Дзюба о не забитом «Краснодару» пенальти: «Сам не понял, что сделал. У «Локо» безобразный тайм»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Станислав Агкацев Футбол

Артем Дзюба назвал кошмаром свое исполнение пенальти в матче с «Краснодаром».

Форвард «Локомотива» в конце первого тайма несильно пробил в левую от себя сторону ворот соперника, и голкипер Станислав Агкацев сумел поймать мяч.

– Безобразный первый тайм, провалили. И в конце еще точку не забил – вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается.

– В какой момент понял, как будешь бить? Расскажи про удар с точки.

– Да ничего не понял. Просто сам не понял, что сделал, – заявил форвард «Локомотива» в эфире «Матч Премьер», мотая головой.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция

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14 комментариев

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k9xjcbp5ym
Дзюба уникум! Уже всем дал по трусам коментаторам этой ветки
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6tspey7tb5
Миранчук же штатный. Почему ему дают бить
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Спартак Уокер
Локомотив в первом тайме и правда был плох
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justbored
Осталось ещё четыре))
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T622222
И удивительные 10 минут 2-го )
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nikitosdaipoltos
Ответ Ussaev M
это ты провалил а не провалили
ошибки только у него были?
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AmanEsen
Как ловко перевёл тему на команду)
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QWertY
Зюба
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justbored
Артёмушка, ну теперь обязан реабилитироваться. Пентатрик не меньше!
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nikitosdaipoltos
зато норм сейчас пяточкой отдал
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Иван Новиков
Как домохозяйки и сектанты возбудились после его случайного хет-трика.
+1
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Розе Ротенбергино
По тайму: просто не забили в своих моментах, а вот удар точно был безобразнейший.
+6
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Ussaev M
это ты провалил а не провалили
+10
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Streetbor
Из 4 пенальти Дзюба забил 1 🤷‍♂️
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