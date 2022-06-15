Игорь Денисов: «Говорил с Кержаковым: «Петербург дал тебе жизнь, потренируй детей в «Зените» 2-3 года. Но он не может получать 100 тысяч рублей, у него трое детей»

высказался о детском футболе в России.

– В нашем детском футболе нужно всю систему брать и под корень менять.

– Всех убрать – а кого вместо?

– Надо потихоньку все менять. Я взял детишек, пробую донести до них, поставить футбол. Я пытаюсь.

Я им говорю: «Ребята, не обращайте ни на что внимание, пытайтесь играть в футбол, забудьте о результате».

До 11 лет [давайте детям] базу: прием мяча, уход, техника. С 11 до 17 лет обязательно нужно заставлять детей играть в высокий прессинг, быстрые передачи, короткие и длинные, много ударов – вне зависимости от результата.

Но мы утыкаемся в результат и заработные платы. Кто-то будет играть, а кто-то умный поставит игру от обороны и будет ловить на контратаках. Надо думать, как с этим бороться.

Нужно обязательно поднимать зарплаты тренерам. Я узнавал, по-моему, лучший детский тренер в «Зените» получает 100 тысяч рублей, это максимум. Не может быть такого.

Я говорил с Кержаковым: «Ты не должен тренировать . Город Петербург тебе дал жизнь. Отдай ему должное, посиди 2-3 года в «Зените», потренируй детей, покажи им. Ты величайший нападающий по российским меркам. Дай сначала им, а потом уходи».

Но как он может прийти? Ему нужно получать зарплату, он не может получать 100 тысяч рублей, у него трое детей.

Я давно говорил: «Донесите это до Миллера». «Зенит» приглашал Хенка (Хенк ван Стее – бывший руководитель академии «Зенита» – прим. Sports.ru). Он говорил, что через пять лет вырастит 10 Денисовых и Быстровых. Прошло шесть лет – ни одного выпускника. После него за пять лет ни одного выпускника – я имею в виду топ-уровня. Значит, что-то неправильно, – сказал бывший полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну.