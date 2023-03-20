«Реал» и Камавинга начали переговоры о новом контракте. Клуб хочет включить отступные в 1 млрд евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» и Эдуардо Камавинга обсуждают продление контракта. 

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 миллиард евро. 

Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года. 

С подробной статистикой 20-летнего хавбека можно ознакомиться здесь

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28 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ NottinghamForest79
за что заплатили 80лям.. кросс и модрич принесли победу в лч
В домашнем матч против Сити Камавинга своим выходом перевернул игру, все говорят о Родриго , который забил два важнейших гола, но никто не замечает с чего они начинались, а именно с отборов Эдуардо.
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Фёдор Кузнецов
Ответ GuruFutbola
Будущее модрида, надеюсь останется в клубе на долгие годы)
Написал всё правильно, но Мадрида пишется с большой буквы и через "а"
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Joni Arm
Ответ Станислав Саганов-Коняев
Блин, контракт до 27 года. Сейчас 23 и уже продление? Неизвестно, что будет с ним через 2 года. Может деградировать, может стать топом. В чем прикол?
Прикол в том что Перец самодур, ,Мориентес,
Макелеле, Бензема, Ариен Робен в пример .
Он художник,он так видит.
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GuruFutbola
Ответ Babyboy
каверкать названия - подписываться под интеллектуальным банкротством
Кнопку перепутал, а ты уже оскорбляешь
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Сурхай Лукманов
Ответ simplehumble
Ну сейчас за какого то ноунейма с пару матчами в лч дают 100млн, а вы про перестраховку со 100млн отступными
за него дали 70 . 30 это бонусы которые что не факт что заплатят
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Сурхай Лукманов
Ответ NottinghamForest79
нужно было БЕЛЛИНГЕМА ЖДАТЬ
Когда брали Каму , никто даже не знал Джуда .
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Сурхай Лукманов
Ответ Babyboy
каверкать названия - подписываться под интеллектуальным банкротством
Значит реал уже давно это сделал и не раз 🤔
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arspurs9
Пока что есть стойкое чувство, что Камавинга должен стать одним из ключевых игроков будущего Реала
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Андрей Хенто
Камавинга своей игрой это абсолютно заслужил. Но куда важнее сейчас продлить Себальоса, Начо, Модрича.
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Помню как Камавинга играл за Ренн против быков. Совсем шкет, про него уже ходила молва, что очередной суперталант за сто мильенов, много брал на себя игру, хотя по телосложению был ещё подростком. Я думал тогда, что если обрастает мясом, если в ментальности ничего не сломается, то хорошо бы его увидеть в большом клубе, лишь бы рано не перешёл и не сломался... Ему всего 20 и Реал его хочет продлить. Парень и правда оказался хорош, но опять же...одно дело, когда рядом "дядьки" Кроос и Модрич, другое, когда сам должен становиться таким "дядькой", а тебе слегка за 20
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Станислав Саганов-Коняев
Блин, контракт до 27 года. Сейчас 23 и уже продление? Неизвестно, что будет с ним через 2 года. Может деградировать, может стать топом. В чем прикол?
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иц а мэн
как же его вчера отвозили, брусок немощный
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Егор Колосов
Камавинга - крайне перспективный, молодой футболист, способный играть где ему вздумается. За него и 1.000.000.000 евро не жалко!
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Babyboy
Ответ GuruFutbola
Будущее модрида, надеюсь останется в клубе на долгие годы)
каверкать названия - подписываться под интеллектуальным банкротством
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MADRiD_00
Очень хорошая новость! Паренёк постепенно превращается в топа. Надеюсь не остановится в развитии.
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NottinghamForest79
Ответ Max Payne
так можно было получается с 13 года никого не брать?
нужно было БЕЛЛИНГЕМА ЖДАТЬ
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simplehumble
Ответ Tpy6kaMerlina
Когда-то 100 млн. отступных казались из разряда фантастики и дикой перестраховки. А время вон как повернулось, сейчас талантливый ноунейм вполне себе не удивишься за сотку перейдёт, так что... ждём миллиардные трансферы, ну а чё)
Ну сейчас за какого то ноунейма с пару матчами в лч дают 100млн, а вы про перестраховку со 100млн отступными
+1
-3
-2
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белошип
Камавинга хорош,надеюсь зарешает с кабинетом в кубке)
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simplehumble
Парень играет очень зрело несмотря на свой возраст. Уверен играя с модричем и кроссом он станет еще лучше
+1
-1
0
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Max Payne
Ответ NottinghamForest79
за что заплатили 80лям.. кросс и модрич принесли победу в лч
так можно было получается с 13 года никого не брать?
+5
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NottinghamForest79
за что заплатили 80лям.. кросс и модрич принесли победу в лч
+2
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bostonKG
Еще бы Беллингема к нему в пару🔥👍
+1
-2
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Tpy6kaMerlina
Когда-то 100 млн. отступных казались из разряда фантастики и дикой перестраховки. А время вон как повернулось, сейчас талантливый ноунейм вполне себе не удивишься за сотку перейдёт, так что... ждём миллиардные трансферы, ну а чё)
+8
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+8
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Peter Parker
"Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, стороны начали переговоры о заключении нового соглашения."
А почему спортс не сошлется прямо на The Athletic? Зачем нужна эта прокладка в виде Daily Mail? Потому что у Спортса нет платной подписки к сайту The Athletic?
+12
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+12
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Homelender_666
Камавинга заслужил. Классно играет.
+22
-1
+21
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