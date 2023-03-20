«Реал» и Камавинга начали переговоры о новом контракте. Клуб хочет включить отступные в 1 млрд евро
«Реал» и Эдуардо Камавинга обсуждают продление контракта.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 миллиард евро.
Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года.
С подробной статистикой 20-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
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