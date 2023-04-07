«Барса» хочет продать игроков на 120 млн евро летом. Педри, Гави, Араухо и де Йонга не отпустят

«Барселона» намерена заработать больше 120 млн евро в летнее трансферное окно

По информации Diario Sport, на такую сумму рассчитывают каталонцы, чтобы вписаться в правила к началу следующего сезона.

По этой причине «блауграна» готова продать практически всех игроков, которые сейчас выступают в арендах. Единственное исключение – хавбек , сейчас выступающий в «Осасуне».

Однако доходов от продажи футболистов в арендах будет недостаточно. По этой причине «Барса» готова продавать и игроков нынешнего состава. Продажи будут зависеть от того, по каким игрокам поступят крупные предложения.

В то же время есть несколько футболистов, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Среди них – , , Рональд Араухо и де Йонг.