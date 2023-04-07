Кержаков о встрече с Оксимироном*: «Насколько херовые времена наступили, что люди разговаривают только об одном»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Политика музыка контент Футбол

Александр Кержаков рассказал о встрече с рэпером Оксимироном* после концерта

*Признан иностранным агентом в России

– Он классный. Мы болтали где-то полтора часа после его концерта.

– О чем болтали?

– О чем можно болтать в нынешнее время?

Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном.

Ты представляешь, ты там не видел кого-то долго, хочешь с кем-то познакомиться и что-то узнать... Все равно все сводится к одному – это же так херово вообще, сколько теряется всего.

– А че делать?

– Да ничего не делать. Ну а что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция, и ты в рамках своей позиции делаешь все, что можешь.

Ты не можешь изменить все, но можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй, старайся, если тебе это надо. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно.

Мы разговаривали с Окси*, он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть о чем поговорить.

А когда люди приспосабливаются – вот это проблема большая, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России.

63 комментария

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FilinMD
Ответ qiqe
дичайшим образом доставляет как бездарности вроде невского, оксимирона, галкина и ноизмс у якобы "думающих" людей становятся легендами.
«Думающие и адекватные» уважают «думающих и адекватных». Холст. Масло
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Ульян Реактивный
Ответ Криштиану Роналду
Oxxxymiron легенда, респект ему за его позицию.
Легенда футбола?
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kwinto88
Керж оказался чёрствым
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Поцелуй Оздоева
Ответ Антон Киселёв
Кержаков же на Кипре выступал против вывода всех иностранных военных баз с острова, правильно?
Какая у тебя подходящая фамилия.
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Джони Две Куртки
Ответ holdenkolfielddd
Кержакову уважение
последний абзац показал его сущность. сам был приспособлнецем, а теперь играет мораль))) смешно звучит
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Kas91
Ответ ks-1993
Два интеллектуала)))
явно умнее тебя, во много раз
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qiqe
дичайшим образом доставляет как бездарности вроде невского, оксимирона, галкина и ноизмс у якобы "думающих" людей становятся легендами.
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FilinMD
Ответ Антон Киселёв
Странно, ведь с них прямо сейчас координируются израильские удары по территориям Ливана и Сектору Газа, а Саня вроде как за мир во всём мире...
Саня идеальный кандидат на роль хорошего русского. Главное - все остальное не замечать. Они там без Сани разберутся, знают, как и что надо делать наверное))
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Carver
Ответ Олег Кабанов
посмотри его видеообращение 24 февраля, тогда поймёшь его позицию
Окей, а почему он тогда поет про "свободную Ингрию", но не поет про свободную Палестину?
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Валера, уходи!!!
Ответ FilinMD
Лицо, действующее в интересах других стран, или: те, кто получают иностранное финансирование / поддержку Это рабочая практика вполне
про иностранное финансирование понятно... что значит в интересах других стран?
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Kas91
Ответ Михаил Сафонов
Ммммм, чувствуете как запахло лицемерием?
и где же?
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FilinMD
Ответ лицемерный гнус
А как быть с известными пропагандистами? Я бы не сказал, что они глупы, а очень даже хитры.
Сейчас модно клеймить всех, с кем ты не согласен, как «неадекватных», «глупых», итд
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Антон Киселёв
Ответ FilinMD
Уверен, что он даже не знает, что они там есть
Странно, ведь с них прямо сейчас координируются израильские удары по территориям Ливана и Сектору Газа, а Саня вроде как за мир во всём мире...
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Roma Tarasych
Скоро начинаем привыкать к звёздочкам в заголовках. К решёткам уже привыкли.
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Олег Кабанов
Ответ Carver
Я бы высказал респект ему за миротворческую позицию, если бы он, например, высказывался против агрессии Израиля. Высказывался бы против военных преступлений ВСУ на территории Донбасса. А так, получается, крайне однобокая миротворческая позиция.
посмотри его видеообращение 24 февраля, тогда поймёшь его позицию
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2ran
Не ожидал...Кержу-респект!
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FilinMD
Ответ Орел в мехах
Ну так вперед, защищать российскую землю (хотя никто не нападал, но это опустим). Что же ты сидишь на сайте и осуждаешь Кержакова, хотя сам не идешь на баррикады?
По такой же логике можно Кержакову предъявить, почему он не идет рубиться с нечистью) в эту игру можно играть с двух сторон
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Месси из Сибири
Ответ Carver
Я бы высказал респект ему за миротворческую позицию, если бы он, например, высказывался против агрессии Израиля. Высказывался бы против военных преступлений ВСУ на территории Донбасса. А так, получается, крайне однобокая миротворческая позиция.
наши власти сделали всё для того, чтобы это было немодно. А это очень важно для таких медийных персон, как Кержаков
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FilinMD
Ответ Антон Киселёв
Кержаков же на Кипре выступал против вывода всех иностранных военных баз с острова, правильно?
Уверен, что он даже не знает, что они там есть
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FilinMD
Ответ Валера, уходи!!!
а где нибудь есть объяснение за что того или иного человека иноагентом назначают?
Лицо, действующее в интересах других стран, или: те, кто получают иностранное финансирование / поддержку

Это рабочая практика вполне
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qiqe
реп это спартак
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лицемерный гнус
Ответ Орел в мехах
Ну так они таких и набирают для рупора своих идей в народные массы. Тут патриоты недавно были в шоке, что Шаман заработал 30 млн руб. на госконтрактах. Думали, он за идею выступает)
А как быть с известными пропагандистами? Я бы не сказал, что они глупы, а очень даже хитры.
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Ярик01
Кержаков* о встрече с Оксимироном* читателям sports.ru*
Проще все звездочками закрывать
*********** о встрече с **************
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Месси из Сибири
Ответ Евгений Волков
Очень надеюсь, что этот предатель Родины Кержаков больше никогда не вступит на российскую землю. Показал свое истинное лицо. Мерзость. Гадость.
Власти не могут уже больше года сформулировать цели "сво", а предатель - Кержаков. Где логика...
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munchen_fest
Ответ Ivan Balashov
Не только. Понасенков, кажется, вообще молчал насчёт войны.
Как раз таки Понасенков чуть ли не в каждом видео говорит про войну.
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