Трансферы Аршавина в «Арсенал», Видича и Бруну в «МЮ», Суареса в «Ливерпуль» – в списке лучших зимних переходов АПЛ по немедленному влиянию по версии Goal
Андрей Аршавин попал в список лучших зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию
Goal.com составил топ-15 зимних трансферов в английской Премьер-лиге. Трансферы оценивались не по общей эффективности, а по моментальному эффекту сразу после перехода.
Топ-15 зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию:
15. Паоло Ди Канио – в «Вест Хэм» из «Шеффилд Уэнсдей» в 1999 году;
14. Андрей Аршавин – в «Арсенал» из «Зенита» в 2009-м;
13. Бруно Гимараэс – в «Ньюкасл» из «Лиона» в 2022-м;
12. Кристиан Эриксен – в «Брентфорд» в 2022-м;
11. Мартин Эдегор – в «Арсенал» из «Реала» в 2021-м;
10. Джермейн Дефо – в «Портсмут» из «Тоттенхэма» в 2008-м;
9. Неманя Видич – в «Манчестер Юнайтед» из «Спартака» в 2006-м;
8. Филиппе Коутиньо – в «Ливерпуль» из «Интера» в 2013-м;
7. Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018-м;
6. Луис Суарес – в «Ливерпуль» из «Аякса» в 2011-м;
5. Вирджил ван Дейк – в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018-м;
4. Джесси Лингард – в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в 2021-м;
3. Бруну Фернандеш – в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в 2020-м;
2. Лассана Диарра – в «Портсмут» из «Арсенала» в 2008-м;
1. Демба Ба – в «Ньюкасл» из «Фрайбурга» в 2012-м.
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