Саудовская Аравия хочет сделать Месси послом заявки на проведение ЧМ. В стране сомневаются, что Лео перейдет в местный клуб

В Саудовской Аравии намерены сделать Лионеля Месси послом заявки страны на проведение ЧМ

По информации Marca, в стране не уверены, что форвард « » согласится на переход в один из местных клубов, несмотря на крупное предложение.

Аргентинцу предложили 350 млн евро в год по контракту на два сезона, по истечении которого Месси станет послом Саудовской Аравии в футбольном плане, в том числе в продвижении заявки на страны на один из чемпионатов мира.

В трансфере Месси были заинтересованы « » и « », однако намерен дождаться других вариантов продолжения карьеры. Поэтому в нет оптимистичных ожиданий по поводу трансфера.

Тем не менее есть убежденность, что Месси согласится представлять страну в мире как посол футбола. Это касается и планов Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. При этом, возможно, Месси не будет продвигать заявку саудовцев на ЧМ-2030, поскольку на этот турнир претендует Аргентина.