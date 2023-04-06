Защитник «Анжера» приговорен к 4 месяцам условно за домогательства. Он трогал незнакомую девушку в ночном клубе

Теги лига 1 Франция происшествия Анжер Ильес Шетти Абдель Буазама Футбол

Игрок «Анжера» получил условный срок за сексуальные домогательства

Алжирского защитника Ильеса Шетти приговорили к четырем месяцам условно.

Шетти трогал незнакомую девушку в ночном клубе. Футболист даст показания перед судом в апреле.

Инцидент с участием игрока ранее привел к отставке тренера «Анжера» Абделя Буазамы, сделавшего неуместные комментарии в его поддержку.

Также стало известно, что «Анжер» отстранил Шетти на месяц. Окончательное решение о будущем защитника примут до конца сезона.

Тренер «Анжера» Буазама ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме. Он сказал об игроке, обвиненном в сексуальных домогательствах: «Это не плохо. Мы все трогали девушек»

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7 комментариев

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Ярик01
Ответ Пако
Покушался на честь посетительницы ночного клуба. А она оказалась "не такая"...
А что, в ночном клубе всех подряд можно лапать?
Ладно посадят, а иногда и в морге можно очутиться
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Владимир Ч
Футболистами пора сосредоточиться на эскортницах, а то скоро всех пересажают
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Торна
Шож ты Шетти так лоханулся? Ты сначала познакомься, а потом трогай сколько влезет
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Amalfitano
Тут тонкий вопрос. Если девушке нравится парень, то эти "трогания" это способ познакомиться. Если не нравится - способ присесть.
0
-1
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ne ravnodushen
Балбес - не мог сначала познакомиться?))
И трогал бы спокойно уже знакомую девушку.
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0
+1
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Пако
Покушался на честь посетительницы ночного клуба. А она оказалась "не такая"...
+7
-1
+6
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Lavinka
Да как он посмел в ночном клубе то !
+5
-1
+4
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