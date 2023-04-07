Сафонов об игре «Краснодара» и «Ростова»: «С этим Fan ID давно не видели настолько полных трибун. По сравнению с другими матчами – небо и земля»

Матвей Сафонов заявил, что с Fan ID давно не видел заполненных трибун

«Краснодар» одержал победу над « » в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:3).

Матч, для посещения которого не нужен был Fan ID, собрал 25895 зрителей.

«Спасибо болельщикам за поддержку, потому что с этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун.

Это было приятно и прекрасно. Это поддержка, которая чувствуется. По сравнению с другими матчами – небо и земля», – сказал .