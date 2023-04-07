Геркус о Fan ID: «Мы бились за фанатов. Писали и Мишустину, и Собянину. Итог один – решение принято. Не ругайтесь на нас»

Теги премьер-лига Россия болельщики Торпедо Сергей Собянин Илья Геркус Политика Fan ID Михаил Мишустин Футбол

Илья Геркус рассказал, как российские клубы пытались повлиять на ситуацию с Fan ID

«Мы писали письма и на имя [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, и на имя мэра Москвы [Сергея Собянина].

Но итог один – решение принято. Будут смягчать, будут докручивать.

Мы бились за болельщиков, как могли. Не ругайтесь на нас, пожалуйста», – сказал бывший президент «Торпедо» и «Локомотива».

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42 комментария

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Julia_Lawyer
Ответ sprmn
Кто то в правительстве прямо очень сильно не любит Российский футбол
Кто-то в правительстве очень любит себя и свое теплое место. Вместо того, чтобы доложить, что ситуация изменилась и у страны отобрали право проведения разовых крупных международных турниров - ЧМ, ЧЕ по разным видам спорта и финал ЛЧ - под которые, собственно и вносились изменения про паспорт болельщика в закон о физкультуре и спорте, и предложить законсервировать размещенное под FanID оборудование до лучших времен, струсили и бахнули про регулярное (!) длительностью 8 мес первенство РПЛ.
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JForce
Ответ Kyancey
Просто иди ##### пожалуйста со своим прогнувшимся мнением, которое здесь никому не интересно!
Нет, почему? Очень интересно, что такое должна была сделать система, чтобы человек имел такое мнение. Тут надо слушать и думать.
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Алексей Сигаев
Ответ Julia_Lawyer
А с чего Вы решили, что они "лишают свой клуб поддержки"? Если Вы так действительно думаете, то по Сигаеву, всех тех, кто по тем или иным причинам не имеют возможности десятки лет посещать стадионы, надлежит вычеркнуть из числа болельщиков, и тогда за командами надлежит числить лишь тех, кто как Сигаев, время от времени бывает на стадионе.
Заечка, ты такая милая, просто прелесть. Я когда твои сообщения вижу, всегда фильм "Жмурки" вспоминаю, там был такой персонаж - Лойер.
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Алексей Сигаев
Ответ RembaXXX
Если завтра закон выйдет, что без черенка от лопаты из дома не выходить, тоже будешь исполнять? Или справку купишь, что тебе противопоказано или уже с детства вставлен? Вариант не вставлять по твоей логике мы рассматривать не будем.
То есть ты сам придумал про черенок от лопаты, и по этой причине предлагаешь всерьёз это обсудить?
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Алексей Сигаев
Ответ Julia_Lawyer
А что именно не исполняют Ваши собеседники, 41-летний дуайен? И какие санкции предусмотрены за неисполнение сего закона?
Привет, Юлечка. Я так скучал за тобой. Щи научилась варить?
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JForce
Ответ Олег Кузнецов
Жизнь не уперлась в футбольный стадион...На хоккей походим пока ..
И там введут.
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Алексей Сигаев
Ответ Kyancey
Тогда и поговорим? Что, уже заднюю кидаешь? Ну для кого эгоизм, а для кого - дело принципа
Бессмысленная баранья упёртость - это тоже дело принципа.
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Julia_Lawyer
Ответ Алексей Александрович
Этот стол для настоящих фанатов,кто продолжает байкотировать закон направленый на унижение человечесских прав 🍺🍺🍺🍺🌭🌭🌭🌭🌭🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍻🍻🍻🍻🍻🍻🦞🦞🦞🍟🍟🍟🍟🍹🍹🍹🍤🍤🍤🍿🍿🍿🍿🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍕🍕🍕🍕🍕🍕🥓🥓🥓🥙🥙🥙🥙🥙🥙🥙🥙🍺
До сих пор любите, Алексей Александрович, байковые одеяльца?
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Sovagr
Не шмогла я, не шмогла...
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sled
Этого сразу на
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Алексей Сигаев
Ответ Kyancey
Во-первых, я тебе не сынок. Далеко не сынок. Во-вторых, так а если есть везде камеры наблюдений, у всех есть прописка и госуслуги, НАХРЕНА тогда нужен фан уйди?
Я не знаю, зачем нужен Fan ID. Речь не об его необходимости. А о том, что лишать клуб поддержки из-за закона, к которому клуб не имеет никакого отношения - инфантилизм и эгоизм.
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Julia_Lawyer
Я была на этой встрече. Вы бы видели, с каким пренебрежением к присутствующим вел себя Геркус, развалившись на подиуме, как сытый кот. И врал напропалую, рассчитывая, что никто в зале не понимает, что происходит. Омерзителен был совершенно.
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&_Bishep_&
