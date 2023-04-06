Защитник «Анжера» приговорен к 4 месяцам условно за домогательства. Он трогал незнакомую девушку в ночном клубе

Игрок «Анжера» получил условный срок за сексуальные домогательства

Алжирского защитника Ильеса Шетти приговорили к четырем месяцам условно.

Шетти трогал незнакомую девушку в ночном клубе. Футболист даст показания перед судом в апреле.

Инцидент с участием игрока ранее привел к отставке тренера «Анжера» Абделя Буазамы, сделавшего неуместные комментарии в его поддержку.

Также стало известно, что «Анжер» отстранил Шетти на месяц. Окончательное решение о будущем защитника примут до конца сезона.

Тренер «Анжера» Буазама ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме. Он сказал об игроке, обвиненном в сексуальных домогательствах: «Это не плохо. Мы все трогали девушек»