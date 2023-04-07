Кержаков о встрече с Оксимироном*: «Насколько херовые времена наступили, что люди разговаривают только об одном»

Александр Кержаков рассказал о встрече с рэпером Оксимироном* после концерта

*Признан иностранным агентом в России

– Он классный. Мы болтали где-то полтора часа после его концерта.

– О чем болтали?

– О чем можно болтать в нынешнее время?

Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном.

Ты представляешь, ты там не видел кого-то долго, хочешь с кем-то познакомиться и что-то узнать... Все равно все сводится к одному – это же так херово вообще, сколько теряется всего.

– А че делать?

– Да ничего не делать. Ну а что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция, и ты в рамках своей позиции делаешь все, что можешь.

Ты не можешь изменить все, но можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй, старайся, если тебе это надо. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно.

Мы разговаривали с Окси*, он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть о чем поговорить.

А когда люди приспосабливаются – вот это проблема большая, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России.