Защитник «Анжера» приговорен к 4 месяцам условно за домогательства. Он трогал незнакомую девушку в ночном клубе
Игрок «Анжера» получил условный срок за сексуальные домогательства
Алжирского защитника Ильеса Шетти приговорили к четырем месяцам условно.
Шетти трогал незнакомую девушку в ночном клубе. Футболист даст показания перед судом в апреле.
Инцидент с участием игрока ранее привел к отставке тренера «Анжера» Абделя Буазамы, сделавшего неуместные комментарии в его поддержку.
Также стало известно, что «Анжер» отстранил Шетти на месяц. Окончательное решение о будущем защитника примут до конца сезона.
Тренер «Анжера» Буазама ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме. Он сказал об игроке, обвиненном в сексуальных домогательствах: «Это не плохо. Мы все трогали девушек»
Ладно посадят, а иногда и в морге можно очутиться
И трогал бы спокойно уже знакомую девушку.