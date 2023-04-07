«Барса» хочет продать игроков на 120 млн евро летом. Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят
«Барселона» намерена заработать больше 120 млн евро в летнее трансферное окно
По информации Diario Sport, на такую сумму рассчитывают каталонцы, чтобы вписаться в правила Ла Лиги к началу следующего сезона.
По этой причине «блауграна» готова продать практически всех игроков, которые сейчас выступают в арендах. Единственное исключение – хавбек Абде Эззальзули, сейчас выступающий в «Осасуне».
Однако доходов от продажи футболистов в арендах будет недостаточно. По этой причине «Барса» готова продавать и игроков нынешнего состава. Продажи будут зависеть от того, по каким игрокам поступят крупные предложения.
В то же время есть несколько футболистов, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Среди них – Педри, Гави, Рональд Араухо и Френки де Йонг.
Челси ...... без Евро кубков . З0 брусков бегают в АПЛ и их все насилуют . Банкрот уже рядом !
Просто только полные имбецилы могли думать, что это игрок соло-тащер уровня даже самой разобранной версии Месси.
Нет, даже не близко к 10-летниму Месси с детских видосов он индивидуально, поляк просто топовый финишер. 27 голов в сезоне это норм.
Ждать большего было глупо. Лучший однозначно игрок атаки Барсы. Но на фоне и после ЧМ логичный спад морально-физический, такой у многих кто был в Катаре.
17 летними пареньками из Ла Масии?
И темболее многие из тех кого ты перечислил, входят в планы Хави, но в случае огромного предложения можно рассмотреть.
После 18 декабря наверное долго терпели, победа Месси на Чм, -12 в Ла Лиге, 3 поражения подряд в классико.
Наверное сейчас заплатите и от обиды задилайкайте 🤣
(Не сдержался... Чувствую, сейчас получу... 🫣😄)