Дзюба о не забитом «Краснодару» пенальти: «Сам не понял, что сделал. У «Локо» безобразный тайм»

назвал кошмаром свое исполнение пенальти в матче с « ».

Форвард «Локомотива» в конце первого тайма несильно пробил в левую от себя сторону ворот соперника, и голкипер сумел поймать мяч.

– Безобразный первый тайм, провалили. И в конце еще точку не забил – вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается.

– В какой момент понял, как будешь бить? Расскажи про удар с точки.

– Да ничего не понял. Просто сам не понял, что сделал, – заявил форвард «Локомотива» в эфире «Матч Премьер», мотая головой.

«Локомотив» – «Краснодар». 0:2 – Дзюба не реализовал пенальти, Кордоба и Алонсо забили. Онлайн-трансляция

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