports.ru Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, чему научился от своих бывших тренеров.

– Давай попробуем исследовать тренеров, с которыми ты работал, и понять, что ты от них взял. Валерий Карпин – кореш футболистов.

– В «Спартаке» Карпина еще помнили футболистом европейского уровня, сборной России.

Валерий Георгич подкупал тем, что никогда не выпячивал себя. Мог сказать: «Да че я? Бегал от флажка до флажка, потом в «Спартаке» научили играть в футбол». За это его все уважали. Не думаю, что он поменял методы работы.

Микаэль Лаудруп – очень лояльный.

– Он думал, что в «Спартаке» будут такие же профессионалы, как в «Барселоне». Мы собирались в день игры, как в Европе, не наигрывали стандарты, не было теорий: ни по сопернику, по прошедшей игре. Я это до сих пор не могу понять.

Русских футболистов нужно закрывать на базе перед игрой, чтобы повышалась ответственность. При Лаудрупе многие, кто поопытнее, сами закрывались на базе, чтобы спокойно подготовиться к матчу.

К сожалению, сейчас молодые футболисты не умеют готовиться к игре. Думают: сегодня гульнем – завтра порвем [соперника]. Это не всегда прокатывает. Я своих футболистов обязательно закрываю перед матчем, если у клуба есть такая возможность.

Станислав Черчесов – диктатор.

– Не согласен с такой формулировкой. Если у Станислава Саламыча упор на жесткую дисциплину, это не значит, что он диктатор. У него такой подход. Он всегда мог пошутить, подколоть, рассказать анекдот. После «Спартака» я застал его в «Жемчужине», где он был более открытый.

Тренер не должен паниковать. Он должен быть стержнем, на котором все держится. Это характерно для Станислава Саламыча: спокойствие, рациональность, понимание, куда мы движемся. Эти свойства тренера я положил в свою копилочку. Правда, не всегда пока получается им пользоваться, ха-ха.

Еще у Черчесова можно было пролететь мимо состава за косой взгляд и нельзя было сачкануть. Ты вроде от него спрятался, а после тренировки он мог жестко тебя за это отчитать. То же самое было и у Бердыева.

– Курбан Бердыев – тактический гуру, теории которого занимали по нескольку часов.

– В нулевые это было стандартное время теории. Далеко не у всех были такие же увлекательные теории, как у Бердыева. Был тренер, с которым мы смотрели целиком игру. Он нажимал на паузу – «Ну как так можно играть?» – и дальше смотрели.

Сейчас за счет техники можно делать захватывающие теории, от которых игроки будут получать удовольствие. Но все равно она не должна длиться более 40-50 минут. Дальше информация уже не воспринимается. Лучше разбить занятие на два дня, – сказал в интервью Sports.ru тренер «Новосибирска».

«Тренировка в 11, как ее можно проспать?» Искусство тренировать во Второй лиге – от Дениса Бояринцева

 

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11 комментариев

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titov-and-trubach
Это говорит, скорее, об профессионализме самого Лаудрупа, который думал, что тут лига с ручными медведями, видимо, и только от имени тренера Спартака матчи будут начинаться с 3-0 в пользу кб.
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Честный контроль
Я тоже раньше думал, что в руководстве ФКСМа профи.
Пока эти "профи" не ушли из клуба.
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Уся Ваткин
Хиддинк тоже так думал
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вовочка6762
Самое главное не только закрывать , но еще и бить регулярно !!!!
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Peter Parker
Забавно, что взрослые футболисты не могут по мнению Бояринцева усваивать что либо после 40 минут. Ну в Вузах и некоторых школах занимаются по час двадцать и нормально
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Злодей Спб
Я бы Кассьерру закрыл на базе и каждый день устраивал ему двусторонки с привлечением дубля или U. Если не забивает один гол за тайм - коридор с поджопниками от салаг. И так каждый день без перерыва.
+11
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+9
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Peter Parker
Судя по результатам Лаудрупа, профи не как в Барсе оказались не только в Спартаке. Хотя пара удачных сезонов у него была
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nobrainnopain
Хороший фермер тем и отличается, что всегда сарай на ночь запирает
+3
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Evgeny Trifonov
ну так Лаудруп зарплатную ведомость открыл и увидел нули на уровне европейских околотопов, а по фактам оказывается наших игрочишек ещё и заставлять надо играть за эти деньги.
+17
-3
+14
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Amsterdam
Мне нравится видеоролик где у бояры во время интервью голова дымится на Лужниках. Удачи ему.
+27
0
+27
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Overkiller
Федун, выпускай своего Зар-Кракена
+9
-5
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