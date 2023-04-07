«Барса» хочет продать игроков на 120 млн евро летом. Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Рональд Араухо деньги Педри Гави Абде Эззальзули Футбол

«Барселона» намерена заработать больше 120 млн евро в летнее трансферное окно

По информации Diario Sport, на такую сумму рассчитывают каталонцы, чтобы вписаться в правила Ла Лиги к началу следующего сезона.

По этой причине «блауграна» готова продать практически всех игроков, которые сейчас выступают в арендах. Единственное исключение – хавбек Абде Эззальзули, сейчас выступающий в «Осасуне».

Однако доходов от продажи футболистов в арендах будет недостаточно. По этой причине «Барса» готова продавать и игроков нынешнего состава. Продажи будут зависеть от того, по каким игрокам поступят крупные предложения.

В то же время есть несколько футболистов, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Среди них – Педри, Гави, Рональд Араухо и Френки де Йонг.

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40 комментариев

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S1rAlex
Ответ bars1998
Рафинья где то 40 лям в АПЛ, Кесье 20 лям, Фати за 40 можно плюс арендованные где то 20 лям вот и 120 примерно выйдет)
это и называется "опт")))
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ljolik888
Ответ DolJun
китайских педро, торреса, чави и де йонга, а так же араухо не отпустят потому что на эту древесину спроса нет)
Барселона - чемпион !
Челси ...... без Евро кубков . З0 брусков бегают в АПЛ и их все насилуют . Банкрот уже рядом !
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mr kovalsky
Ответ Parce
Вы что-то сильно в себя поверили. Напомнить на каком месте реал идет, и сколько раз за сезон Барсе слили. После 18 декабря наверное долго терпели, победа Месси на Чм, -12 в Ла Лиге, 3 поражения подряд в классико. Наверное сейчас заплатите и от обиды задилайкайте 🤣
Напомни лучше где второй год барселона в еврокубках
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Рафаэль Ахтямов
А играть то кем? 17 летними пареньками из Ла Масии? И темболее многие из тех кого ты перечислил, входят в планы Хави, но в случае огромного предложения можно рассмотреть.
Абде и Ютгла заменят Феррана и Фати, Рафинье замена это Дембеле, Месси это Месси, а на место Алонсо есть Альба и Бальде, а если его за центрального брать то есть Араухо, Кунде, Кристенсен и Гарсия. Нужен только толковый правый защитник. Защита нормально укомплектована, потеря Алонсо погоды не сыграет.
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pasmike
Возьмут Месси свободным агентом и тут же продадут арабам... План 8-го рычага от Лапорты.
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Universal1000
Ответ Иван Иванов
Левандовски-главное разочарование , он не показывает даже 20% того футбола который показывал в Баварии,может там партнёры были сильнее ,так что надо его продавать.
Левандовски играет точно так же как он играл в Баварии.
Просто только полные имбецилы могли думать, что это игрок соло-тащер уровня даже самой разобранной версии Месси.
Нет, даже не близко к 10-летниму Месси с детских видосов он индивидуально, поляк просто топовый финишер. 27 голов в сезоне это норм.
Ждать большего было глупо. Лучший однозначно игрок атаки Барсы. Но на фоне и после ЧМ логичный спад морально-физический, такой у многих кто был в Катаре.
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Рафаэль Ахтямов
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Надо Кессие и Рафинью в Чулси сплавить и за покупку двоих бонусом добавить Алонсо, пусть обратно забирают. Пихнуть Феррана и Фати португалам, они годик их откатают и сплавят втридорога мешкам из АПЛ. Вернуть Месси и Абде, да ещё парнишу из Брюгге и выгнать польское полено в Легию, пусть там карьеру завершает.
А играть то кем?
17 летними пареньками из Ла Масии?
И темболее многие из тех кого ты перечислил, входят в планы Хави, но в случае огромного предложения можно рассмотреть.
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f0rmoceft
У Дембеле вроде летом будет возможность уйти за 50млн. евро, при этом ему достанется 25 из них. Если уйдет, то Рафинья останется, не Торреса же в старте выпускать. Возможно я что-то напутал на счет контракта
