Геркус о Fan ID: «Мы бились за фанатов. Писали и Мишустину, и Собянину. Итог один – решение принято. Не ругайтесь на нас»
Илья Геркус рассказал, как российские клубы пытались повлиять на ситуацию с Fan ID
«Мы писали письма и на имя [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, и на имя мэра Москвы [Сергея Собянина].
Но итог один – решение принято. Будут смягчать, будут докручивать.
Мы бились за болельщиков, как могли. Не ругайтесь на нас, пожалуйста», – сказал бывший президент «Торпедо» и «Локомотива».
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Тв ой ник как раз помещается в эти 5 решеточек, а пытаешься за всех говорить почему-то?
слушай ты чё не русский? Путина не любишь, может ваще иноагент и наших парней не поддерживаешь? 😂
Ну для кого эгоизм, а для кого - дело принципа