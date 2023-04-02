«Лаудруп думал, в «Спартаке» профи как в «Барселоне». Собирались в день игры, не наигрывали стандарты, не было теорий. Русских футболистов нужно закрывать на базе». Бояринцев о тренерах

Экс-хавбек «Спартака» рассказал, чему научился от своих бывших тренеров.

– Давай попробуем исследовать тренеров, с которыми ты работал, и понять, что ты от них взял. – кореш футболистов.

– В « » Карпина еще помнили футболистом европейского уровня, сборной России.

Валерий Георгич подкупал тем, что никогда не выпячивал себя. Мог сказать: «Да че я? Бегал от флажка до флажка, потом в «Спартаке» научили играть в футбол». За это его все уважали. Не думаю, что он поменял методы работы.

– – очень лояльный.

– Он думал, что в «Спартаке» будут такие же профессионалы, как в «Барселоне». Мы собирались в день игры, как в Европе, не наигрывали стандарты, не было теорий: ни по сопернику, по прошедшей игре. Я это до сих пор не могу понять.

Русских футболистов нужно закрывать на базе перед игрой, чтобы повышалась ответственность. При Лаудрупе многие, кто поопытнее, сами закрывались на базе, чтобы спокойно подготовиться к матчу.

К сожалению, сейчас молодые футболисты не умеют готовиться к игре. Думают: сегодня гульнем – завтра порвем [соперника]. Это не всегда прокатывает. Я своих футболистов обязательно закрываю перед матчем, если у клуба есть такая возможность.

– – диктатор.

– Не согласен с такой формулировкой. Если у Станислава Саламыча упор на жесткую дисциплину, это не значит, что он диктатор. У него такой подход. Он всегда мог пошутить, подколоть, рассказать анекдот. После «Спартака» я застал его в «Жемчужине», где он был более открытый.

Тренер не должен паниковать. Он должен быть стержнем, на котором все держится. Это характерно для Станислава Саламыча: спокойствие, рациональность, понимание, куда мы движемся. Эти свойства тренера я положил в свою копилочку. Правда, не всегда пока получается им пользоваться, ха-ха.

Еще у Черчесова можно было пролететь мимо состава за косой взгляд и нельзя было сачкануть. Ты вроде от него спрятался, а после тренировки он мог жестко тебя за это отчитать. То же самое было и у Бердыева.

– Курбан Бердыев – тактический гуру, теории которого занимали по нескольку часов.

– В нулевые это было стандартное время теории. Далеко не у всех были такие же увлекательные теории, как у Бердыева. Был тренер, с которым мы смотрели целиком игру. Он нажимал на паузу – «Ну как так можно играть?» – и дальше смотрели.

Сейчас за счет техники можно делать захватывающие теории, от которых игроки будут получать удовольствие. Но все равно она не должна длиться более 40-50 минут. Дальше информация уже не воспринимается. Лучше разбить занятие на два дня, – сказал в интервью Sports.ru тренер «Новосибирска».

«Тренировка в 11, как ее можно проспать?» Искусство тренировать во Второй лиге – от Дениса Бояринцева