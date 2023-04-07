Сафонов об игре «Краснодара» и «Ростова»: «С этим Fan ID давно не видели настолько полных трибун. По сравнению с другими матчами – небо и земля»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Матвей Сафонов Fan ID Футбол

Матвей Сафонов заявил, что с Fan ID давно не видел заполненных трибун

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:3).

Матч, для посещения которого не нужен был Fan ID, собрал 25895 зрителей.

«Спасибо болельщикам за поддержку, потому что с этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун.

Это было приятно и прекрасно. Это поддержка, которая чувствуется. По сравнению с другими матчами – небо и земля», – сказал Матвей Сафонов.

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5 комментариев

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Лурц
Спасибо Матвей! FunID нужно отменять.
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milkmilk
Ответ Назар Игорь
Тупоголовое правительство ничем не убедишь, главное чтобы на каждого россиянина было досье, чем подробнее, тем лучше. А футбол их не интересует.
А в чем проблема завести фан ид? Люди на ЧМ завели и нормально сходили.
0
-6
-6
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Владимир Данилов
Был на матче с женой и дочкой, атмосфера агонь. Да, были на гостевом секторе, никто почему-то креслами не кидался и файеры не жёг.
+3
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+3
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притвиц
Ответ Назар Игорь
Тупоголовое правительство ничем не убедишь, главное чтобы на каждого россиянина было досье, чем подробнее, тем лучше. А футбол их не интересует.
Досье на каждого есть уже давно , сотовый имеешь, считай досье заведено , я уж про компьютер в сети не говорю , а тут просто в лом ходить и оформлять это Fan ID. Мне кажется никто ничего отменять не будет.
+7
-1
+6
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Назар Игорь
Тупоголовое правительство ничем не убедишь, главное чтобы на каждого россиянина было досье, чем подробнее, тем лучше. А футбол их не интересует.
+8
-1
+7
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