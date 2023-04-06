«Барса» и «Бавария» связались с агентом Фримпонга. Переговоры с защитником «Байера» уже ведет «МЮ»

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Жоау Канселу Джереми Фримпонг Футбол

«Барселона» и «Бавария» интересуются Джереми Фримпонгом

Эти клубы намерены побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание защитника «Байера». Ранее стало известно, что англичане уже начали переговоры с агентом защитника.

По сведениям Фабрицио Романо, с представителем футболиста также связались «Барселона» и «Бавария». Мюнхенцы планируют принять решение о будущем Жоау Канселу в команде в мае, и возможное приглашение Фримпонга будет зависеть от этого. 

Ситуация с потенциальным трансфером 22-летнего игрока в «Барсу» неясна из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. 

В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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5 комментариев

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Леван Мкртчян
Когда уже форвардами начнут интересоваться, а то Иниго, теперь Фрипонг.
Такое ощущение, что Хави с Лапортой устраивает игра Фати, Рафиньи и Торреса.
У меня уже нервов не хватает на этих людей смотреть на поле
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MESSIya
ФК «Барселона» хочет оставить проект Суперлиги в режиме ожидания. «Барса» будет вести переговоры с УЕФА о модернизации проекта вместе с другими клубами, предлагая идеи в качестве возможных условий в телевизионных правах каждого клуба.(Futbol total)
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Артём Толоконников
Барселоне то только о трансфера и думать
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Cruel Snake
«Бавария» в своём репертуаре, продолжает бундеслигу опустошать
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Parce
Если собрать все слухи с кем Барса связалась, то два хороших состава уже соберется
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