Ответ sprmn
Кто то в правительстве прямо очень сильно не любит Российский футбол
Ладно бы только футбол. Ну за что не любить российский народ?
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Julia_Lawyer
Ответ Алексей Сигаев
Болельщики, которые из-за введения Fan ID лишают свой клуб поддержки - это такие же средневековые мракобесы, как и те люди, что во время пандемии не делали прививку потому что "недостаточно изучено", ходили с кроссовками на шее против дачи Медведева и т.п. Деструктивные инфантилы.
А с чего Вы решили, что они "лишают свой клуб поддержки"? Если Вы так действительно думаете, то по Сигаеву, всех тех, кто по тем или иным причинам не имеют возможности десятки лет посещать стадионы, надлежит вычеркнуть из числа болельщиков, и тогда за командами надлежит числить лишь тех, кто как Сигаев, время от времени бывает на стадионе.
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Алексей Александрович
Этот стол для настоящих фанатов,кто продолжает байкотировать закон направленый на унижение человечесских прав
🍺🍺🍺🍺🌭🌭🌭🌭🌭🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍻🍻🍻🍻🍻🍻🦞🦞🦞🍟🍟🍟🍟🍹🍹🍹🍤🍤🍤🍿🍿🍿🍿🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍕🍕🍕🍕🍕🍕🥓🥓🥓🥙🥙🥙🥙🥙🥙🥙🥙🍺
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Олег Кузнецов
Ответ СИ
«Российские клубы бились» А Алаев, руководитель РПЛ, он на чей стороне бился, если бился?
Жизнь не уперлась в футбольный стадион...На хоккей походим пока ..
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Julia_Lawyer
Ответ Алексей Сигаев
Законы именно так и работают: вышел закон - надо исполнять. Странно, что ты этого не знаешь, об этом в средней школе рассказывают.
А что именно не исполняют Ваши собеседники, 41-летний дуайен? И какие санкции предусмотрены за неисполнение сего закона?
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d.xoxlov
Ответ Алексей Сигаев
Болельщики, которые из-за введения Fan ID лишают свой клуб поддержки - это такие же средневековые мракобесы, как и те люди, что во время пандемии не делали прививку потому что "недостаточно изучено", ходили с кроссовками на шее против дачи Медведева и т.п. Деструктивные инфантилы.
Чёт конструктивными стадионы и на 20% наполниться не могут. Ради кого, тогда, все эти благостные намерения реализовывались?
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brace
Ответ Kyancey
Просто иди ##### пожалуйста со своим прогнувшимся мнением, которое здесь никому не интересно!
А ты, тут разве все?
Тв ой ник как раз помещается в эти 5 решеточек, а пытаешься за всех говорить почему-то?
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RembaXXX
Ответ Алексей Сигаев
Законы именно так и работают: вышел закон - надо исполнять. Странно, что ты этого не знаешь, об этом в средней школе рассказывают.
Если завтра закон выйдет, что без черенка от лопаты из дома не выходить, тоже будешь исполнять? Или справку купишь, что тебе противопоказано или уже с детства вставлен? Вариант не вставлять по твоей логике мы рассматривать не будем.
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Денис Давыдов
Ответ Kyancey
Во-первых, я тебе не сынок. Далеко не сынок. Во-вторых, так а если есть везде камеры наблюдений, у всех есть прописка и госуслуги, НАХРЕНА тогда нужен фан уйди?
вмысле нахрена? НАДО!!!1адын Просто надо и всё)
слушай ты чё не русский? Путина не любишь, может ваще иноагент и наших парней не поддерживаешь? 😂
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sprmn
Ответ &_Bishep_&
Надо продолжить бойкот. Смотреть нынешний , изолированный от внешнего мира РПЛ, так себе удовольствие. Должны были наоборот, сами зазывать, еще и бесплатным пивом обеспечивать...
Кто то в правительстве прямо очень сильно не любит Российский футбол
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Сигаев
Болельщики, которые из-за введения Fan ID лишают свой клуб поддержки - это такие же средневековые мракобесы, как и те люди, что во время пандемии не делали прививку потому что "недостаточно изучено", ходили с кроссовками на шее против дачи Медведева и т.п. Деструктивные инфантилы.
Ты что за пенис?)
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Balt
Ответ &_Bishep_&
Надо продолжить бойкот. Смотреть нынешний , изолированный от внешнего мира РПЛ, так себе удовольствие. Должны были наоборот, сами зазывать, еще и бесплатным пивом обеспечивать...
Но вместо этого решение как всегда "для людей".
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Kyancey
Ответ Алексей Сигаев
Вот когда выйдет - тогда и поговорим об этом. А лишать свой клуб поддержки из-за закона, к которому клуб не имеет никакого отношения - инфантилизм и эгоизм.
Тогда и поговорим? Что, уже заднюю кидаешь?
Ну для кого эгоизм, а для кого - дело принципа
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