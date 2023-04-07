Трансферы Аршавина в «Арсенал», Видича и Бруну в «МЮ», Суареса в «Ливерпуль» – в списке лучших зимних переходов АПЛ по немедленному влиянию по версии Goal

Андрей Аршавин попал в список лучших зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию

Goal.com составил топ-15 зимних трансферов в английской Премьер-лиге. Трансферы оценивались не по общей эффективности, а по моментальному эффекту сразу после перехода.

Топ-15 зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию:

15. Паоло Ди – в «Вест Хэм» из «Шеффилд Уэнсдей» в 1999 году;

14. – в «Арсенал» из « » в 2009-м;

13. – в «Ньюкасл» из «Лиона» в 2022-м;

12. – в «Брентфорд» в 2022-м;

11. Мартин Эдегор – в «Арсенал» из «Реала» в 2021-м;

10. Джермейн Дефо – в «Портсмут» из «Тоттенхэма» в 2008-м;

9. Неманя Видич – в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака» в 2006-м;

8. Филиппе Коутиньо – в «Ливерпуль» из «Интера» в 2013-м;

7. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018-м;

6. Луис Суарес – в «Ливерпуль» из «Аякса» в 2011-м;

5. Вирджил ван Дейк – в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018-м;

4. Джесси Лингард – в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в 2021-м;

3. Бруну Фернандеш – в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020-м;

2. Лассана Диарра – в «Портсмут» из «Арсенала» в 2008-м;

1. Демба Ба – в «Ньюкасл» из «Фрайбурга» в 2012-м.

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