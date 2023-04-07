Эдуардо об «Арсенале»: «Самая большая звезда – это команда. Этот клуб не создан для суперзвезд»
Эдуардо да Силва заявил, что «Арсенал» не создан для игроков-суперзвезд
«Самая большая звезда в «Арсенале» – это команда. Я не думаю, что этот клуб создан для суперзвезд. Последней из них был Пьер-Эмерик Обамеянг, но с ним ничего не получилось.
Они не полагаются на одного или двух игроков... Микель Артета заставил их работать как команду, а не по отдельности.
Речь идет о тяжелой работе и единстве в раздевалке», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в интервью The Athletic.
Но этот сезон реально радует командной игрой, где если кто и выпадает, и кажется, что это прям потеря, но другие берут игру на себя где-то (а покупка Троссарда - это лучшее на мой взгляд, что могло быть) У пушкарей куда более уязвимый состав, чем у Сити. И не факт, что в следующем сезоне тот же Джака опять не рспоясается.
Несмотря на низкую результативность для нападающего