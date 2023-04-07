Саудовская Аравия хочет сделать Месси послом заявки на проведение ЧМ. В стране сомневаются, что Лео перейдет в местный клуб

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ЧМ-2030 Аль-Иттихад Джидда Футбол

В Саудовской Аравии намерены сделать Лионеля Месси послом заявки страны на проведение ЧМ

По информации Marca, в стране не уверены, что форвард «ПСЖ» согласится на переход в один из местных клубов, несмотря на крупное предложение.

Аргентинцу предложили 350 млн евро в год по контракту на два сезона, по истечении которого Месси станет послом Саудовской Аравии в футбольном плане, в том числе в продвижении заявки на страны на один из чемпионатов мира.

В трансфере Месси были заинтересованы «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», однако Лионель намерен дождаться других вариантов продолжения карьеры. Поэтому в Саудовской Аравии нет оптимистичных ожиданий по поводу трансфера.

Тем не менее есть убежденность, что Месси согласится представлять страну в мире как посол футбола. Это касается и планов Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. При этом, возможно, Месси не будет продвигать заявку саудовцев на ЧМ-2030, поскольку на этот турнир претендует Аргентина.

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33 комментария

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Пацанчик реальный
Ответ Человек1991
1 миллиард минимум должно быть предложение , и то через 3-4 года только . Неуважение предлагать всего 400 , если у Роналду правда ЗП 200 лимонов .
Ага и еще золотой рычаг инкрустированный бриллиантами!
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Водяра
Приедет покатается на верблюде, прочитает пару строк подготовленной речи и свалит обратно а Майями. За 300 мультов зелёни.
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Greatest Of All Time
Ребята, может это именно тот предложение о котором говорит Барса.
Месси согласиться а Арабы станут спонсором что бы Месси смогли взять в Барсу.
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Denis242424
Ответ Partizanski
Чтобы еще разок облажаться в Лиге Чемпионов
Он тактику изменит. Поиграет в группе. А в плейофф оставит все на Мбаппе (если останется в Париже), или на барселонцев (если вдруг перейдет, но сильно сомневаюсь в этом). Короче, ему ничего не надо уже после выигр. ЧМ, но хочет поиграть еще с большой пенсией.
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Greatest Of All Time
Арабам нужен посол ЧЕМПИОН МИРА.

Хотя у них играет и самый слабый игрок Чемпионатов Мира рюналду, почему они его не хотят???
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Greatest Of All Time
Ответ Partizanski
Чтобы еще разок облажаться в Лиге Чемпионов
Лучше облажаться в ЛЧ.
Чем в дворовых футбола СА.

Простой пример, предложи за 1 млн играть в Европе в ЛЧ за топ клуб любому игроку из СА они согласятся и от радости сдохнут.
А потом предложи те же деньги но играть в СА они тебя н### пошлют.
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Плотников Семен
Ответ Иван Иванов
Ля, а Роналду там для чего? Почему бы его не сделать послом заявки на проведение ЧМ? 🤨
Если быть серьезным, Португалия просто тоже подает заявку вместе с Испанией. Не может же он быть послом Саудитов, пока его родная страна тоже претендует, это был бы слишком большой удар по репутации
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marchellinos
Ответ Иван Иванов
Ля, а Роналду там для чего? Почему бы его не сделать послом заявки на проведение ЧМ? 🤨
Он отказался. Португалия хочет принять ЧМ.
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OldRedWhite
Опять ? )))
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А.Э.РАСИМ
Ответ AF007
Для заявки им нужен лучший игрок в истории, а не лучший инстаграмщик в истории
Ну почему же?
Лучший инстограмщик и лучший футболист играли в одном чемпионате.
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Oleg
Ответ Али Османов
А как же Роналду? Ведь он уже там,и подписчиков в месте больше?))
Видимо нужен Чемпион Мира, а не лузер.
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Oleg
Ответ Иван Иванов
Ля, а Роналду там для чего? Почему бы его не сделать послом заявки на проведение ЧМ? 🤨
Послом сделать лузера главного турнира в истории?
Это все равно что в фирме иметь лучшего менеджера а на решающий раунд переговоров послать садовника.
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Роман
Ответ Человек1991
1 миллиард минимум должно быть предложение , и то через 3-4 года только . Неуважение предлагать всего 400 , если у Роналду правда ЗП 200 лимонов .
Ты прав.
Роналду имеет 200 млн. евро. Месси 400 млн. руб.
Могли бы последнему чуток накинуть.
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Человек1991
Месси думаю сыграет на Чемпионате Мира 2026 , а возможно и дома в Аргентине в 2030 году .
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&_Bishep_&
Ответ Барсик Юрана
Это унижение Кринжа
Может он просто отказался поддержать очередной ЧМ в пустыне, зимой, посреди сезона, где болельщикам нельзя даже оторваться по полной. А кто то может ради бабок и согласиться.
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Человек1991
1 миллиард минимум должно быть предложение , и то через 3-4 года только . Неуважение предлагать всего 400 , если у Роналду правда ЗП 200 лимонов .
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Sevuska
Ответ &_Bishep_&
Надо хорошо проанализировать социально-политическую ситуацию, макроэкономические показатели, индекс курса валюты, возможности реконструкции и нового строительства объектов спортивной и городской инфраструктуры.
В Аргентине воздух футбольный , небо , гены и земля . Остальное беллетристика👍.
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Барсик Юрана
Это унижение Кринжа
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Partizanski
Ответ Пепси пеналдувич
Лео еще в Европе нужен.
Чтобы еще разок облажаться в Лиге Чемпионов
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Роман
Роналду не продался послом, а вот Месси может. Вопрос цены.
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Wayne Gretzky 99
Вчера было 400 млн, сегодня уже 350…подождем недельку.
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Али Османов
А как же Роналду? Ведь он уже там,и подписчиков в месте больше?))
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&_Bishep_&
Ответ Sevuska
А как насчёт послом Аргентины , кстати ☝️ Давненько там Муньдиал не проходил !
Надо хорошо проанализировать социально-политическую ситуацию, макроэкономические показатели, индекс курса валюты, возможности реконструкции и нового строительства объектов спортивной и городской инфраструктуры.
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jonnysilverhand01
Подарите ему Барселону и вопрос будет решён !
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predMBAPPE
Послом с зп 400млн год на 5лет и играть в Барсе бесплатно 🤣👍🏻
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