Эдуардо об «Арсенале»: «Самая большая звезда – это команда. Этот клуб не создан для суперзвезд»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эдуардо да Силва Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Эдуардо да Силва заявил, что «Арсенал» не создан для игроков-суперзвезд

«Самая большая звезда в «Арсенале» – это команда. Я не думаю, что этот клуб создан для суперзвезд. Последней из них был Пьер-Эмерик Обамеянг, но с ним ничего не получилось. 

Они не полагаются на одного или двух игроков... Микель Артета заставил их работать как команду, а не по отдельности.

Речь идет о тяжелой работе и единстве в раздевалке», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в интервью The Athletic.

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9 комментариев

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Ответ iJoy
Прогресс Джаки - олицетворение перестройки Арсенала. Я имею ввиду, что он не был командным игроком и ставил себя выше клуба, но пришел Артета и все настроил как по нотам.
Он был чудаком на другую букву, прямо скажем. И я был одним из тех, кто хотел бы, чтобы от него избавились.
Но этот сезон реально радует командной игрой, где если кто и выпадает, и кажется, что это прям потеря, но другие берут игру на себя где-то (а покупка Троссарда - это лучшее на мой взгляд, что могло быть) У пушкарей куда более уязвимый состав, чем у Сити. И не факт, что в следующем сезоне тот же Джака опять не рспоясается.
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iJoy
Прогресс Джаки - олицетворение перестройки Арсенала. Я имею ввиду, что он не был командным игроком и ставил себя выше клуба, но пришел Артета и все настроил как по нотам.
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romanisti89
Ответ David Aprasidze
Ван Перси?
Фабрегас, Озил? Не, все таки во времена Анри именно француз делал разницу, во времена Ван Перси была именно команда, как раз таки, там многие тащили
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llolishe
Ответ s_kapa
Ну если Ауба звезда, кто ж тогда Сака, Эдегор и дальше по списку? Но в целом, Эдуардо прав, у Арсенала именно командная игра
Звезда ли Эдегор тоже вопрос)Салах ,Де Брейне это звезды,а Эдегор?
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David Aprasidze
Ответ romanisti89
Чё то про Абумеянга он загнул. Последней суперзвездой был Анри
Ван Перси?
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llolishe
Фартануло в аномальный сезон и все экс-арсенальцы решили высказать свое мнение чтобы их случайно вспомнили
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s_kapa
Ну если Ауба звезда, кто ж тогда Сака, Эдегор и дальше по списку? Но в целом, Эдуардо прав, у Арсенала именно командная игра
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+3
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romanisti89
Чё то про Абумеянга он загнул. Последней суперзвездой был Анри
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Niko [Ars]
Эдуардо в сердечке <3
Несмотря на низкую результативность для нападающего
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