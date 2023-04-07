Геркус о Fan ID: «Мы бились за фанатов. Писали и Мишустину, и Собянину. Итог один – решение принято. Не ругайтесь на нас»

Илья Геркус рассказал, как российские клубы пытались повлиять на ситуацию с Fan ID

«Мы писали письма и на имя [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, и на имя мэра Москвы [ ].

Но итог один – решение принято. Будут смягчать, будут докручивать.

Мы бились за болельщиков, как могли. Не ругайтесь на нас, пожалуйста», – сказал бывший президент « » и «Локомотива».

Что правительство меняет в Fan ID для детей и инвалидов? Разбор трех пунктов

Почти 25 тысяч на «Урал» – «Спартак» в Кубке. С Fan ID летом было в 3 раза меньше