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Константин Губин
Ответ S1rAlex
"Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят" Так там кроме них никого толкового и нет)) Кому этот шлак вроде рафиньи нужен?) Разве что оптом)))
Если Рафинья "шлак", то ты наверное "лучший в мире" ??🤦🤦🤣🤣🤣 Дам совет, не пиши таких комментариев в адрес тех, кто успешнее тебя. Он игрок основного состава Бразилии, а там просто так не держат. К тому же, любого топ игрока персонально могут "съесть" в любом серьезном матче, также как делали это и с КриРо и с Месси!
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Иван Иванов
Левандовски-главное разочарование , он не показывает даже 20% того футбола который показывал в Баварии,может там партнёры были сильнее ,так что надо его продавать.
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DolJun
Ответ Muhammad Juraev
Один английский середняк за них может миллиард отдать!
так китайский торрес только оттуда, ты чего?) думаю он им рассказал что там такое не нужно)
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Parce
Ответ Мадрид наказывает!
Наивные такие)) Кому нужен их неликвид?
Вы что-то сильно в себя поверили. Напомнить на каком месте реал идет, и сколько раз за сезон Барсе слили.
После 18 декабря наверное долго терпели, победа Месси на Чм, -12 в Ла Лиге, 3 поражения подряд в классико.
Наверное сейчас заплатите и от обиды задилайкайте 🤣
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gudvinbrok@gmail.com
Надо Кессие и Рафинью в Чулси сплавить и за покупку двоих бонусом добавить Алонсо, пусть обратно забирают. Пихнуть Феррана и Фати португалам, они годик их откатают и сплавят втридорога мешкам из АПЛ. Вернуть Месси и Абде, да ещё парнишу из Брюгге и выгнать польское полено в Легию, пусть там карьеру завершает.
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Haydarali Ikramov
Ответ S1rAlex
"Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят" Так там кроме них никого толкового и нет)) Кому этот шлак вроде рафиньи нужен?) Разве что оптом)))
Рафиня Ферран Фати Гарсия Алба Кессие Абдулсамад вот столько футболисти каторому продадут
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DolJun
Ответ SaH4r.
смешно, что синий бус даже в Лигу Конференций не попадёт🤣
смешно что попади навесбол чави в лк, то и оттуда бы вылетел)
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Sacha Grekav
Чтобы купить что-то ненужное, как водится, сперва нужно что-то ненужное продать.
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СД18
Еще нельзя отпускать Кристенсена, Бальде, ТерШтегена и Дембеле. У Бускетса заканчивается контракт. А больше и продавать не кого.
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Виталий Ан
Ответ Роман
У Барсы состав всей команды на млн 120. Тогда им придется всех распродать.
При том что Гави вообще может уйти бесплатно вроде. А ведь много кто захочет его переманить.
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Мадрид наказывает!
Наивные такие)) Кому нужен их неликвид?
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BIM
Купи-продай....а натренировать и поставить игру команде не, не модно нынче?
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falkao2013
Неделю назад было 200млн. Через неделю по логике будет на 40. Ждём-с
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Pelerin
Что значит "Гави не отпустят"? Его контракт не зарегистрирован.
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bars1998
Ответ S1rAlex
"Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят" Так там кроме них никого толкового и нет)) Кому этот шлак вроде рафиньи нужен?) Разве что оптом)))
Рафинья где то 40 лям в АПЛ, Кесье 20 лям, Фати за 40 можно плюс арендованные где то 20 лям вот и 120 примерно выйдет)
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инок
И какой смысл этих игроков терять, приглашая на сезон Месси. Тогда и платить огромные деньги ему не нужно...
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Michael Mirin
Ответ DolJun
китайских педро, торреса, чави и де йонга, а так же араухо не отпустят потому что на эту древесину спроса нет)
Кому, как не болельщиков команды на 11 месте в АПЛ, разбираться в "древесине" 😄

(Не сдержался... Чувствую, сейчас получу... 🫣😄)
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