Дзюба о не забитом «Краснодару» пенальти: «Сам не понял, что сделал. У «Локо» безобразный тайм»
Артем Дзюба назвал кошмаром свое исполнение пенальти в матче с «Краснодаром».
Форвард «Локомотива» в конце первого тайма несильно пробил в левую от себя сторону ворот соперника, и голкипер Станислав Агкацев сумел поймать мяч.
– Безобразный первый тайм, провалили. И в конце еще точку не забил – вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается.
– В какой момент понял, как будешь бить? Расскажи про удар с точки.
– Да ничего не понял. Просто сам не понял, что сделал, – заявил форвард «Локомотива» в эфире «Матч Премьер», мотая головой.
«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
14 комментариев