Виктор Мозес: «Ахмат» был нацелен на ничью, «Спартак» доминировал. Наша прошлогодняя игра никуда не делась – нужно вернуть вкус побед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Виктор Мозес Футбол

Виктор Мозес считает, что «Спартак» доминировал в матче с «Ахматом»

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

– В матче с «Ахматом» ты вышел на поле впервые с августа. Как ощущал себя физически и психологически?

– Я был очень рад вернуться. Оставаться без игры почти восемь месяцев – это тяжело.

Против «Ахмата» я провел на поле около получаса, в Екатеринбурге – уже целый тайм. Приятная динамика.

– Ожидал, что сыграешь против грозненцев или сказалась обратная замена Промеса?

– Рассчитывал на это, потому что несколько недель тренировался в общей группе, усердно работал.

Тренер заранее предупредил, что планирует задействовать меня в этой игре, и это помогло подготовиться к возвращению еще тщательнее.

После таких серьезных повреждений важно сохранять холодную голову и не спешить, чтобы избежать рецидива.

– «Ахмат» – один из твоих любимых соперников. Три из девяти голов за «Спартак» ты забил именно этой команде. Чего нам не хватило для победы на этот раз?

– Каждый, кто видел игру, согласится, что «Ахмат» изначально был нацелен на ничью. С первой минуты гости оборонялись большими силами и провели в таком режиме весь матч.

Мы доминировали, но не использовали свои шансы.

Именно реализация моментов – то, над чем мы сейчас особенно много работаем на тренировках. Но это в том числе и вопрос везения.

Прошлогодняя игра «Спартака» никуда не делась. Просто нам нужно вернуть вкус побед и уверенность в завершающей стадии. Очень надеюсь, что скоро это произойдет, – сказал полузащитник «Спартака».

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6 комментариев

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Пётр Цыганков
Витя, давай назад в Кристал Пэлас.
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Ильдар Фарукшин
Витек разумно рассуждает, уважуха
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Виталий
Здоровья Виктор , выходи на прежний уровень , ждём от тебя хороших игр )
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Магомед Саид Амирханов
И мы надеемся, с тебя гол + пас против Динамо!
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инок
Мозес толковый игрок. Явно усилит Спартак. Только пусть больше не травмируется
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Spartakus1984
Спартак наверно по XG и упущенным моментам чемпион сейчас?
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