«Барса» и «Бавария» связались с агентом Фримпонга. Переговоры с защитником «Байера» уже ведет «МЮ»

«Барселона» и «Бавария» интересуются Джереми Фримпонгом

Эти клубы намерены побороться с « » за подписание защитника « ». Ранее стало известно, что англичане уже начали переговоры с агентом защитника.

По сведениям Фабрицио Романо, с представителем футболиста также связались « » и « ». Мюнхенцы планируют принять решение о будущем в команде в мае, и возможное приглашение Фримпонга будет зависеть от этого.

Ситуация с потенциальным трансфером 22-летнего игрока в «Барсу» неясна из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.