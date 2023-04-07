Эдуардо об «Арсенале»: «Самая большая звезда – это команда. Этот клуб не создан для суперзвезд»

Эдуардо да Силва заявил, что «Арсенал» не создан для игроков-суперзвезд

«Самая большая звезда в «Арсенале» – это команда. Я не думаю, что этот клуб создан для суперзвезд. Последней из них был , но с ним ничего не получилось.

Они не полагаются на одного или двух игроков... заставил их работать как команду, а не по отдельности.

Речь идет о тяжелой работе и единстве в раздевалке», – сказал бывший нападающий « » в интервью The Athletic.