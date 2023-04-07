Саудовская Аравия хочет сделать Месси послом заявки на проведение ЧМ. В стране сомневаются, что Лео перейдет в местный клуб
В Саудовской Аравии намерены сделать Лионеля Месси послом заявки страны на проведение ЧМ
По информации Marca, в стране не уверены, что форвард «ПСЖ» согласится на переход в один из местных клубов, несмотря на крупное предложение.
Аргентинцу предложили 350 млн евро в год по контракту на два сезона, по истечении которого Месси станет послом Саудовской Аравии в футбольном плане, в том числе в продвижении заявки на страны на один из чемпионатов мира.
В трансфере Месси были заинтересованы «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», однако Лионель намерен дождаться других вариантов продолжения карьеры. Поэтому в Саудовской Аравии нет оптимистичных ожиданий по поводу трансфера.
Тем не менее есть убежденность, что Месси согласится представлять страну в мире как посол футбола. Это касается и планов Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. При этом, возможно, Месси не будет продвигать заявку саудовцев на ЧМ-2030, поскольку на этот турнир претендует Аргентина.
Месси согласиться а Арабы станут спонсором что бы Месси смогли взять в Барсу.
Хотя у них играет и самый слабый игрок Чемпионатов Мира рюналду, почему они его не хотят???
Чем в дворовых футбола СА.
Простой пример, предложи за 1 млн играть в Европе в ЛЧ за топ клуб любому игроку из СА они согласятся и от радости сдохнут.
А потом предложи те же деньги но играть в СА они тебя н### пошлют.
Лучший инстограмщик и лучший футболист играли в одном чемпионате.
Это все равно что в фирме иметь лучшего менеджера а на решающий раунд переговоров послать садовника.
Роналду имеет 200 млн. евро. Месси 400 млн. руб.
Могли бы последнему чуток накинуть.