«Барса» и «Бавария» связались с агентом Фримпонга. Переговоры с защитником «Байера» уже ведет «МЮ»
«Барселона» и «Бавария» интересуются Джереми Фримпонгом
Эти клубы намерены побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание защитника «Байера». Ранее стало известно, что англичане уже начали переговоры с агентом защитника.
По сведениям Фабрицио Романо, с представителем футболиста также связались «Барселона» и «Бавария». Мюнхенцы планируют принять решение о будущем Жоау Канселу в команде в мае, и возможное приглашение Фримпонга будет зависеть от этого.
Ситуация с потенциальным трансфером 22-летнего игрока в «Барсу» неясна из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей.
В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Такое ощущение, что Хави с Лапортой устраивает игра Фати, Рафиньи и Торреса.
У меня уже нервов не хватает на этих людей смотреть на поле